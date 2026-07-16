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निलेश साबळे घेऊन येतोय नवीन शो! अभिनेत्याने दिली चाहूल, म्हणाला ‘काहीतरी मॅड येतंय लवकरच…!!!

Updated On: Jul 16, 2026 | 05:14 PM IST
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सारांश

डॉ. निलेश साबळे यांनी सोशल मीडियावर 'काहीतरी मॅड येतंय लवकरच...!!!' अशी पोस्ट शेअर करत नव्या प्रोजेक्टची चाहूल दिली आहे. या पोस्टनंतर Zee Marathi वरील 'चला हवा येऊ द्या' पुन्हा सुरू होणार का, की नवा शो येणार, याबाबत चर्चा रंगली आहे. पोस्टमध्ये 'शक्तिमान'च्या संगीताचा उल्लेख केल्याने प्रेक्षकांची उत्सुकता आणखी वाढली आहे.

फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

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विस्तार
  • ‘चला हवा येऊ द्या’ असेल की इतर कोणती दुसरी मालिका? असा प्रश्न प्रेक्षकांना पडला आहे.
  • Zee Marathi वाहिनेच्या प्रेक्षकांना अनेक प्रश्न पडले आहेत. या प्रश्नांचे उत्तरं लवकरच मिळणार आहे.
  • एका चाहत्याने तर “हसतायना मंडळी हसायलाच पाहिजे….” अशी कमेंट करत ‘चला हवा येऊ द्या’ या शोची आठवण करून दिली आहे.
Zee Marathi वरील सर्वात गाजणारी मालिका देणारा डॉ. निलेश साबळे एका नव्या मालिकेसह पुन्हा एकदा कहर करण्यासाठी सज्ज आहे. स्वतः डॉ. निलेश साबळे याने त्याच्या सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर केली आहे. यामध्ये निलेश स्वतः झळकत आहे तर पोस्टरवर नमूद केले आहे की ‘काहीतरी मॅड येतंय लवकरच…!!!’ यामुळे निलेशच्या चाहत्यांमध्ये आणि ‘चला हवा येऊ द्या’ च्या प्रेक्षकांमध्ये उत्कंठा दाटून आली आहे. हे ‘चला हवा येऊ द्या’ असेल की इतर कोणती दुसरी मालिका? असा प्रश्न प्रेक्षकांना पडला आहे.

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निले साबळेने शेअर केली पोस्ट

अभिनेता डॉ. निलेश साबळेने सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर केली आहे. यामध्येकाहीतरी मॅड येतंय लवकरच…!!!’ हे नमूद असलेला पोस्टर दिसून येत आहे. तसेच पोस्टच्या खाली कॅप्शनमध्ये “आता या पोस्ट ला ‘शक्तिमानचं’ म्यूजिक का? … म्हणूनच तर हा शो मॅड आहे…!!! लवकरच…!!!” असं नमूद केले आहे, त्यामुळे Zee Marathi वाहिनेच्या प्रेक्षकांना अनेक प्रश्न पडले आहेत. या प्रश्नांचे उत्तरं लवकरच मिळणा आहे.

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चाहत्यांची प्रतिक्रिया काय?

निलेश साबळेने दिलेली चाहूल पाहून अनेक चाहत्यांनी त्यांच्या प्रतिक्रिया नोंदवल्या आहेत. एका चाहत्याने तर “हसतायना मंडळी हसायलाच पाहिजे….” अशी कमेंट करतचला हवा येऊ द्याया शोची आठवण करून दिली आहे. विविध कलाकारांनी सोशल मीडियावर निलेश साबळेचे त्याच्या नव्या शोसाठी अभिनंदन केले आहे. एकानेदादाओढ लागे जीवाअशी अफलातून कमेंट केली आहे तर निलेशच्या एका चाहत्याने “दादा तुमच्या शिवाय मज्जाच नाही zee मराठी मध्ये …लवकर चला हवा येऊ द्या सारखं काहीतरी भन्नाट घेऊन या” अशी कमेंट करत त्याच्या भावना सांगितल्या आहेत.

Web Title: Nilesh sable announced about new marathi show

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Published On: Jul 16, 2026 | 05:12 PM

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