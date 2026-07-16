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भाईजानच्या भाऊच्या यातना! ‘लहानपणी झालं यौन शोषण’ अखेर Sohail Khan बोललाच; सगळं केलं स्पष्ट

Updated On: Jul 16, 2026 | 09:58 PM IST
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सारांश

अभिनेता सोहेल खानने आपल्या बालपणीच्या आयुष्यातील अत्यंत वेदनादायी अनुभवाचा पहिल्यांदाच सार्वजनिकरित्या खुलासा केला आहे. एका रिअॅलिटी शोमध्ये बोलताना त्याने लहानपणी लैंगिक शोषणाला सामोरे जावे लागल्याचे सांगत अनेक वर्षे ही बाब भीती आणि लाजेमुळे कुणालाही सांगू शकलो नव्हतो, असे म्हटले.

फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

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विस्तार

अभिनेता सोहेल खानने आपल्या बालपणीच्या आयुष्यातील अत्यंत वेदनादायी अनुभवाचा पहिल्यांदाच सार्वजनिकरित्या खुलासा केला आहे. एका रिअॅलिटी शोमध्ये बोलताना त्याने लहानपणी लैंगिक शोषणाला सामोरे जावे लागल्याचे सांगितले. अनेक वर्षे ही घटना मनात दडवून ठेवल्यानंतर प्रौढ झाल्यावरच आपण वडिलांना याबाबत सांगितल्याचे त्याने उघड केले. त्या काळात भीती आणि लाजेमुळे हा अनुभव कुणासोबतही शेअर करण्याचे धाडस झाले नव्हते. या अनुभवातून मुलांनी कोणतीही अडचण किंवा वेदना पालकांपासून लपवू नये, असा महत्त्वाचा संदेशही त्याने दिला.

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सोहेल खान नुकताच ‘अलायन्स’ या रिअॅलिटी शोमध्ये सहभागी झाला होता. शोदरम्यान एका स्पर्धकाशी संवाद साधताना त्याने आपल्या आयुष्यातील हा धक्कादायक प्रसंग सांगितला. लहानपणी एका व्यक्तीने त्याचे लैंगिक शोषण केले होते, मात्र अनेक वर्षे त्याने ही गोष्ट मनातच दडवून ठेवली होती, असे त्याने स्पष्ट केले.

सोहेल म्हणाला, “मोठा झाल्यानंतर मी वडिलांना ही गोष्ट सांगितली. त्यांनी मला विचारलं, ‘इतकी वर्षे तू हे मनात का ठेवलेस?’ त्यावर मी सांगितलं की, या विषयावर बोलताना मला खूप लाज वाटत होती.” अशा घटनांमध्ये पीडित व्यक्तीची कोणतीही चूक नसतानाही ती स्वतःलाच दोष देऊ लागते किंवा लाजते, असेही त्याने सांगितले.

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यावेळी त्याने रॅगिंग आणि बुलिंगविरोधातही ठाम भूमिका घेतली. “मी माझ्या मुलांना नेहमी सांगतो की, कुणी त्रास देत असेल किंवा बुलिंग करत असेल तर कोणताही संकोच न बाळगता माझ्याकडे या. मी स्वतः अशा अनुभवातून गेलो आहे,” असे तो म्हणाला. याशिवाय, याच कार्यक्रमात त्याने पत्नी सीमा खानसोबतच्या वैवाहिक आयुष्याबाबत आणि दोघांच्या विभक्त होण्यामागील कारणांवरही भाष्य केले.

Web Title: Sohail khan shared about he has been sexually assaulted

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Published On: Jul 16, 2026 | 09:58 PM

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