Varanasi Release Date: एसएस राजामौली यांचा ‘वाराणसी’ या तारखेला थिएटरमध्ये होणार प्रदर्शित, मेकर्स म्हणाले—“Let it bang…”

महेश बाबू आणि प्रियांका चोप्रा सध्या त्यांच्या आगामी “वाराणसी” चित्रपटाच्या रिलीजमुळे चर्चेत आहेत. एसएस राजामौली दिग्दर्शित या चित्रपटात हे दोन्ही स्टार पहिल्यांदाच एकत्र स्क्रीन शेअर करताना दिसणार आहेत. चित्रपटाचा फर्स्ट लूक पोस्टर रिलीज झाला आहे, तसेच त्याच्या रिलीजची घोषणाही झाली आहे, ज्यामुळे चाहते खूप उत्सुक आहेत.
एसएस राजामौली यांनी इंस्टाग्रामवर “वाराणसी” चित्रपटाचे पोस्टर शेअर केले आहे, ज्यामध्ये पृथ्वी आणि विश्वाचे संयोजन दाखवले आहे. आगीचा एक गोळा पृथ्वीकडे जाताना दिसत आहे. चित्रपटाचे पोस्टर शेअर करण्यासोबतच, राजामौली यांनी त्याची रिलीज तारीख देखील जाहीर केली, जी ७ एप्रिल २०२७ आहे. युरोपमधील सर्वात मोठे आणि सर्वात ऐतिहासिक थिएटर असलेल्या पॅरिसमधील प्रतिष्ठित ले ग्रँड रेक्स येथे आयोजित ट्रेलर महोत्सवादरम्यान चित्रपटाची पहिली झलक दाखवण्यात आली.
मेकर्सनुसार हा भव्य सिनेमॅटिक अनुभव ७ एप्रिल २०२७ रोजी जगभरातील चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित होणार आहे.“Let it bang…” या दमदार टॅगलाइनसह झालेल्या या घोषणेमुळे प्रेक्षकांमध्ये प्रचंड उत्साहाचं वातावरण निर्माण झालं आहे.सनातन परंपरा आणि आध्यात्मिक ऊर्जेने नटलेल्या काशी (वाराणसी)च्या पार्श्वभूमीवर साकारलेला हा चित्रपट भावना, संस्कृती आणि आधुनिक कथाकथन शैलीचा प्रभावी संगम सादर करणार आहे. कथेबाबत सध्या गोपनीयता राखण्यात आली असली, तरी इंडस्ट्रीतील चर्चेनुसार ‘वाराणसी’मध्ये खोल भावनिक आशय, भव्य दृश्यभाषा आणि या प्राचीन नगरीच्या सामाजिक-सांस्कृतिक आत्म्याला स्पर्श करणारी ताकदवान कथा पाहायला मिळणार आहे.
रिलीज डेट जाहीर होताच ट्रेड सर्कल्स आणि प्रेक्षकांमध्ये मोठी खळबळ उडाली आहे. ७ एप्रिल २०२७ ही तारीख आतापासूनच एका मोठ्या सिनेमॅटिक इव्हेंटप्रमाणे पाहिली जात आहे. भारतासोबतच आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही ‘वाराणसी’ने आपली छाप पाडायला सुरुवात केली आहे. चित्रपटाची पहिली झलक पॅरिसमधील प्रतिष्ठित Le Grand Rex—युरोपमधील सर्वात मोठ्या आणि ऐतिहासिक थिएटरमध्ये आयोजित ट्रेलर फेस्टिव्हलदरम्यान दाखवण्यात आली. स्क्रीनवर फुटेज झळकताच संपूर्ण हॉल टाळ्या, जल्लोष आणि प्रचंड उत्साहाने दुमदुमून गेला. माहोल अक्षरशः इलेक्ट्रिक झाला होता.
चित्रपटातील पात्रांचे फर्स्ट लुक आधीच सोशल मीडियावर प्रचंड चर्चेत आहेत.पृथ्वीराज सुकुमारन यांचा ‘कुंभा’ म्हणून उग्र अवतार, प्रियंका चोप्रा जोनसची ‘मंदाकिनी’ या भूमिकेतील प्रभावी उपस्थिती, आणि महेश बाबूचा ‘रुद्र’ म्हणून दिसणारा शक्तिशाली लुक, या तिन्ही लुक्सनी देशभरातील प्रेक्षकांची उत्सुकता अनेक पटींनी वाढवली आहे.
आता जेव्हा ‘वाराणसी’ची रिलीज डेट पूर्णपणे कन्फर्म झाली आहे, तेव्हा प्रेक्षकांच्या नजरा या महाकाव्यात्मक सिनेमॅटिक अनुभवाकडे लागल्या आहेत.जो २०२७ मध्ये मोठ्या पडद्यावर जबरदस्त धमाका करण्यासाठी सज्ज आहे.