Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

आता कमळी येणार महाजनांच्या घरी! अखेर तो दिवस आला, प्रेक्षकांनो! तयारीला लागा

झी मराठीवरील लोकप्रिय मालिका कमळी आता अत्यंत महत्त्वाच्या टप्प्यावर आली आहे. कमळी हीच महाजनांची मोठी लेक असल्याचं सत्य अखेर जगासमोर येणार आहे.

Updated On: Jan 30, 2026 | 08:11 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

Follow Us:
Follow Us:

झी मराठीवर टेलिकास्ट होणारी सुप्रसिद्ध मालिका कमळी नेहमीच चर्चेत असते. या मालिकेचे सगळेच पात्र सोशल मीडियावर नेहमीच तुफान करतात. मालिका नेहमी विविध वळण घेत असते. या मालिकेने आता नवे वळण घेतले आहे आणि हे ते वळण आहे, जो या कार्यक्रमाचा महत्वाचा उद्देशही आहे. आता कमळी तिच्या खऱ्या घरात येणार आहे. कमळीचे सत्य जगासमोर येणार आहे. महाजनांची मोठी लेक कोण? तर ती कमळी आहे, हे उत्तर आता सगळ्यांना मिळणार आहे.

Don’t Be Shy: आलिया भट्टचा नवीन रोमँटिक कॉमेडी चित्रपट‘डोंट बी शाय’ जाहीर, बहीण शाहीनसोबत करणार निर्मिती

या दिवसाची वाट कमळी या मालिकेचा प्रत्येक प्रेक्षक अगदी मालिकेच्या सुरुवातीपासून पाहत आहे पण आता प्रेक्षकांनो! तुमची आवडती कमळी म्हणजेच महाजनांची मोठी लेक आणि अन्नपूर्णा देवीची मोठी नातं तिच्या खऱ्या घरी जाणार आहे. कामिनी, रागिणी आणि अनिकाने केलेले प्रत्येक प्रयत्न आता धुळीस मिळणार आहेत आणि कमळीला तिचा हक्क मिळणार आहे.

गेल्या अनेक महिन्यांपासून हे क्षण प्रेक्षकांना पाहायचे होते. अशा चर्चाही सोशल मीडियावर तूफानीचे होत होते पण प्रेक्षकांना ते क्षण ३ आणि ४ फेब्रुवारी रोजी पाहायला मिळणार आहेत आणि त्यासाठी स्वतः मालिकेचे निर्मातेही उत्सुक आहेत.

एसिड हल्ल्यापासून राष्ट्रीय गौरवापर्यंत: दुःख, गरिबी आणि अनेक संकटांना सामोरे जात मंगला कपूर यांनी रचला इतिहास

या प्रोमोमध्ये खलनायिकांच्या त्रिकुटाचे चेहरे उतरलेले दिसून येत आहेत तर राजन कमळीच्या डोक्यावर मायेने हात फिरवताना दिसतो. कमळी हीच राजनची मुलगी आहे, हे सत्य नेमकं कशा पद्धतीने उघड होणार, की कथेत आणखी एखादा धक्कादायक ट्विस्ट येणार, याची उत्सुकता या भागात वाढलेली दिसते. सत्य समोर आल्यावर अन्नपूर्णा आजीची प्रतिक्रिया असेल? या सगळ्या गोष्टी पाहायला मिळणार आहेत.

Web Title: Kamali serial kamali will come at her own mahajan house

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 30, 2026 | 08:10 PM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
आता कमळी येणार महाजनांच्या घरी! अखेर तो दिवस आला, प्रेक्षकांनो! तयारीला लागा

आता कमळी येणार महाजनांच्या घरी! अखेर तो दिवस आला, प्रेक्षकांनो! तयारीला लागा

Jan 30, 2026 | 08:10 PM
मॉर्निंग वॉकला गेलेल्या महिलेवर कुत्र्याचा जीवघेणा हल्ला, एक-दोन नव्हे तर तब्बल…; घटनेचा धक्कादायक Video व्हायरल

मॉर्निंग वॉकला गेलेल्या महिलेवर कुत्र्याचा जीवघेणा हल्ला, एक-दोन नव्हे तर तब्बल…; घटनेचा धक्कादायक Video व्हायरल

Jan 30, 2026 | 08:06 PM
Kolhapur News : शेती करताना वैज्ञानिक दृष्टिकोन आवश्यक; दर्जेदार ऊसबियाणे निर्मितीसाठीचा शेतकऱ्याचा यशस्वी प्रयोग

Kolhapur News : शेती करताना वैज्ञानिक दृष्टिकोन आवश्यक; दर्जेदार ऊसबियाणे निर्मितीसाठीचा शेतकऱ्याचा यशस्वी प्रयोग

Jan 30, 2026 | 07:59 PM
Australian Open 2026 : कार्लोस अल्काराझचा झंझावात! झ्वेरेव्हला पराभूत करत पहिल्यांदाच ऑस्ट्रेलियन ओपनच्या अंतिम फेरीत एंट्री 

Australian Open 2026 : कार्लोस अल्काराझचा झंझावात! झ्वेरेव्हला पराभूत करत पहिल्यांदाच ऑस्ट्रेलियन ओपनच्या अंतिम फेरीत एंट्री 

Jan 30, 2026 | 07:53 PM
Varanasi Release Date: एसएस राजामौली यांचा ‘वाराणसी’ या तारखेला थिएटरमध्ये होणार प्रदर्शित, मेकर्स म्हणाले—“Let it bang…”

Varanasi Release Date: एसएस राजामौली यांचा ‘वाराणसी’ या तारखेला थिएटरमध्ये होणार प्रदर्शित, मेकर्स म्हणाले—“Let it bang…”

Jan 30, 2026 | 07:40 PM
Maharashtra Politics: सुनेत्रा पवार रचणार इतिहास! पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री म्हणून घेणार शपथ?

Maharashtra Politics: सुनेत्रा पवार रचणार इतिहास! पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री म्हणून घेणार शपथ?

Jan 30, 2026 | 07:38 PM
Dharashiv News : शासकीय रुग्णालयात दातांच्या किचकट शस्त्रक्रियांना यश, डॉ. कृष्णा उंदरे देशमुखांच्या सेवेमुळे रुग्णांत समाधान

Dharashiv News : शासकीय रुग्णालयात दातांच्या किचकट शस्त्रक्रियांना यश, डॉ. कृष्णा उंदरे देशमुखांच्या सेवेमुळे रुग्णांत समाधान

Jan 30, 2026 | 07:30 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
नेरूरमध्ये महायुतीला ग्रामविकास आघाडीचे आव्हान, शिवसेनेचा नेरुर पंचक्रोशी ग्रामविकास आघाडीला पाठिंबा

नेरूरमध्ये महायुतीला ग्रामविकास आघाडीचे आव्हान, शिवसेनेचा नेरुर पंचक्रोशी ग्रामविकास आघाडीला पाठिंबा

Jan 30, 2026 | 04:46 PM
Gondia : गोंदियात चोरांची टोळी सीसीटीव्हीत कैद, 1.86 लाखांचा ऐवज लंपास

Gondia : गोंदियात चोरांची टोळी सीसीटीव्हीत कैद, 1.86 लाखांचा ऐवज लंपास

Jan 30, 2026 | 04:38 PM
Khalapur : आत्करगाव जिल्हा परिषद गटात राष्ट्रवादीचा साधेपणाने प्रचार

Khalapur : आत्करगाव जिल्हा परिषद गटात राष्ट्रवादीचा साधेपणाने प्रचार

Jan 30, 2026 | 04:31 PM
उल्हासनगर महापालिका महापौर पदासाठी शिवसेना शिंदे गटाची अश्विनी निकम यांची उमेदवारी

उल्हासनगर महापालिका महापौर पदासाठी शिवसेना शिंदे गटाची अश्विनी निकम यांची उमेदवारी

Jan 30, 2026 | 04:11 PM
Mira Bhayandar : मिरा-भाईंदर महापालिकेत भाजपाची महापौर-उपमहापौर पदांसाठी नावे जाहीर

Mira Bhayandar : मिरा-भाईंदर महापालिकेत भाजपाची महापौर-उपमहापौर पदांसाठी नावे जाहीर

Jan 30, 2026 | 03:52 PM
Smita Patil : अजित दादा गेले अन्…आर.आर. आबांच्या कन्येचा कंठ दाटून आला..!

Smita Patil : अजित दादा गेले अन्…आर.आर. आबांच्या कन्येचा कंठ दाटून आला..!

Jan 30, 2026 | 03:46 PM
Ajit Pawar Last Rites : दादा परत या ना हो..! कार्यकर्त्याचा बारामतीत आक्रोश!

Ajit Pawar Last Rites : दादा परत या ना हो..! कार्यकर्त्याचा बारामतीत आक्रोश!

Jan 29, 2026 | 07:59 PM