Border 2 Collection: सहाव्या दिवशीही चित्रपटाच्या कमाईत घसरण, बॉक्स ऑफिसवर केला एवढाच गल्ला

सनी देओलचा या वर्षातील सर्वात मोठा चित्रपट, "बॉर्डर २", प्रदर्शित झाल्यापासूनच चांगली कमाई करत होता, परंतु प्रजासत्ताक दिनाच्या सुट्टीनंतर चित्रपटाला मोठा धक्का बसला आणि त्याच्या कमाईत घट होताना दिसत आहे.

Updated On: Jan 29, 2026 | 09:47 AM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

  • सहाव्या दिवशीही चित्रपटाच्या कमाईत घसरण
  • बॉक्स ऑफिसवर केला एवढाच गल्ला
  • “बॉर्डर २” चे पाचव्या दिवसाचे कलेक्शन
 

“बॉर्डर २” या वर्षी २३ जानेवारी रोजी चित्रपटगृहात प्रदर्शित झाला आहे आणि प्रजासत्ताक दिनाच्यानिमित्ताने हा देशभक्तीवर चित्रपट प्रदर्शित करणे हा एक उत्तम निर्णय होता. चित्रपटाला सुरुवातीला जबरदस्त ॲडव्हान्स बुकिंग मिळाली आणि त्याने सगळ्या अपेक्षा पूर्ण केल्या, चार दिवसांच्या आठवड्याच्या शेवटी अपवादात्मक कामगिरी केली. चित्रपटाने पहिल्या दिवशी ₹३० कोटींचा दमदार व्यवसाय केला आणि शनिवारी दुसऱ्या दिवशी ₹३६.५ कोटींचा उल्लेखनीय व्यवसाय केला. परंतु, रविवारचे कलेक्शन आणि प्रजासत्ताक दिनाचे कलेक्शन चित्रपटासाठी गेम-चेंजर ठरले आहे, दोन्ही दिवशी चित्रपटाने ₹५० कोटींपेक्षा जास्त कमाई केली. तसेच सुट्ट्यांनंतर चित्रपटाला खऱ्या अर्थाने आव्हान द्यावे लागेल आणि असे दिसते की “बॉर्डर २” कठीण काळाचा सामना करत आहे, कारण त्याच्या कमाईत लक्षणीय घट झालेली आता दिसून येत आहे.

सॅकनिल्कच्या मते, प्रजासत्ताक दिनाच्या सुट्टीमुळे, “बॉर्डर २” ने रविवारी ₹५४.५ कोटी आणि सोमवारी ₹५९ कोटी रुपयांची कमाई केली आहे. स्पष्टपणे, राष्ट्रीय सुट्टीच्या आसपास चित्रपट प्रदर्शित करण्याचा उद्देश साध्य झाला. मंगळवारी चित्रपटाच्या कमाईत घट होण्याची अपेक्षा होती आणि नेमके तसेच घडले. अनुराग सिंग दिग्दर्शित आणि सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ आणि अहान शेट्टी अभिनीत या चित्रपटाने मंगळवारी (पाचव्या दिवशी) २० कोटी रुपये कमावले. आता बुधवारी, सहाव्या दिवशी, चित्रपटाने आतापर्यंत १३ कोटी रुपये कमावले आहेत. यामुळे “बॉर्डर २” चे एकूण कलेक्शन २१३ कोटी रुपये झाले आहे.

हॉलीवूडला जमलं मग बॉलिवूडला का नाही? पर्यावरणाची गोष्ट सांगायला बॉलिवूड तयार आहे का?

“बॉर्डर २” ची आतापर्यंतची कमाई

  • पहिल्या दिवशी [पहिला शुक्रवार] ३० कोटी रुपये
  • दुसरा दिवस [पहिला शनिवार] ३६.५ कोटी रुपये
  • तिसरा दिवस [पहिला रविवार] ५४.५ कोटी रुपये
  • चौथा दिवस [पहिला सोमवार] ५९ कोटी रुपये
  • पाचवा दिवस [पहिला मंगळवार] २० कोटी रुपये
  • सहावा दिवस [पहिला बुधवार] १३ कोटी रुपये
  • एकूण ₹२१३ कोटी रुपये
“बॉर्डर २” चे पाचव्या दिवसाचे कलेक्शन

अपेक्षेप्रमाणे, सुट्टीनंतरच्या वाढीनंतर, चित्रपटाची कमाई मंदावलेली दिसली. “बॉर्डर २” ने पाचव्या दिवशी २० कोटी रुपये कमावले, पण सहाव्या दिवशी याच चित्रपटाची कमाई १३ कोटी रुपयांपर्यंत घसरली. पाचव्या दिवशी, चित्रपटाच्या हिंदी आवृत्तीची एकूण ऑक्युपन्सी २४.८२ टक्के होती, ज्यामध्ये सकाळच्या शोची ऑक्युपन्सी ११.२१ टक्के, दुपारच्या शोची ऑक्युपन्सी २४.२२ टक्के, संध्याकाळच्या शोची २९.७९ टक्के आणि रात्रीच्या शोची ३४.०७ टक्के होती.

सहाव्या दिवशी ऑक्युपन्सीमध्ये लक्षणीय घट

तसेच, सहाव्या दिवशी ऑक्युपन्सी आणखी कमी झाली. सकाळच्या शोची ऑक्युपन्सी ७.५२ टक्के, दुपारच्या शोची १७.२७ टक्के, संध्याकाळच्या शोची १९.८२ टक्के आणि रात्रीच्या शोची २२.५० टक्के होती. तसेच कलेक्शनबद्दल बोलायचे झाले तर, ‘बॉर्डर २’ ने त्याच्या पहिल्या आठवड्याच्या शेवटी भारतात १९३.४८ कोटी रुपये कमावले आहे. या कामगिरीसह, इतक्या कमी वेळात १०० कोटींचा टप्पा ओलांडणारा हा २०२६ मधील पहिला हिंदी चित्रपट ठरला आहे. या चित्रपटाने अलिकडेच प्रदर्शित झालेल्या प्रजासत्ताक दिनाच्या आणि ‘फायटर’ आणि ‘स्काय फोर्स’ सारख्या लष्कराच्या थीम असलेल्या चित्रपटांनाही मागे टाकले आहे.

समाजात द्वेष आणि शत्रुत्व पसरवल्याचे रणवीर सिंगवर आरोप; अभिनेत्यावर गुन्हा दाखल, बेंगळुरू पोलीस करणार कारवाई?

“बॉर्डर २” ची संपूर्ण स्टारकास्ट

“बॉर्डर २” मध्ये सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ, अहान शेट्टी, मोना सिंग, सोनम बाजवा, अन्या सिंग आणि मेधा राणा अशा अनेक प्रसिद्ध कलाकारांच्या भूमिका पाहायला मिळाल्या आहेत. हा चित्रपट १९९७ च्या ब्लॉकबस्टर “बॉर्डर” ची कथा पुढे नेतो, ज्याचे दिग्दर्शन जे.पी. दत्ता यांनी केले होते. चाहत्यांनी ॲक्शन सीक्वेन्स, देशभक्तीपर थीम आणि कलाकारांच्या अभिनयाचे कौतुक केले आहे.

Jan 29, 2026 | 09:47 AM

