Vijay Deverakonda च्या वाढदिवसानिमित्त ‘राणाबली’ची खास झलक; शेअर केले ‘अश्ववीर’च्या भूमिकेतील शूटिंगच्या वेळचे BTS

‘राणाबली’ हा २०२६ मधील सर्वाधिक प्रतीक्षित चित्रपटांपैकी एक मानला जात आहे. प्रेक्षकांची आवडती जोडी विजय देवरकोंडा आणि रश्मिका मंदाना पुन्हा एकदा मैत्री मूव्ही मेकर्सच्या बॅनरखाली एकत्र येत आहे. चित्रपटाची घोषणा झाल्यापासून त्याच्या भव्य विश्वामुळे, मुख्य पात्रांच्या झलकांमुळे आणि संगीतामुळे प्रेक्षकांमध्ये प्रचंड उत्सुकता निर्माण झाली आहे.
आज विजय देवरकोंडाच्या वाढदिवसानिमित्त निर्मात्यांनी एक खास व्हिडीओ प्रदर्शित केला आहे. या व्हिडीओमध्ये विजयला त्यांचा “अश्ववीर” म्हटले असून, प्रेक्षकांना “उत्कृष्ट विजय एका भव्य चित्रपटात” पाहण्यासाठी तयार राहण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. या दमदार झलकमध्ये अभिनेता कठीण घोडेस्वारीचे प्रशिक्षण घेताना आणि आपल्या योद्ध्याच्या भूमिकेसाठी कठोर शारीरिक तयारी करताना दिसत आहे. विजयची मेहनत, शिस्त आणि जिद्द या व्हिडीओतून स्पष्ट दिसून येते, ज्यामुळे या भव्य कालखंडावर आधारित अॅक्शनपटाबद्दलची उत्सुकता आणखी वाढली आहे.
‘राणाबली’ हा ऐतिहासिक अॅक्शनपट भारताच्या भूतकाळातील घटनांवर आधारित असून, वसाहतकालीन पार्श्वभूमीवर उभा आहे. चित्रपटात विजय देवरकोंडा एका भयंकर योद्ध्याच्या भूमिकेत दिसणार आहेत, तर रश्मिका मंदाना त्यांच्या पत्नी जयम्माची भूमिका साकारत आहे. नुकतेच प्रदर्शित झालेले “ओ मेरे साजन” हे गाणे मोठे यशस्वी ठरले असून, या जोडीची अप्रतिम रसायनशास्त्रपूर्ण जुळवणी आणि भव्य ऐतिहासिक वातावरणाची झलक प्रेक्षकांना पाहायला मिळाली आहे. या गाण्यावर सामाजिक माध्यमांवर एक लाखांहून अधिक लघुचित्रफिती तयार झाल्या आहेत, ज्यातून चित्रपटाबद्दलची प्रचंड उत्सुकता दिसून येते.
राहुल संकृत्यान दिग्दर्शित आणि मैत्री मूव्ही मेकर्सचे वाय. रवी शंकर व नवीन येर्नेनी यांनी टी-सीरिजसोबत मिळून निर्मिती केलेल्या ‘राणाबली’मध्ये रश्मिका मंदाना प्रमुख भूमिकेत आहे. विजय देवरकोंडासोबत तिची ही पुनरागमन जोडी पडद्यावर एक दमदार अनुभव देण्याचे आश्वासन देते.
चित्रपटात अनेक उत्कृष्ट कलाकारांचा समावेश आहे, ज्यामध्ये आंतरराष्ट्रीय अभिनेता अर्नोल्ड व्होस्लू यांचाही समावेश आहे. त्यामुळे हा चित्रपट जागतिक स्तरावर अधिक खास ठरणार आहे. ‘राणाबली’ ११ सप्टेंबर २०२६ रोजी चित्रपटगृहांत प्रदर्शित होणार आहे.
