Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Hemangi Kavi : मातृदिनानिमित्त शेअर केली खास आठवण! म्हणाली, “किती ओरडतेस, चिडचिड करतेस…”

Tu Anolkhi Tari Sobati या मालिकेत ‘निलांबरी’ची भूमिका साकारणारी अभिनेत्री Hemangi Kavi हिने मातृदिनानिमित्त आईबद्दल खास भावना व्यक्त करत चाहत्यांना भावूक केले आहे.

Updated On: May 09, 2026 | 06:48 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

Follow Us:
Follow Us:
  • छोट्याशा सवयीमधूनही त्यांच्या नात्यातील भावनिक जवळीक दिसून येते.
  • आईला तिची काळजी वाटणं स्वाभाविक असल्याचेही तिने स्पष्ट केले.
  • Hemangi Kavi हिने ती इच्छा लवकरच पूर्ण करणार असल्याचे सांगितले.
Tu Anolkhi Tari Sobati या मालिकेत ‘निलांबरी’ची भूमिका साकारणारी अभिनेत्री Hemangi Kavi हिने मातृदिनानिमित्त आपल्या आईबद्दल मनातील खास भावना व्यक्त केल्या आहेत. आईसोबतच्या नात्याबद्दल बोलताना हेमांगी भावूक झाल्याचे पाहायला मिळाले. तिच्या बोलण्यातून आई-मुलीतील जिव्हाळा आणि काळजी स्पष्टपणे जाणवत होती. हेमांगी म्हणाली, “आईबद्दल किती बोलू हेच कळत नाही. सध्या ती गावी असते आणि दिवसातून एकदा तरी फोन करून फक्त ‘हॅलो’ बोल असं ती नेहमी सांगते. माझा आवाज ऐकला की तिला खूप बरं वाटतं.” या छोट्याशा सवयीमधूनही त्यांच्या नात्यातील भावनिक जवळीक दिसून येते.

Sachin Pilgaonkar : सिनेमागृहातील आरामदायी खुर्च्या नापसंतीचे! पिळगावकरांनी सांगितलं ‘Theater मध्ये कोणत्या ठिकाणी बसने योग्य?’

मनोरंजन क्षेत्रात काम करण्याच्या सुरुवातीच्या काळात आईचा पाठिंबा नव्हता, असेही हेमांगीने सांगितले. मात्र तिचं काम आणि अभिनय पाहिल्यानंतर आईने तिला पूर्ण साथ दिली. “मालिकेत तू खूप ओरडतेस, चिडचिड करतेस… स्वतःची काळजी घे,” असे आई सांगत असल्याचे हेमांगीने नमूद केले.‘निलांबरी’ हे पात्र ग्रे शेडचं असल्यामुळे राग, चिडचिड आणि खोटे प्लॅन्स अशा विविध भावना साकाराव्या लागतात. त्यामुळे पडद्यावरची भूमिका पाहून आईला तिची काळजी वाटणं स्वाभाविक असल्याचेही तिने स्पष्ट केले.

“The Maharashtra Files” चित्रपटाचा भव्य म्युझिक लॉन्च सोहळा संपन्न! सिनेतारकांनी वाढवली कार्यक्रमाची शोभा 

मदर्स डे विषयी बोलताना हेमांगी म्हणाली, “मदर्स डे हा फक्त एक दिवस असतो. पण आई मात्र आयुष्यभर आपल्यासाठी जगत असते.” लग्नानंतर मुलींना आईपासून दूर जावं लागतं, मात्र त्यांच्यातील प्रेम आणि नातं कधीच कमी होत नाही, असेही तिने सांगितले. आईला पहिल्यांदाच फ्लाईटमध्ये बसवून गोव्याला घेऊन जाण्याची इच्छा अजून अपूर्ण असल्याचे सांगत Hemangi Kavi हिने ती इच्छा लवकरच पूर्ण करणार असल्याचे सांगितले. तिच्या या भावनिक आठवणींनी चाहत्यांचेही मन जिंकले आहे.

Web Title: Hemangi kavi shares a special memory on the occasion of mothers day

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 09, 2026 | 06:48 PM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Sitting Too Long On Toilet: 15 मिनिटापेक्षा जास्त वेळ शौचासाठी बसताय? डॉक्टरने सांगितले किती धोकादायक

Sitting Too Long On Toilet: 15 मिनिटापेक्षा जास्त वेळ शौचासाठी बसताय? डॉक्टरने सांगितले किती धोकादायक

May 16, 2026 | 03:30 PM
‘जग मोठ्या संकटात…’; पंतप्रधान मोदींचा कोविड, युद्ध अन् ऊर्जा संकटावर इशारा, भारतासाठी चार महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्टांची घोषणा

‘जग मोठ्या संकटात…’; पंतप्रधान मोदींचा कोविड, युद्ध अन् ऊर्जा संकटावर इशारा, भारतासाठी चार महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्टांची घोषणा

May 16, 2026 | 03:16 PM
फ्रान्सच्या मातीत येणार मराठमोळं वादळ! मराठी सिनेसृष्टीचे ‘हे’ सितारे झळकणार Cannes Film Festival 2026 सोहळ्यात

फ्रान्सच्या मातीत येणार मराठमोळं वादळ! मराठी सिनेसृष्टीचे ‘हे’ सितारे झळकणार Cannes Film Festival 2026 सोहळ्यात

May 16, 2026 | 03:14 PM
Petrol – Diesel वर राज्यांचा चाललाय मनमानी कारभार? अंदमानमध्ये 1 रुपया तर तेलंगणामध्ये तब्बल 35 रुपये Tax

Petrol – Diesel वर राज्यांचा चाललाय मनमानी कारभार? अंदमानमध्ये 1 रुपया तर तेलंगणामध्ये तब्बल 35 रुपये Tax

May 16, 2026 | 03:10 PM
KALYAN : कल्याण मधे वडिलांकडूनच मुलांना चोरी करण्याचे धडे

KALYAN : कल्याण मधे वडिलांकडूनच मुलांना चोरी करण्याचे धडे

May 16, 2026 | 03:10 PM
NAVI MUMBAI : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

NAVI MUMBAI : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

May 16, 2026 | 03:05 PM
GT vs KKR: ईडन गार्डनवर रंगणार महामुकाबला; कोलकात्याच्या घरच्या मैदानावर गुजरातची कसोटी, कसा असेल खेळपट्टीचा अंदाज? जाणून घ्या

GT vs KKR: ईडन गार्डनवर रंगणार महामुकाबला; कोलकात्याच्या घरच्या मैदानावर गुजरातची कसोटी, कसा असेल खेळपट्टीचा अंदाज? जाणून घ्या

May 16, 2026 | 03:05 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Khalapur : प्रशासकीय भवनाचे लोकार्पण, 11 कोटींच्या प्रशासकीय भवनातून शासकीय कार्यालये एकाच छताखाली

Khalapur : प्रशासकीय भवनाचे लोकार्पण, 11 कोटींच्या प्रशासकीय भवनातून शासकीय कार्यालये एकाच छताखाली

May 15, 2026 | 07:59 PM
Akola News : “एकरी फक्त 300 रुपये विमा?” अकोल्यात संतप्त शेतकऱ्यांचा भव्य ट्रॅक्टर महामोर्चा!

Akola News : “एकरी फक्त 300 रुपये विमा?” अकोल्यात संतप्त शेतकऱ्यांचा भव्य ट्रॅक्टर महामोर्चा!

May 15, 2026 | 07:53 PM
Thane News : ठाण्यात युवासेना आक्रमक! संजय राऊतांचा पुतळा जाळत जोरदार आंदोलन

Thane News : ठाण्यात युवासेना आक्रमक! संजय राऊतांचा पुतळा जाळत जोरदार आंदोलन

May 15, 2026 | 07:47 PM
Kolhapur News : पेट्रोल-डिझेल 3 रुपयांनी महागलं,कोल्हापुरात इंधन दरवाढीचा भडका!

Kolhapur News : पेट्रोल-डिझेल 3 रुपयांनी महागलं,कोल्हापुरात इंधन दरवाढीचा भडका!

May 15, 2026 | 07:41 PM
Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

May 14, 2026 | 11:02 PM
Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

May 14, 2026 | 10:56 PM
Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

May 14, 2026 | 08:28 PM