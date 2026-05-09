मोतीलाल ओसवाल AMC आता NPS क्षेत्रात! पेन्शन फंडाचा ‘स्पॉन्सर’ म्हणून काम करण्यासाठी PFRDA ची परवानगी

भारताच्या आर्थिक क्षेत्रातील दिग्गज नाव असलेल्या मोतीलाल ओसवाल अॅसेट मॅनेजमेंट कंपनी लिमिटेड म्हणजेच MOAMC ला पेन्शन फंड रेग्युलेटरी अँड डेव्हलपमेंट अथॉरिटी PFRDA कडून मोठी जबाबदारी मिळाली आहे.

Updated On: May 09, 2026 | 06:05 PM
(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

  • मोतीलाल ओसवाल अॅसेट मॅनेजमेंट कंपनीवर मोठी जबाबदारी
  • NPS अंतर्गत ‘पेन्शन फंड स्पॉन्सर’ म्हणून काम करणार
  • आर्थिक नियोजनाचा चांगला पर्याय
Motilal Oswal Asset Management Company : भारताच्या आर्थिक क्षेत्रातील दिग्गज नाव असलेल्या मोतीलाल ओसवाल अॅसेट मॅनेजमेंट कंपनी लिमिटेड म्हणजेच MOAMC ला पेन्शन फंड रेग्युलेटरी अँड डेव्हलपमेंट अथॉरिटी PFRDA कडून मोठी जबाबदारी मिळाली आहे. आता ही कंपनी नॅशनल पेन्शन सिस्टम (NPS) अंतर्गत ‘पेन्शन फंड स्पॉन्सर’ म्हणून काम करणार आहे.

स्वतंत्र पेन्शन फंड कंपनीची स्थापना

PFRDA च्या नोंदणी मार्गदर्शक तत्त्वांना अनुसरून मोतीलाल ओसवाल AMC ने केलेल्या अर्जाला ही मंजुरी मिळाली आहे. या नवीन जबाबदारीचा भाग म्हणून, कंपनी एक स्वतंत्र पेन्शन फंड कंपनी स्थापन करणार आहे. ही कंपनी प्रामुख्याने ‘गुंतवणूक व्यवस्थापक’ (Investment Manager) म्हणून काम करेल. म्हणजेच, NPS च्या सदस्यांनी गुंतवलेल्या पैशांचे व्यवस्थापन करण्याची आणि PFRDA कायदा, २०१३ नुसार त्यावर देखरेख ठेवण्याची जबाबदारी या कंपनीकडे असेल.

यानंतर करणार पूर्ण कामकाजास सुरुवात

Motilal Oswal AMC आता नोंदणी प्रमाणपत्र मिळवणे आणि NPS ट्रस्टसोबत इन्व्हेस्टमेंट मॅनेजमेंट अॅग्रीमेंट (IMA) सारख्या महत्त्वाच्या कागदपत्रांवर सह्या करणे, तसेच कस्टोडियन, मध्यस्थ आणि इतर पक्षांशी आवश्यक व्यवस्था करणे यासारख्या औपचारिकता पूर्ण करेल. हे सर्व पूर्ण झाल्यानंतर, Motilal Oswal AMC NPS अंतर्गत पेन्शन फंड स्पॉन्सर म्हणून आपले पूर्ण कामकाज सुरू करेल.

आर्थिक नियोजनाचा चांगला पर्याय

या पावलामुळे Motilal Oswal AMC ची भारताच्या आर्थिक क्षेत्रातील भूमिका आणखी मजबूत होईल. त्याचबरोबर, कंपनीची सक्षम गुंतवणूक व्यवस्थापन क्षमता आणि अनुभवी फंड मॅनेजमेंट टीमच्या मदतीने लोकांना निवृत्तीनंतरच्या आयुष्यासाठी दीर्घकालीन आर्थिक नियोजन करण्याचा एक चांगला पर्याय मिळेल.

गुंतवणूकदारांना एक भक्कम निवृत्ती निधी उभारण्यास मदत

श्री. प्रतीक अग्रवाल, MD आणि CEO, Motilal Oswal AMC म्हणाले:”भारताची आर्थिक व्यवस्था जसजशी प्रगत होत आहे, तसतसे दीर्घकालीन निवृत्ती नियोजन आणि गुंतवणूक करणे अत्यंत महत्त्वाचे बनत आहे. भारतीय लोक आता ‘बचत करणारे’ वरून ‘गुंतवणूक करणारे’ होत आहेत आणि NPS मध्येही पैसे सातत्याने वाढत आहेत. NPS इकोसिस्टममध्ये आमच्या प्रवेशाद्वारे आम्ही संशोधनावर आधारित, उच्च-विश्वासार्हतेचा आणि दीर्घकालीन गुंतवणुकीचा दृष्टिकोन आणू इच्छितो — ज्याचा उद्देश गुंतवणूकदारांना एक भक्कम निवृत्ती निधी उभारण्यास मदत करणे आहे.”

Published On: May 09, 2026 | 06:05 PM

Pune Railway News : पुणे रेल्वेच्या केटरिंग सेवेला प्रवाशांचा प्रतिसाद; महसूलात २६ टक्क्यांनी वाढ
