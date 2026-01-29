दहशत अन् भीतीने भरलेले चेहरे, आणखी एक थरारक कथेची झलक; The Kerala Story 2 चे मोशन पोस्टर रिलीज

२०२३ मध्ये प्रदर्शित झालेला ‘द केरळ स्टोरी’ हा चित्रपट ब्लॉकबस्टर ठरला आहे. आता निर्माते याच चित्रपटाचा सिक्वेल घेऊन येत आहेत, ज्याचे मोशन पोस्टर नुकतेच प्रदर्शित झाले आहे. चित्रपटाची ही झलक पाहता असे दिसते की आणखी एक थरारक कथा प्रेक्षकांच्या मनाला भिडण्यासाठी सज्ज झाली आहे. विपुल अमृतलाल शाह २०२३ मध्ये ‘द केरळ स्टोरी’ हा चित्रपट घेऊन आले होते. आता ते त्याचा सिक्वेल ‘द केरळ स्टोरी २: गोज बियॉन्ड’ पुन्हा एकदा रिलीज करण्यासाठी सज्ज झाले आहेत. चित्रपटाचे मोशन पोस्टर आज बुधवारी प्रदर्शित झाले आहे. सिक्वेलमध्ये प्रेक्षकांना आणखी एक भयानक कथा पाहायला मिळणार आहे. हा चित्रपट या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये प्रदर्शित होणार आहे.
प्रेक्षकांना एक हृदयद्रावक कथा पाहायला मिळेल
‘द केरळ स्टोरी २’ चित्रपटाचे मोशन पोस्टर सनशाइन पिक्चर्स लिमिटेडच्या इन्स्टाग्राम अकाउंटवर शेअर करण्यात आले आहे. असे दिसते की हा सिक्वेल पुन्हा एकदा हृदयद्रावक कथा सादर करणार आहेत. चित्रपटाचा टीझर ३० जानेवारी रोजी प्रदर्शित होणार आहे. सध्या, आज प्रदर्शित झालेल्या मोशन पोस्टरमध्ये अनेक महिलांचे चेहरे दिसत आहेत. त्यांच्या चेहऱ्यावर दहशत आणि भीती स्पष्टपणे दिसून येत आहे. त्यांच्या कपाळावर तिलक (एक चिन्ह) देखील लावलेले दिसत आहे. जो धुतला गेला असल्याचे दिसत आहे आणि चेहऱ्यावर अनेक जखमा देखील दिसत आहेत.
‘द केरळ स्टोरी २’ मधील संपूर्ण स्टारकास्ट
सुदीप्तो सेन यांनी ‘द केरळ स्टोरी’चे दिग्दर्शन केले आहे. कामाख्या नारायण सिंह यांनी या चित्रपटाचा सिक्वेल दिग्दर्शित केला आहे. ‘द केरळ स्टोरी २’ २७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी थिएटरमध्ये प्रदर्शित होणार आहे. यावेळी, एक नवीन कलाकार जोडण्यात आले आहे. उल्का गुप्ता, अदिती भाटिया आणि ऐश्वर्या ओझा या तिन्ही अभिनेत्री एकत्र काम करताना दिसणार आहेत.
‘द केरळ स्टोरी’ची काय आहे कथा?
‘द केरळ स्टोरी’ हा चित्रपट केरळमधील तीन हिंदू मुलींची (शालिनी, नीमा आणि गीतांजली) कथा सांगणारा आहे. ज्यांना प्रेमात पाडले जाते आणि जबरदस्तीने इस्लाम धर्म स्वीकारण्यास भाग पाडले जाते. त्यानंतर त्यांना आयसिस दहशतवादी संघटनेत सामील होण्यासाठी अफगाणिस्तानला पाठवले जाते. हा चित्रपट खऱ्या घटनांवर आधारित असल्याचा दावा करण्यात आला होता. चित्रपटाने बराच वाद निर्माण केला असला तरी, तो बॉक्स ऑफिसवर यशस्वीही झाला आहे.