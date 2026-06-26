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‘मराठी अभिनेत्री ओळख दाखवत नाहीत, पण हिंदी..’, Prajakta Kulkarniचं वक्तव्य चर्चेत, Shilpa Shettyबद्दल काय म्हणाल्या?

Updated On: Jun 26, 2026 | 11:56 AM IST
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सारांश

प्राजक्ता कुलकर्णी यांनी इंडस्ट्रीतील अनुभव सांगताना मराठी आणि हिंदी अभिनेत्रींबाबत स्पष्ट मत व्यक्त केलं. शिल्पा शेट्टीच्या स्वभावाबद्दल त्या काय म्हणाल्या जाणून घेऊया...

( फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

( फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • मराठी अभिनेत्रींबद्दल काय म्हणाल्या प्राजक्ता कुलकर्णी
  • प्राजक्ता कुलकर्णींनी शिल्पा शेट्टीचं केलं भरभरून कौतुक
  • शिल्पा शेट्टीसोबतचा सांगितला ‘तो’ प्रसंग
मराठी अभिनेत्री प्राजक्ता कुलकर्णी यांनी मराठीसह गाजलेल्या अनेक हिंदी चित्रपटांमध्ये काम केले आहे. प्राजक्ता कुलकर्णी सध्या ‘ठरलं तर मग’ मालिकेत सायलीच्या सासूबाईंची भूमिका साकारत आहेत. अभिनयासोबतच त्यांनी ९० च्या दशकात अनेक बॉलीवूड कलाकारांसोबतही काम केलं आहे. नुकत्याच दिलेल्या एका मुलाखतीत त्यांनी मराठी आणि हिंदी चित्रपटसृष्टीतील कलाकारांबरोबरचे अनुभव सांगत शिल्पा शेट्टीचं भरभरून कौतुक केलं.

‘अभिजात मराठी फिल्मी’ या यूट्यूब चॅनेलला दिलेल्या मुलाखतीत प्राजक्ता म्हणाल्या, आग या चित्रपटाच्या शूटिंग वेळी शिल्पा शेट्टी आणि मी फावल्या वेळात कादर खान यांच्याकडून उर्दू शिकायचो. शिल्पाचा स्वभाव खूप गोड आहे. तिला मराठी समजतं आणि बोलायलाही आवडतं.”

याच सोबतच प्राजक्ता यांनी मराठी आणि हिंदी अभिनेत्रींसोबत आलेला अनुभव सांगितला. त्या म्हणाल्या, “खरं सांगायचं तर, इंडस्ट्रीत काम करताना मला काही मराठी अभिनेत्रींकडून वाईट अनुभव आले. काही कलाकार असे आहेत, ज्यांच्यासोबत मी लहानपणापासून काम केलं आहे. पण समोर आल्यावर ते ओळखही दाखवत नाहीत. मी ओळखतच नाही अशा झोनमध्ये ते असतात. पण, शिल्पाने असं केलं नाही.” त्यांचा हिंदी अभिनेत्रींबरोबरचा अनुभव खूप चांगला राहिला असही त्यांनी सांगितले.

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पुढे प्राजक्ता म्हणाल्या, प्राजक्ता म्हणाल्या, “मध्यंतरी एका शूटिंगदरम्यान शिल्पा व्हॅनिटीमध्ये होती आणि मी मेकअप रूममध्ये होते. मला समजलं की तिचं शूटिंग सुरू आहे, म्हणून मी तिला भेटायला गेले. अनेक वर्षांनी आमची भेट झाली होती. मला पाहताच तिने मला मिठी मारली. आमची भेट खूप छान झाली.”

शिल्पा शेट्टीच्या स्वभावाबद्दल बोलताना त्यांनी पुढे सांगितलं, “आजही ती भेटली तरी तेवढ्याच आपुलकीने ओळख दाखवेल, याची मला खात्री आहे. तिच्यात जराही अ‍ॅटिट्यूड नाही. ती प्रत्येकाशी अगदी मनापासून वागते.”

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याच मुलाखतीत प्राजक्ता कुलकर्णी यांनी मराठी आणि हिंदी चित्रपटसृष्टीतील अनुभवांची तुलना करताना सांगितलं की, काही मराठी कलाकार समोर आल्यावरही ओळख दाखवत नाहीत. मात्र, हिंदी कलाकारांकडून त्यांना कायमच चांगला अनुभव आला.

Web Title: Prajakta kulkarni opens up about bad experiences with marathi actresses praises shilpa shettys humble nature

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Published On: Jun 26, 2026 | 11:56 AM

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