Sachin Pilgaonkar : सिनेमागृहातील आरामदायी खुर्च्या नापसंतीचे! पिळगावकरांनी सांगितलं ‘Theater मध्ये कोणत्या ठिकाणी बसने योग्य?’

अभिनेते व दिग्दर्शक Sachin Pilgaonkar पुन्हा एकदा त्यांच्या वक्तव्यामुळे चर्चेत आले आहेत. सोशल मीडियावर अनेकदा ट्रोल होणारे सचिन यावेळी मात्र त्यांच्या मुलाखतीतील उत्तरांमुळे चाहत्यांची पसंती मिळवत आहेत.

Updated On: May 09, 2026 | 06:01 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

  • अनेक प्रतिक्रिया चर्चेत येतात आणि मोठ्या प्रमाणात ट्रोलही होतात
  • Recliner Seats की सिनेमागृहातील जुन्या खुर्च्या?
  • Theater मध्ये कोणत्या ठिकाणी बसने योग्य?
Sachin Pilgaonkar : अभिनेते आणि दिगदर्शक सचिन पिळगावकर सोशल मीडियावर जरा जास्तच चर्चेत असतात. अभिनेते चर्चेत असतात ते त्यांच्या विधानांसाठी! तरुणांना सचिन पिळगावकरांच्या विधानांची खूप जास्तच आवड आहे. अनेक तरुण तर सचिन पिळगावकर यांच्या प्रतिक्रियांची वाट पाहत असतात. दरम्यान, अनेकदा त्यातील अनेक प्रतिक्रिया चर्चेत येतात आणि मोठ्या प्रमाणात ट्रोलही होतात. परंतु, नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीमध्ये सचिन पिळगावकरांनी दिलेल्या उत्तराला त्यांच्या चाहत्यांनी चांगलाच प्रतिसाद दिला आहे.

एका मुलाखतीत सचिन पिळगावकरांना सध्याच्या PVR मध्ये वापरण्यात येणारे Recliner Seats की सिनेमागृहातील जुन्या खुर्च्या? याबाबत प्रश्न केला गेला. तेव्हा सचिन पिळगावकरांनी सिनेमागृहातील जुन्या खुर्च्यांना प्राधान्य दिले तसेच Recliner Seats का नको? याबाबत उत्तरही दिले.

सचिन पिळगावकर म्हणतात “जेव्हा आपण सिनेमागृहात एखादा सिनेमाची मज्जा घेण्यासाठी जातो. तेव्हा तुम्ही नेहमी सरळ बसले पाहिजे. गाणे सुरु झाले की तुम्हाला अंग थिरकवता आले पाहिजे. सिनेमात विनोद झाला की पोट धरून लोटपोट होता आले पाहिजे, या सगळ्या गोष्टी Recliner Seats मध्ये शक्य नाही.” एकंदरीत त्यांचे म्हणणे आहे की Recliner Seats वर बसून चित्रपटाची मज्जा घेता येत नाही. आपण Recliner Seats वर बसायला हॉस्पिटलमध्ये नाही आलोत, आपण सिनेमागृहात आलो आहोत.

जेव्हा मुलाखतदार सचिन पिळगावकरांना प्रश्न करतो की, “Theater मध्ये कोणत्या ठिकाणी बसने योग्य?” तेव्हा सचिन पिळगावकर तांत्रिकदृष्टया काय योग्य? त्यावर जास्त लक्ष देताना दिसले. सचिन सांगतात की मध्यभागी बसने सगळ्यात योग्य आहे. जर Theater मध्ये Atmos आहे तर थोड्या पुढच्या बाजूला बसलात तर योग्य आहे आणि 5.1 किंवा 7.1 असेल तर अगदी शेवटी बसलात तरी काय हरकत नाही.

विविध विधानांमुळे सोशल मीडियावर ट्रोल होणारे पिळगावकर त्यांच्या या मुलाखतीमुळे पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहेत. पण यंदा ट्रोलिंग झाली नाही. त्यांच्या चाहत्यांना त्यांची यंदाची विधाने पटली आहेत याचे पुरावे कमेंट्समध्ये दिसून येत आहेत.

Published On: May 09, 2026 | 06:01 PM

बारामती तालुक्यातील नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण; 'या' परिसरात पुन्हा बिबट्याचा वावर

KKR vs GT Live : रनफेस्टमध्ये केकेआरची बाजी; हायस्कोरिंग सामन्यात 29 धावांनी दणदणीत विजय

Aarthik Deshbhakti आता सिनेसृष्टीत! कमल हासन स्पष्ट शब्दातच बोलले, देशभरातील Filmmakers ला केले आवाहन

KKR vs GT IPL LIVE Score: कॅमरून ग्रीन – अंगकृष रघुवंशीने पाडला 6 चा पाऊस, कोलकाताने उभा केला 247 धावांचा डोंगर

भारतातील EV स्पर्धा आता नव्या टप्प्यात; Hyundai ची भारतात संशोधनावर मोठी भर

NEET पेपरफुटीवर भडकला Vishal Dadlani! पोस्ट करत व्यक्त केला राग, राजकारण्यांच्या शिक्षणाला धरलं निशाण्यावर

Playoffs Scenarios: 'असे' घडले तर RCB जाणार प्लेऑफच्या शर्यतीतून बाहेर? धक्कादायक समीकरण उडवेल झोप

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी 'शिव आपात सेना' सज्ज

Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

KALYAN : कल्याण मधे वडिलांकडूनच मुलांना चोरी करण्याचे धडे

