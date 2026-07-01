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Vijaya Mehta : ‘माझी आई, माझी सर्वकाही…’ विजया मेहता यांच्या मृत्यूच्या बातमीने नीना कुलकर्णी झाल्या हळव्या

Updated On: Jul 01, 2026 | 09:45 PM IST
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सारांश

Vijaya Mehta यांच्या निधनाने मराठी रंगभूमीवर शोककळा पसरली असून अनेक कलाकारांनी त्यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण केली आहे. Neena Kulkarni यांनी सोशल मीडियावर भावुक पोस्ट शेअर करत विजया मेहता यांना दिग्दर्शक, शिक्षिका, गुरु, आई आणि जिवलग मैत्रीण असे संबोधले.

फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

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विस्तार
  • अनेक उमद्या कलाकारांच्या शिक्षिका आहेत.
  • अभिनेत्री नीना कुलकर्णी यांनी सोशल मीडियावर हळहळ व्यक्त केली आहे.
  • कधीही न मिटली जाणारी ही ओळख जरी असली तर विजया बाईंची पोकळी कधीही भरली जाणार नाही.
विजया मेहता या मराठी रंगभूमीच्या दिग्गजाने शेवटचा श्वास घेतला. त्यांच्या जाण्याने संपूर्ण मराठी रंगभूमी हादरली. मराठी रंगभूमीत कधी न भरणारी पोकळी निर्माण झाली. मराठी सिनेविश्वातूनही हळहळ व्यक्त केली जात आहे. जेष्ठ दिग्दर्शिका, जेष्ठ निर्मात्या आणि अभिनेत्री अशी त्यांची ख्याती होती. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली आज रंगभूमी गाजवणाऱ्या अनेक उमद्या कलाकारांचे भवितव्य घडले, त्यामुळेच संपूर्ण मराठी रंगभूमी त्यांना ‘बाई’ या उपमेने ओळखते. त्या अनेक उमद्या कलाकारांच्या शिक्षिका आहेत.

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विजया मेहता यांच्या जाण्याने जेष्ठ मराठी अभिनेत्री नीना कुलकर्णी यांनी सोशल मीडियावर हळहळ व्यक्त केली आहे. त्यांनी विजया बाईंसाठी पोस्ट करत कॅप्शनमध्ये नमूद केले आहे की, “ती माझ्या आयुष्यात आली आणि जगणं अधिक सुंदर करून गेली. तिने मला आशेचा प्रकाश दाखवला, माझ्यातील सर्वोत्तम गुण ओळखून त्यांना फुलवण्याची प्रेरणा दिली. ती माझ्यासाठी दिग्दर्शक, शिक्षिका, मार्गदर्शक, गुरु, आई आणि जिवलग मैत्रीण होती. स्वतःला व्यक्त करण्याची खरी कला तिनेच मला शिकवली. पण… आता निरोपाची वेळ आली आहे. पुस्तकं मिटण्याची, शेवटची नजर एकमेकांकडे टाकण्याची वेळ आली आहे. तुम्ही निघून जात असताना, माझा सर्वात जिवलग मित्र गमावत असल्याची जाणीव मला होत आहे. तुम्हीच मला योग्य-अयोग्याचा फरक शिकवला, कमकुवतपणातून ताकदीकडे जाण्याचा मार्ग दाखवला. ही शिकवण अनमोल आहे. या सर्व ऋणाची परतफेड मी कशी करू? फक्त तुमच्या दाखवलेल्या मार्गावर प्रामाणिकपणे चालत राहीन… आणि तेच माझ्याकडून तुम्हाला मिळणारे सर्वात मोठे उत्तर असेल. माझ्या प्रिय ‘बाईंना, मनःपूर्वक प्रेम आणि कृतज्ञतेसह!”

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नीना कुलकर्णी यांच्या पोस्टमागे दडलेले अश्रू यांचा आभास पोस्ट वाचणाऱ्या प्रत्येक डोळ्यांना होतोय. फक्त नीना कुलकर्णी नव्हे तर रंगभूमीवर तयार झालेल्या अनेक उमद्या अष्टपैलू कलाकारांची ‘बाई’ म्हणून विजया मेहता यांची ओळख आहे. कधीही न मिटली जाणारी ही ओळख जरी असली तर विजया बाईंची पोकळी कधीही भरली जाणार नाही.

Web Title: Neena kulkarni posted for vijaya mehta as a emotional tribute

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Published On: Jul 01, 2026 | 09:45 PM

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