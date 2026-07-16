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Shalmali Kholgade : गायिकेने सरकारवर साधला निशाणा; ‘हे प्रतिनिधी की मालक?’ केला थेट सवाल

Updated On: Jul 16, 2026 | 08:45 PM IST
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सारांश

दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी सोनम वांगचुक गेल्या १८ दिवसांपासून उपोषणावर असून, त्यांच्या प्रकृतीबाबत चिंता व्यक्त केली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रसिद्ध मराठी गायिका शाल्मली खोलगडे यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर करत सरकारवर टीका केली आहे.

फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

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विस्तार
  • सोनम वांगचुक यांचा जीव महत्वाचा की धर्मेंद्र प्रधान यांची खुर्ची? असा अनेक प्रश्नांनी सोशल मीडिया भरत आहे.
  • हे आपले प्रतिनिधी आहेत की आपले मालक? लोकांनो आता तरी डोळे उघडा.”
  • शाल्मलीच्या या पोस्टखाली तिच्या चाहत्यांनी तिच्या उघडपणे गोष्टी मांडण्याच्या प्रवृत्तीला सलाम केला आहे, मनभरून कौतुक केले आहे.
दिल्लीतील जंतर मंतर येथे गेल्या 18 दिवसांपासून सोनम वांगचुक उपोषणाला बसले आहेत. देशाचे केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा! केवळ या मागणीसाठी सोनम वांगचुक आपल्या जीवाची बाजी लावून बसले आहेत. आणखीन दोन दिवस जर त्यांनी उपोषण सुरु ठेवले तर कदाचित देशाला सोनम वांगचुक सारखा हिरा गमवावा लागेल. इथे देशाला ज्या व्यक्तीची नितांत गरज आहे, ते सोनम वांगचुक मरणाच्या दारात उभे आहेत. लाखो तरुण दिल्लीत एकवटले आहेत. तरीही धर्मेंद्र प्रधान यांना खुर्ची का सोडवली जात नाहीये? असा प्रश्न अनेकांनी केला आहे. सोनम वांगचुक यांचा जीव महत्वाचा की धर्मेंद्र प्रधान यांची खुर्ची? असा अनेक प्रश्नांनी सोशल मीडिया भरत आहे.

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सुप्रसिद्ध मराठी गायिका शाल्मली खोलगडेने सरकारवर भरभरून निशाणा साधला आहे. तिच्या या उघडपणाने केलेल्या वक्तव्यामुळे शाल्मली खोलगडेचे कौतुक केले जात आहे. गायिका म्हणते की, “सोनम वांगचुक यांना माझा सलाम! ज्या देशामध्ये शिक्षण या संस्थेला मान नाही, दर्जा नाही. त्या देशाचं काय भविष्य बघतोय आपण. ज्या सत्तेला पुढच्या पिढीची कदर नाही. ज्या लोकांना आपल्या चुकीची जाणीव नाही. बदल घडवण्याची मुळात प्रवृत्तीच नाही. त्यांनी का म्हणून सत्तेत राहावं. हे आपले प्रतिनिधी आहेत की आपले मालक? लोकांनो आता तरी डोळे उघडा.”

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A post shared by Shalmali Kholgade (@shalmiaow)

शाल्मलीने पोस्ट शेअर केली आहे. त्या पोस्टखाली कॅप्शन दिला आहे की, “मी अत्यंत सकारात्मक व्यक्ती आहे, पण माझ्या देशाची सध्याची परिस्थिती माझ्या संयमाची आणि सकारात्मकतेची सतत परीक्षा घेत आहे. सोनम वांगचुक यांचे उपोषण संपवण्यासाठी आपल्या निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींनी आवश्यक ती पावले उचलावीत, अशी मी मनापासून प्रार्थना करतो.” शाल्मलीच्या या पोस्टखाली तिच्या चाहत्यांनी तिच्या उघडपणे गोष्टी मांडण्याच्या प्रवृत्तीला सलाम केला आहे, मनभरून कौतुक केले आहे.

Web Title: Sharmili kholgade posted for sonam wangchuk

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Published On: Jul 16, 2026 | 08:45 PM

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