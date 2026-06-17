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‘विसरू नको तू मला’मधील सूर्या साकारण्यासाठी शाल्व किंजवडेकरची खास तयारी; चार महिन्यांपासून फिटनेसवर भर

Updated On: Jun 17, 2026 | 04:47 PM IST
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सारांश

‘विसरू नको तू मला’ या नव्या मालिकेत अभिनेता शाल्व किंजवडेकर ‘सूर्या तांडेल’ ही महत्त्वाची भूमिका साकारताना दिसणार आहे. या भूमिकेसाठी त्याने गेल्या चार महिन्यांपासून कठोर फिटनेस प्रशिक्षण घेत असून, योग्य आहार आणि दररोज तीन तास व्यायाम केला आहे.

फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

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विस्तार

स्टार प्रवाह वाहिनीवर 29 जूनपासून सुरू होणाऱ्या ‘विसरू नको तू मला’ या नव्या मालिकेबाबत प्रेक्षकांमध्ये उत्सुकता वाढली आहे. या मालिकेत अभिनेता शाल्व किंजवडेकर आणि अभिनेत्री तन्वी मुंडले यांची नवी जोडी पहिल्यांदाच एकत्र झळकणार आहे. कोकणातील निसर्गरम्य गुहागर येथे मालिकेचे चित्रीकरण सुरू असून, सुंदर लोकेशन्स आणि भावनिक प्रेमकथा यामुळे ही मालिका चर्चेत आहे.

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या मालिकेत शाल्व ‘सूर्या तांडेल’ ही महत्त्वाची भूमिका साकारत आहे. सूर्या हा नाखवा कुटुंबातील जबाबदार, कष्टाळू आणि सर्वांचा लाडका मुलगा आहे. बाहेरून कठोर आणि रांगडा वाटणारा हा तरुण मनाने मात्र अत्यंत प्रेमळ असून गरज पडल्यास इतरांच्या मदतीला धावून जाणारा आहे. त्याच्या जन्मानंतर कुटुंबाच्या व्यवसायाला भरभराट मिळाल्याची भावना घरातील सदस्यांमध्ये असल्यामुळे प्रत्येक शुभ कार्याची सुरुवात त्याच्या हस्ते केली जाते. त्यामुळे सूर्या हा केवळ कुटुंबातील सदस्य नसून त्यांचा ‘लकी चार्म’ मानला जातो.

ही भूमिका साकारण्यासाठी शाल्वने विशेष मेहनत घेतली आहे. त्याने सांगितले की, सूर्या हे पात्र नारळासारखे आहे. वरून कणखर आणि कठोर दिसणारे, पण आतून तितकेच संवेदनशील, प्रेमळ आणि मोठ्या मनाचे आहे. या व्यक्तिमत्त्वाला न्याय देण्यासाठी गेल्या चार महिन्यांपासून तो स्वतःच्या फिटनेसवर सातत्याने काम करत आहे.

भूमिकेच्या तयारीसाठी शाल्वने आपल्या जीवनशैलीतही अनेक बदल केले आहेत. योग्य आहार, नियमित व्यायाम आणि दररोज सुमारे तीन तास वर्कआउट करण्याची सवय त्याने लावून घेतली आहे. सुरुवातीला तो इतका शिस्तबद्ध नव्हता, मात्र या भूमिकेमुळे स्वतःमध्ये सकारात्मक बदल घडवून आणण्याची संधी मिळाल्याचे त्याने सांगितले. या मेहनतीमुळे पडद्यावर सूर्या हे पात्र अधिक प्रभावीपणे साकारता येईल, असा त्याचा विश्वास आहे.

शाल्वच्या मते, सूर्या आणि त्याची कथा प्रेक्षकांच्या मनाला नक्कीच भिडेल. कुटुंब, नाती, प्रेम आणि जबाबदारी यांचा समतोल साधणाऱ्या या व्यक्तिरेखेमध्ये अनेक भावनिक पैलू आहेत. त्यामुळे प्रेक्षकांना त्याच्याशी सहज जोडले जाण्याची शक्यता आहे.

‘विसरू नको तू मला’ ही मालिका कोकणाच्या सुंदर पार्श्वभूमीवर उलगडणारी प्रेमकथा घेऊन येत आहे. समुद्रकिनारे, निसर्गसंपन्न परिसर आणि स्थानिक संस्कृती यामुळे मालिकेच्या दृश्यांनाही वेगळे आकर्षण लाभले आहे. नव्या जोडीसोबतच कथानक आणि सादरीकरणामुळे ही मालिका प्रेक्षकांसाठी एक ताजा अनुभव ठरण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

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‘विसरू नको तू मला’ ही मालिका 29 जूनपासून दररोज सायंकाळी 7 वाजता स्टार प्रवाहवर प्रसारित होणार असून, शाल्व किंजवडेकरच्या मेहनतीची आणि त्याच्या नव्या भूमिकेची प्रेक्षकांमध्ये उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे.

Web Title: Shalv kinjavdekar transformation for the serial visru nako tu mala

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Published On: Jun 17, 2026 | 04:47 PM

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