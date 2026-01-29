अभिषेक आणि प्रणितच्या मैत्रीत फूट? दोघांनी एकमेकांना केले अनफॉलो, ‘Bigg Boss19’ ठरलं कारण

अभिषेक बजाज आणि प्रणीत मोरे हे दोघेही बिग बॉस १९ च्या घरात एकत्र दिसले, आणि या दोघांची घट्ट मैत्री देखील प्रेक्षकांना दिसली. पण आता हे दोघेही ऑनलाइन चर्चेचा विषय बनले आहेत. चाहत्यांच्या लक्षात आले की त्यांनी सोशल मीडियावर एकमेकांना अनफॉलो केले आहे, ज्यामुळे त्यांच्यात सर्व काही ठीक नाही आहे असे प्रश्न आता चाहत्यांना पडले आहे.
सलमान खान होस्ट ‘बिग बॉस’ शोमध्ये असताना, अभिषेक आणि प्रणीत यांच्यात अनेकदा मैत्रीपूर्ण संबंध असल्याचे दिसून आले आहे, ज्याचे प्रेक्षकांनी खूप कौतुक केले. त्यांचे नाते सर्वात प्रामाणिक होते, ज्यामुळे शोनंतरही त्यांची मैत्री पाहून चाहत्यांनी त्यांचे कौतुक केले, आणि आता या दोघांमध्ये गोष्टी बिघडलेल्या पाहून चाहते नाराज झाले आहेत.
समाजात द्वेष आणि शत्रुत्व पसरवल्याचे रणवीर सिंगवर आरोप; अभिनेत्यावर गुन्हा दाखल, बेंगळुरू पोलीस करणार कारवाई?
प्रणीत आणि अभिषेक यांनी एकमेकांना केले अनफॉलो
परंतु, सोशल मीडियावर एकमेकांना अनफॉलो करण्याच्या त्यांच्या निर्णयामुळे अनेकांना आश्चर्य वाटले आहे, ज्यामुळे काहींना असा प्रश्न पडला आहे की एकेकाळी हे दोघेही एकत्र होता आता ते वेगळे का झाले आहेत? तसेच याआधीही अभिषेक बजाज आणि प्रणीत मोरे यांच्यामध्ये छोटे मोठे वाद होताना दिसले आहेत. हे दोघेही ऑनलाइन बरेच सक्रिय आहेत आणि त्यांच्या संबंधित करिअर आणि आगामी प्रकल्पांवर लक्ष केंद्रित करत आहेत. परंतु अभिषेक किंवा प्रणीत दोघांनीही यावर प्रतिक्रिया दिलेली नाही किंवा या विषयावर कोणतेही विधान केलेले नाही.
Border 2 Collection: सहाव्या दिवशीही चित्रपटाच्या कमाईत घसरण, बॉक्स ऑफिसवर केला एवढाच गल्ला
प्रणीत आणि अभिषेकची मैत्री
बिग बॉस १९ मध्ये प्रणीत आणि अभिषेकमध्ये चांगले नाते होते, परंतु जेव्हा कॉमेडियन प्रणीतने अशनूरऐवजी अभिषेक बजाजला शोमधून काढून टाकण्याचा निर्णय घेतला तेव्हा त्यांचे नाते ताणले गेले. बिग बॉस १९ च्या ग्रँड फिनालेनंतर माध्यमांशी बोलताना प्रणीत म्हणाला, “खरं सांगायचं तर, मी आज अभिषेकशी थोडे कमी बोललो आहे. आणि गोष्ट अशी आहे की, मैत्रीमध्ये तुम्हाला अपेक्षा असतात, म्हणून तुम्हाला वाईट वाटते. तो एका दिवसासाठी आणखी वाईट वाटतो. आज, शो नंतर मी त्याला पहिल्यांदाच भेटलो. मला वाटते की जर मी त्याच्याशी बोललो आणि माझी बाजू मांडली तर तो सहमत होईल.” प्रणित मोरे हा ‘बिग बॉस १९’ च्या अंतिम स्पर्धकांपैकी एक होता, परंतु हा सीझन गौरव खन्नाने जिंकला होता.