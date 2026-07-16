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Aamir Khan : अभिजीत दिपकेने अभिनेत्यावर साधला निशाणा! म्हणाला ‘ज्या माणसाच्या नावावर इतके पैसे…’

Updated On: Jul 16, 2026 | 07:48 PM IST
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सारांश

अभिनेता आमिर खान सध्या विविध कारणांमुळे चर्चेत आहे. दरम्यान, दिल्लीतील जंतरमंतर येथे सोनम वांगचुक यांच्या सुरू असलेल्या उपोषणाच्या पार्श्वभूमीवर आमिर खानवर टीका होत आहे. 3 Idiots चित्रपटात आमिरने सोनम वांगचुक यांच्यापासून प्रेरित असलेल्या 'फुन्सुख वांगडू'ची भूमिका साकारली होती.

फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

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विस्तार
  • आमिर खान तोंडातून एकही शब्द काढत नाही!
  • यांच्या मुलांना तर हे लोकं सिनेमात लाँच करून टाकतात. कुणाचं करिअर खराब होतं? सामान्य माणसांच्या मुलांचे!
  • या महिन्याभरात आमिर खान चर्चेच्या झोत्यात राहिला.
अभिनेता आमिर खान सध्या तिसऱ्या लग्नामुळे चर्चेत होता. परंतु, देशाची चर्चा आता एका महत्वाच्या मुद्द्याकडे वळली आहे. 18 दिवस झाले, सोनम वांगचुक दिल्लीच्या जंतर मंतर येथे उपोषणाला बसले आहेत. एका रिपोर्टनुसार, जर त्यांनी पुढील दोन दिवसांत उपोषण सोडले नाही तर ते त्यांच्या जीवावर बेतू शकते असे सांगण्यात आले होते. सोनम वांगचुक म्हणजेच रील लाईफमधील फुंसुक वांगडू. 3 Idiots या सिनेमात अभिनेता आमिर खान याने सोनम वांगचुक यांचे पात्र साकारले होते. परंतु, आज सोनम वांगचुक जीवनमरणाच्या मध्ये उभे आहेत. देशाच्या तरुणांसाठी आणि शिक्षण व्यवस्थेत सुव्यवस्था राखण्यासाठी स्वतःचे आयुष्य पणाला लावून आहेत आणि अशामध्ये आमिर खान तोंडातून एकही शब्द काढत नाही आहे, हे पाहून देशवासियांकडून राग व्यक्त केला जात आहे.

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कॉक्रोच जनता पार्टी (CJP) चे अध्यक्ष अभिजीत दिपके यांनी आमिर खानला खडेबोल सुनावले आहेत. तो म्हणतो की “मला आता काही अपेक्षा राहिली नाही. ज्या माणसाच्या नावावर तुम्ही कोट्यवधींची रक्कम कमावली, त्या माणसासाठी तुमच्या तोंडातून एक शब्द निघत नाहीये. मग तुमच्याकडून आम्ही कायच अपेक्षा करणार? तसेच या लोकांकडून अपेक्षा ठेवण्याची गरजही नाहीये. कारण नुकसान यांचं नाही, देशातील सामान्य माणसांचं होणार आहे. पेपर लीक झाल्यावर सामान्य विद्यार्थ्यांचे नुकसान होतात. यांच्या मुलांचे नाही. यांच्या मुलांना तर हे लोकं सिनेमात लाँच करून टाकतात. कुणाचं करिअर खराब होतं? सामान्य माणसांच्या मुलांचे!”

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पुढे अभिजीत सांगतात की “आपण यांच्या सिनेमांना कोट्यवधींची कमाई करून देतो आणि जेव्हा आपल्याला गरज असते, तेव्हा हे लोकं येत नाहीत.” संपूर्ण देशभरातून आमिर खानबद्दल राग व्यक्त केला जात आहे. 5 जुलै रोजी आमिरने लग्न उरकलं. त्यानंतर देशातील अनेकांनी आक्षेप नोंदवला कारण आमिरचे हे तिसरे लग्न होते. या महिन्याभरात आमिर खान चर्चेच्या झोत्यात राहिला आहे.

Web Title: Abhijeet dipke stated statement about aamir khan

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Published On: Jul 16, 2026 | 07:48 PM

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