EV Scooter vs EV Bike : इलेक्ट्रीक स्कुटर की बाईक? कोणती टु व्हीलर वाचवते सर्वात जास्त पैसे

इराण आणि अमेरिकेच्या चाललेल्या युद्धामुळे पेट्रोलच्या किंमतीत झपाट्याने वाढ झाली आणि त्य़ामुळे अनेकांनी इलेक्ट्रिक वाहनांना सर्वात जास्त पसंती दिली. पेट्रोलच्या वाढत्या किमतींच्या पार्श्वभूमीवर इलेक्ट्रिक दुचाकींची मागणी झपाट्याने वाढत आहे. वेगवेगळ्या गरजांनुसार, किंमत, रेंज, कार्यक्षमता आणि वापर या बाबतीत दोन्हीचे फायदे आहेत. जर तुम्ही नवीन ईव्ही (EV) खरेदी करण्याचा विचार करत असाल, तर तुमच्यासाठी कोणता पर्याय अधिक योग्य असू शकतो याचा विचार करणं गरजेचं आहे.
अरे वा मस्तच! एक EV तर दुसरी पेट्रोल-डिझेल…; Hyundai च्या दोन दमदार नव्या कार्स यंदा होणार लॉन्च; मारुती-टाटासाठी वाढणार स्पर्धा
तुमच्या गरजांसाठी कोणते अधिक योग्य आहे?
ईव्ही स्कूटरचे फायदे: शहरातील रहदारीत स्कूटर चालवण्यासाठी सर्वात आरामदायक मानल्या जातात, कारण त्यात गिअर बदलण्याचा त्रास नसतो.यात फूटबोर्ड आणि सीटखाली सामान ठेवण्याची जागा आहे, ज्यामुळे ऑफिसला किंवा बाजारात जाणाऱ्यांसाठी हे आरामदायक ठरते.
इलेक्ट्रिक बाईक्स: लांब पल्ल्याच्या प्रवासासाठी आणि महामार्गावरील ड्रायव्हिंगसाठी बाईक्स अधिक स्थिर मानल्या जातात. त्यांच्यामध्ये सामान्यतः अधिक शक्तिशाली मोटर्स आणि उत्तम पिकअप असतो, जे तरुणांना आणि ज्यांना लांबच्या प्रवासाची आवड आहे त्यांना आकर्षित करते.
पल्ला आणि कार्यक्षमता: स्कूटर साधारणपणे 80-150 किमीचा पल्ला गाठतात, तर प्रीमियम बाईक्स त्याहूनही अधिक अंतर पार करू शकतात. मात्र, बाईक्स तांत्रिकदृष्ट्या अधिक प्रगत मानल्या जातात, त्यामुळे त्यांची किंमतही जास्त असते.
खरेदी करण्यापूर्वी तुम्ही कोणत्या गोष्टींचा विचार केला पाहिजे?
नवीन ईव्ही (EV) खरेदी करण्यापूर्वी, तुमच्या रोजच्या प्रवासाचे अंतर आणि बजेट विचारात घ्या. निर्णय घेण्यापूर्वी चार्जिंगची सोय आहे का आणि आराम की कार्यक्षमता यापैकी काय अधिक महत्त्वाचे आहे, याचा विचार करा. तज्ञांच्या मते, जर सोय आणि कमी खर्च हे तुमचे प्राधान्य असेल, तर इलेक्ट्रिक स्कूटर हा एक चांगला पर्याय आहे. मात्र, दमदार राइडिंग आणि लांबच्या प्रवासासाठी इलेक्ट्रिक बाईक हा एक चांगला पर्याय असू शकतो. तुमच्या गरजा लक्षात घेत तुम्ही ही बाईक घ्यावी की स्कुटर हे ठरवणं गरजेचं आहे.
Mahindra Bolero साठी आता मोजावे लागणार जास्त पैसे! कंपनीने केली नव्या किंमतीची घोषणा, या कारणामुळे घेतला निर्णय