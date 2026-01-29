Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

दहशत अन् भीतीने भरलेले चेहरे, आणखी एक थरारक कथेची झलक; The Kerala Story 2 चे मोशन पोस्टर रिलीज

"द केरळ स्टोरी २: गोज बियॉन्ड" चे पहिले पोस्टर रिलीज झाले आहे. नुकत्याच समोर आलेल्या मोशन पोस्टरमध्ये तीन महिलांचे चेहरे दिसत आहे, ज्यांच्या चेहऱ्यावर भीती आणि दहशत स्पष्टपणे दिसून येत आहे.

Updated On: Jan 29, 2026 | 10:56 AM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:
  • दहशत अन् भीतीने भरलेले चेहरे
  • आणखी एक थरारक कथा प्रेक्षकांच्या भेटीस
  • The Kerala Story 2 चे मोशन पोस्टर रिलीज
 

२०२३ मध्ये प्रदर्शित झालेला ‘द केरळ स्टोरी’ हा चित्रपट ब्लॉकबस्टर ठरला आहे. आता निर्माते याच चित्रपटाचा सिक्वेल घेऊन येत आहेत, ज्याचे मोशन पोस्टर नुकतेच प्रदर्शित झाले आहे. चित्रपटाची ही झलक पाहता असे दिसते की आणखी एक थरारक कथा प्रेक्षकांच्या मनाला भिडण्यासाठी सज्ज झाली आहे. विपुल अमृतलाल शाह २०२३ मध्ये ‘द केरळ स्टोरी’ हा चित्रपट घेऊन आले होते. आता ते त्याचा सिक्वेल ‘द केरळ स्टोरी २: गोज बियॉन्ड’ पुन्हा एकदा रिलीज करण्यासाठी सज्ज झाले आहेत. चित्रपटाचे मोशन पोस्टर आज बुधवारी प्रदर्शित झाले आहे. सिक्वेलमध्ये प्रेक्षकांना आणखी एक भयानक कथा पाहायला मिळणार आहे. हा चित्रपट या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये प्रदर्शित होणार आहे.

Border 2 Collection: सहाव्या दिवशीही चित्रपटाच्या कमाईत घसरण, बॉक्स ऑफिसवर केला एवढाच गल्ला

प्रेक्षकांना एक हृदयद्रावक कथा पाहायला मिळेल

‘द केरळ स्टोरी २’ चित्रपटाचे मोशन पोस्टर सनशाइन पिक्चर्स लिमिटेडच्या इन्स्टाग्राम अकाउंटवर शेअर करण्यात आले आहे. असे दिसते की हा सिक्वेल पुन्हा एकदा हृदयद्रावक कथा सादर करणार आहेत. चित्रपटाचा टीझर ३० जानेवारी रोजी प्रदर्शित होणार आहे. सध्या, आज प्रदर्शित झालेल्या मोशन पोस्टरमध्ये अनेक महिलांचे चेहरे दिसत आहेत. त्यांच्या चेहऱ्यावर दहशत आणि भीती स्पष्टपणे दिसून येत आहे. त्यांच्या कपाळावर तिलक (एक चिन्ह) देखील लावलेले दिसत आहे. जो धुतला गेला असल्याचे दिसत आहे आणि चेहऱ्यावर अनेक जखमा देखील दिसत आहेत.

 

‘द केरळ स्टोरी २’ मधील संपूर्ण स्टारकास्ट

सुदीप्तो सेन यांनी ‘द केरळ स्टोरी’चे दिग्दर्शन केले आहे. कामाख्या नारायण सिंह यांनी या चित्रपटाचा सिक्वेल दिग्दर्शित केला आहे. ‘द केरळ स्टोरी २’ २७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी थिएटरमध्ये प्रदर्शित होणार आहे. यावेळी, एक नवीन कलाकार जोडण्यात आले आहे. उल्का गुप्ता, अदिती भाटिया आणि ऐश्वर्या ओझा या तिन्ही अभिनेत्री एकत्र काम करताना दिसणार आहेत.

अभिषेक आणि प्रणितच्या मैत्रीत फूट? दोघांनी एकमेकांना केले अनफॉलो, ‘Bigg Boss19’ ठरलं कारण

‘द केरळ स्टोरी’ची काय आहे कथा?

‘द केरळ स्टोरी’ हा चित्रपट केरळमधील तीन हिंदू मुलींची (शालिनी, नीमा आणि गीतांजली) कथा सांगणारा आहे. ज्यांना प्रेमात पाडले जाते आणि जबरदस्तीने इस्लाम धर्म स्वीकारण्यास भाग पाडले जाते. त्यानंतर त्यांना आयसिस दहशतवादी संघटनेत सामील होण्यासाठी अफगाणिस्तानला पाठवले जाते. हा चित्रपट खऱ्या घटनांवर आधारित असल्याचा दावा करण्यात आला होता. चित्रपटाने बराच वाद निर्माण केला असला तरी, तो बॉक्स ऑफिसवर यशस्वीही झाला आहे.

Web Title: The motion poster of the kerala story 2 is out another heart wrenching story is coming

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 29, 2026 | 10:56 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

अभिषेक आणि प्रणितच्या मैत्रीत फूट? दोघांनी एकमेकांना केले अनफॉलो, ‘Bigg Boss19’ ठरलं कारण
1

अभिषेक आणि प्रणितच्या मैत्रीत फूट? दोघांनी एकमेकांना केले अनफॉलो, ‘Bigg Boss19’ ठरलं कारण

Border 2 Collection: सहाव्या दिवशीही चित्रपटाच्या कमाईत घसरण, बॉक्स ऑफिसवर केला एवढाच गल्ला
2

Border 2 Collection: सहाव्या दिवशीही चित्रपटाच्या कमाईत घसरण, बॉक्स ऑफिसवर केला एवढाच गल्ला

समाजात द्वेष आणि शत्रुत्व पसरवल्याचे रणवीर सिंगवर आरोप; अभिनेत्यावर गुन्हा दाखल, बेंगळुरू पोलीस करणार कारवाई?
3

समाजात द्वेष आणि शत्रुत्व पसरवल्याचे रणवीर सिंगवर आरोप; अभिनेत्यावर गुन्हा दाखल, बेंगळुरू पोलीस करणार कारवाई?

‘Dhurandhar’ने 55 दिवसांत रचला इतिहास; अखेर मोडला KGF चा रेकॉर्ड, ठरला १००० कोटींची कमाई करणारा पहिला चित्रपट
4

‘Dhurandhar’ने 55 दिवसांत रचला इतिहास; अखेर मोडला KGF चा रेकॉर्ड, ठरला १००० कोटींची कमाई करणारा पहिला चित्रपट

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
दहशत अन् भीतीने भरलेले चेहरे, आणखी एक थरारक कथेची झलक; The Kerala Story 2 चे मोशन पोस्टर रिलीज

दहशत अन् भीतीने भरलेले चेहरे, आणखी एक थरारक कथेची झलक; The Kerala Story 2 चे मोशन पोस्टर रिलीज

Jan 29, 2026 | 10:56 AM
Mumbai Crime: महिलांसमोर ढकललं, अपमान झाला, मालाड स्टेशनवरील प्राध्यापक हत्येमागचं कारण आरोपीने उघड केलं

Mumbai Crime: महिलांसमोर ढकललं, अपमान झाला, मालाड स्टेशनवरील प्राध्यापक हत्येमागचं कारण आरोपीने उघड केलं

Jan 29, 2026 | 10:50 AM
सुधागडाचा ऐतिहासिक ‘पूर्व बुरुज’ पुन्हा पर्यटकांसाठी खुला; ट्रेक क्षितिज संस्थेच्या श्रमदान मोहिमेला यश

सुधागडाचा ऐतिहासिक ‘पूर्व बुरुज’ पुन्हा पर्यटकांसाठी खुला; ट्रेक क्षितिज संस्थेच्या श्रमदान मोहिमेला यश

Jan 29, 2026 | 10:43 AM
SL vs ENG : इंग्लंडविरुद्धच्या T20 मालिकेसाठी श्रीलंकेचा संघ जाहीर, विश्वचषकाच्या तयारीसाठी शेवटची संधी

SL vs ENG : इंग्लंडविरुद्धच्या T20 मालिकेसाठी श्रीलंकेचा संघ जाहीर, विश्वचषकाच्या तयारीसाठी शेवटची संधी

Jan 29, 2026 | 10:43 AM
Ajit Pawar Plane Crash : विमानात बसण्यापूर्वी अजित पवारांचा पत्नी सुनेत्रा पवारांना ‘तो’ फोन ठरला अखेरचा; नेमकं काय म्हणाले होते

Ajit Pawar Plane Crash : विमानात बसण्यापूर्वी अजित पवारांचा पत्नी सुनेत्रा पवारांना ‘तो’ फोन ठरला अखेरचा; नेमकं काय म्हणाले होते

Jan 29, 2026 | 10:40 AM
Birthday Cake: वाढदिवसाच्या दिवशी केकवरील मेणबत्ती का विझवली जाते? कारण वाचून तुम्हीसुद्धा व्हाल हैराण

Birthday Cake: वाढदिवसाच्या दिवशी केकवरील मेणबत्ती का विझवली जाते? कारण वाचून तुम्हीसुद्धा व्हाल हैराण

Jan 29, 2026 | 10:38 AM
Nipah Virus: कोव्हिडपेक्षाही घातक ‘निपाह’ची भारतात एन्ट्री; मेंदूला सूज देणारा प्राणघातक आजार, पश्चिम बंगालमध्ये दोन रुग्ण आढळले

Nipah Virus: कोव्हिडपेक्षाही घातक ‘निपाह’ची भारतात एन्ट्री; मेंदूला सूज देणारा प्राणघातक आजार, पश्चिम बंगालमध्ये दोन रुग्ण आढळले

Jan 29, 2026 | 10:22 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sanjay Raut on Ajit pawar plane crash : अजित पवारांशिवाय महाराष्ट्राचे राजकारण बेचव -संजय राऊत

Sanjay Raut on Ajit pawar plane crash : अजित पवारांशिवाय महाराष्ट्राचे राजकारण बेचव -संजय राऊत

Jan 28, 2026 | 02:11 PM
Ajit Pawar Passed Away : ‘विश्वास बसत नाही’ अजितदादांच्या निधनाने मनोज जरांगे भावूक

Ajit Pawar Passed Away : ‘विश्वास बसत नाही’ अजितदादांच्या निधनाने मनोज जरांगे भावूक

Jan 28, 2026 | 02:06 PM
Ajit Pawar Death in Plane Accident : आमचा कुटुंबप्रमुख गेला । प्रकाश सोळंके बारामतीच्या दिशेने रवाना

Ajit Pawar Death in Plane Accident : आमचा कुटुंबप्रमुख गेला । प्रकाश सोळंके बारामतीच्या दिशेने रवाना

Jan 28, 2026 | 01:14 PM
Ratnagiri : अजित दादांच्या मृत्यूने महाराष्ट्राचे मोठे नुकसान -आ. भास्कर जाधव

Ratnagiri : अजित दादांच्या मृत्यूने महाराष्ट्राचे मोठे नुकसान -आ. भास्कर जाधव

Jan 28, 2026 | 01:10 PM
Eknath Shinde On Ajit Pawar DEATH : “मोठा भाऊ हरपल्याची भावना माझ्या मनात”, पहिली प्रतिक्रिया

Eknath Shinde On Ajit Pawar DEATH : “मोठा भाऊ हरपल्याची भावना माझ्या मनात”, पहिली प्रतिक्रिया

Jan 28, 2026 | 01:05 PM
Mumbai News : अंजली भारतीच्या अडचणीत वाढ; मीरा भाईंदर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल

Mumbai News : अंजली भारतीच्या अडचणीत वाढ; मीरा भाईंदर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल

Jan 27, 2026 | 06:57 PM
Latur News : लातूर जिल्हा परिषदेसाठी काँग्रेस वंचितची युती तुटली,दोन्ही पक्ष आमने-सामने

Latur News : लातूर जिल्हा परिषदेसाठी काँग्रेस वंचितची युती तुटली,दोन्ही पक्ष आमने-सामने

Jan 27, 2026 | 06:47 PM