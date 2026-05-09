Car Buying Tips: सेकंड हँड कार घेताना ‘ही’ चूक ठरू शकते महागात; अपघातग्रस्त गाडी ओळखण्याचे सोपे मार्ग

Second Hand Car Buying Tips: सेकंड हँड कार खरेदी करताना अनेकजण बाह्य लूक पाहून निर्णय घेतात, मात्र अपघातग्रस्त गाडी ओळखण्यात चूक झाली तर मोठा आर्थिक फटका बसू शकतो. इन्शुरन्स क्लेम रेकॉर्ड तपासणेही अत्यंत महत्त्वाचे मानले

Updated On: May 09, 2026 | 06:25 PM
सेकंड हँड कार घेताना ‘ही’ चूक ठरू शकते महागात; अपघातग्रस्त गाडी ओळखण्याचे सोपे मार्ग (फोटो सौजन्य-ChatGPT)

Second Hand Car Buying Tips Marathi : अनेकजण सेकंड हँड कार खरेदी करताना किंमत, मॉडेल आणि मायलेज पाहून अनेकजण लगेच निर्णय घेतात. मात्र गाडी यापूर्वी मोठ्या अपघातात सापडली आहे का, हे तपासणे अत्यंत महत्त्वाचे असते. अपघातग्रस्त गाडी घेतल्यास भविष्यात मोठा खर्च, कमी सेफ्टी आणि वारंवार बिघाडाचा सामना करावा लागू शकतो. त्यामुळे काही महत्त्वाच्या गोष्टी तपासूनच वाहन खरेदी करणे फायदेशीर ठरते.

बॉडीमधील फटी काळजीपूर्वक तपासा

कंपनीने बनवलेल्या नवीन गाडीमध्ये, बोनेट, दरवाजे आणि ट्रंकमधील फटी सर्वत्र समान असतात. जर कोणत्याही भागात फट खूप मोठी किंवा खूप लहान दिसत असेल, किंवा दरवाजा व्यवस्थित बंद होत नसेल, तर हे सूचित करू शकते की त्या भागाची दुरुस्ती केली गेली आहे. अपघातानंतर अनेकदा गाडीचे भाग बदलले जातात, ज्यामुळे त्यांची जोडणी बिघडते. दरवाजे, बोनट किंवा डिक्की व्यवस्थित बंद होत नसतील, गॅप जास्त दिसत असेल तर गाडीला मोठा धक्का बसला असू शकतो.

रंगाची तपासणी देखील खूप महत्त्वाची

गाडीच्या रंगाकडे काळजीपूर्वक पाहिल्यास अनेक गोष्टी उघड होऊ शकतात. जर एखाद्या विशिष्ट भागाचा रंग किंवा चमक गाडीच्या उर्वरित भागापेक्षा वेगळी दिसत असेल, तर तो भाग पुन्हा रंगवलेला असण्याची शक्यता आहे. रबर लाईन्स किंवा कडांवरील रंगाचे डाग देखील दुरुस्ती झाल्याचे सूचित करू शकतात. कंपनीचा मूळ पेंट सहसा गुळगुळीत असतो, तर नंतरचा पेंट थोडा खडबडीत वाटू शकतो.

हुड आणि आतील भागाची तपासणी नक्की करा

हुड उघडून बोल्ट आणि बिजागऱ्या काळजीपूर्वक तपासा. जर त्यावर अवजारांच्या खुणा किंवा सोललेला पेंट असेल, तर याचा अर्थ तो भाग काढून टाकण्यात आला होता. इंजिनच्या आसपास आणि ट्रंकच्या आत वेल्डिंगच्या खुणा किंवा वाकलेले लोखंड हे गाडीचे मोठे नुकसान झाल्याचे दर्शवतात.

टेस्ट ड्राइव्ह घ्यायला विसरू नका

गाडी खरेदी करण्यापूर्वी तिची टेस्ट ड्राइव्ह नक्की घ्या. गाडी चालवताना इंजिनचा आवाज, व्हायब्रेशन्स आणि स्टीअरिंगच्या स्थितीकडे लक्ष द्या. जर गाडी जास्त वेगाने असताना विचित्र आवाज करत असेल किंवा एका बाजूला ओढली जात असेल, तर ती एक समस्या असू शकते.

आरसे आणि नोंदी देखील तपासा

गाडीतील सर्व आरशांवर उत्पादनाची तारीख छापलेली असते. जर एखाद्या आरशावर वेगळी तारीख असेल, तर तो बदलला गेला असू शकतो. त्याचप्रमाणे, नवीन हेडलाइट्स हे देखील अपघाताचे लक्षण असू शकते. तसेच, सर्व्हिस रेकॉर्ड आणि विमा दावे नक्की तपासा. गाडीच्या चेसिस आणि इंजिन कंपार्टमेंटची तपासणीही महत्त्वाची आहे. वेल्डिंगचे नवीन मार्क, वाकलेले मेटल किंवा गंज दिसत असल्यास वाहन अपघातग्रस्त असण्याची शक्यता वाढते. हेडलाईट्स आणि टेललाईट्सची उत्पादन तारीख वेगळी असल्यास ते बदलण्यात आले असू शकतात.

कारमधील एअरबॅग इंडिकेटर सुरू राहत असेल किंवा डॅशबोर्डमध्ये छेडछाड दिसत असेल तर एअरबॅग पूर्वी उघडल्या गेल्याची शक्यता असते. टेस्ट ड्राइव्ह दरम्यान गाडी एका बाजूला खेचली जात असेल, स्टेअरिंग व्हायब्रेट होत असेल किंवा ब्रेकिंगमध्ये समस्या जाणवत असेल तर सस्पेन्शन किंवा चेसिसला नुकसान झालेले असू शकते.

वाहन खरेदीपूर्वी सर्व्हिस हिस्ट्री, इन्शुरन्स क्लेम रेकॉर्ड आणि RC तपासणे अत्यंत गरजेचे आहे. मोठा इन्शुरन्स क्लेम झालेला असल्यास गाडी पूर्वी अपघातात सापडली असण्याची शक्यता असते. शक्य असल्यास विश्वसनीय मेकॅनिककडून पूर्ण तपासणी करूनच सेकंड हँड कार खरेदी करावी.

