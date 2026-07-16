Shalmali Kholgade : गायिकेने सरकारवर साधला निशाणा; ‘हे प्रतिनिधी की मालक?’ केला थेट सवाल

‘नुकसान होण्यापेक्षा बाहेर पडणं..’, ‘लक्ष्मीच्या पाऊलांनी’ मालिका अचानक का सोडली? ईशा केसकरने अखेर सोडलं मौन
सुप्रसिद्ध मराठी गायिका शाल्मली खोलगडेने सरकारवर भरभरून निशाणा साधला आहे. तिच्या या उघडपणाने केलेल्या वक्तव्यामुळे शाल्मली खोलगडेचे कौतुक केले जात आहे. गायिका म्हणते की, “सोनम वांगचुक यांना माझा सलाम! ज्या देशामध्ये शिक्षण या संस्थेला मान नाही, दर्जा नाही. त्या देशाचं काय भविष्य बघतोय आपण. ज्या सत्तेला पुढच्या पिढीची कदर नाही. ज्या लोकांना आपल्या चुकीची जाणीव नाही. बदल घडवण्याची मुळात प्रवृत्तीच नाही. त्यांनी का म्हणून सत्तेत राहावं. हे आपले प्रतिनिधी आहेत की आपले मालक? लोकांनो आता तरी डोळे उघडा.”
निलेश साबळे घेऊन येतोय नवीन शो! अभिनेत्याने दिली चाहूल, म्हणाला ‘काहीतरी मॅड येतंय लवकरच…!!!
View this post on Instagram
शाल्मलीने पोस्ट शेअर केली आहे. त्या पोस्टखाली कॅप्शन दिला आहे की, “मी अत्यंत सकारात्मक व्यक्ती आहे, पण माझ्या देशाची सध्याची परिस्थिती माझ्या संयमाची आणि सकारात्मकतेची सतत परीक्षा घेत आहे. सोनम वांगचुक यांचे उपोषण संपवण्यासाठी आपल्या निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींनी आवश्यक ती पावले उचलावीत, अशी मी मनापासून प्रार्थना करतो.” शाल्मलीच्या या पोस्टखाली तिच्या चाहत्यांनी तिच्या उघडपणे गोष्टी मांडण्याच्या प्रवृत्तीला सलाम केला आहे, मनभरून कौतुक केले आहे.