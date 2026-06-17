Aamir Khan : एकाच कारमध्ये रीना दत्ता, किरण राव आणि गौरी स्प्रॅट; आमिर खानच्या ‘मॉडर्न फॅमिली’ची चर्चा

बॉलिवूड स्टार आमिर खान त्याच्या आधुनिक कौटुंबिक रचनेमुळे सोशल मीडियावर चर्चेत आहे. त्याच्या लग्नाच्या काही आठवड्यांपूर्वी, हा अभिनेता त्याची एक्स पत्नी किरण राव आणि भावी पत्नी गौरी स्प्रॅट यांच्यासोबत वेळ घालवताना दिसला. गौरीचे तिच्या पहिल्या पत्नीसोबतचे नाते पाहून, असे कुटुंब कसे अस्तित्वात असू शकते, असा प्रश्न अनेकांना पडला आहे. याचे अनेक व्हिडिओ ऑनलाइन व्हायरल होत आहेत.
ऑनलाइन व्हायरल होत असलेल्या एका व्हिडिओमध्ये, आमिर खान, गौरी, किरण, रीना आणि अभिनेत्याचा मुलगा आझाद राव हे कौटुंबिक सहलीनंतर एकाच गाडीतून प्रवास करताना दिसत आहेत. व्हिडिओमध्ये, आमिर ड्रायव्हरच्या शेजारी पुढच्या सीटवर बसलेला दिसतो, तर गौरी किरण आणि आझादसोबत मागच्या सीटवर बसलेली आहे. त्यानंतर त्याची पहिली पत्नी रीना येते आणि त्याच गाडीत बसते. निघण्याच्या तयारीत असताना, गौरी आणि किरण गप्पा मारताना आणि नंतर हसताना दिसतात.
या एक्स जोडप्याचे घनिष्ठ नाते आणि किरण रावची अभिनेत्याच्या होणाऱ्या वधूसोबतची मैत्री याने चाहत्यांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. या क्लिपवर प्रतिक्रिया देताना, एका चाहत्याने विचारले, “प्रिय आमिर खान, हे कसे घडले?” दुसऱ्याने लिहिले, “किती अद्भुत कुटुंब आहे, भारतात असे कुटुंब एकमेव आहे.” आणखी एकाने लिहिले, “हे फक्त आमिर खानच करू शकतो.”
😂 Only Aamir Khan has the rare talent to take his first wife, second wife, and maybe even a future third wife in the same car ride! 🚗😜 Talk about maintaining diplomatic relations at the highest level! 😆#AamirKhan #Bollywood #ViralPost #FunnyPost #Meme #BollywoodMemes… pic.twitter.com/pthMxH5Xl5 — Indian Observer (@ag_Journalist) June 16, 2026
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आमिर खानचे संपूर्ण कुटुंब एकत्र
ऑस्कर-नामांकित क्लासिक चित्रपट “लगान”च्या २५ व्या वर्धापन दिनाच्या सोहळ्याला किरणने हजेरी लावल्यानंतर काही दिवसांनी हा व्हिडिओ समोर आला आहे. या कार्यक्रमात अभिनेत्याच्या कुटुंबातील अनेक सदस्य एकत्र दिसले, ज्यात त्याची पहिली पत्नी, रीना दत्ता यांचाही समावेश होता. गौरी देखील उपस्थित होती आणि तिने आमिरसोबत हातात हात घालून रेड कार्पेटवर प्रवेश केला.
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आमिर त्यांचे नाते पुढच्या टप्प्यावर नेण्यास तयार
दरम्यान, आमिर आणि गौरीच्या लग्नाची तयारी सुरू आहे. लग्नाच्या बातम्या ऑनलाइन समोर आल्यानंतर, आमिरने या चर्चांवर स्पष्टीकरण दिले आणि ‘व्हायरायटी’ला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले, “मी सध्या अमेरिकेत प्रवास करत आहे. लग्नाची बातमी खरी आहे. ते ५ जुलै रोजी होणार आहे.” आपले नाते अधिकृत करण्याच्या निर्णयाबद्दल बोलताना अभिनेता म्हणाला, “आता आम्हा दोघांनाही वाटते की आम्ही आमचे नाते पुढच्या टप्प्यावर नेण्यासाठी तयार आहोत.”