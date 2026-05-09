Hemangi Kavi : मातृदिनानिमित्त शेअर केली खास आठवण! म्हणाली, “किती ओरडतेस, चिडचिड करतेस…”

मनोरंजन क्षेत्रात काम करण्याच्या सुरुवातीच्या काळात आईचा पाठिंबा नव्हता, असेही हेमांगीने सांगितले. मात्र तिचं काम आणि अभिनय पाहिल्यानंतर आईने तिला पूर्ण साथ दिली. “मालिकेत तू खूप ओरडतेस, चिडचिड करतेस… स्वतःची काळजी घे,” असे आई सांगत असल्याचे हेमांगीने नमूद केले.‘निलांबरी’ हे पात्र ग्रे शेडचं असल्यामुळे राग, चिडचिड आणि खोटे प्लॅन्स अशा विविध भावना साकाराव्या लागतात. त्यामुळे पडद्यावरची भूमिका पाहून आईला तिची काळजी वाटणं स्वाभाविक असल्याचेही तिने स्पष्ट केले.
मदर्स डे विषयी बोलताना हेमांगी म्हणाली, “मदर्स डे हा फक्त एक दिवस असतो. पण आई मात्र आयुष्यभर आपल्यासाठी जगत असते.” लग्नानंतर मुलींना आईपासून दूर जावं लागतं, मात्र त्यांच्यातील प्रेम आणि नातं कधीच कमी होत नाही, असेही तिने सांगितले. आईला पहिल्यांदाच फ्लाईटमध्ये बसवून गोव्याला घेऊन जाण्याची इच्छा अजून अपूर्ण असल्याचे सांगत Hemangi Kavi हिने ती इच्छा लवकरच पूर्ण करणार असल्याचे सांगितले. तिच्या या भावनिक आठवणींनी चाहत्यांचेही मन जिंकले आहे.