Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

New Serial Launched: स्टार प्लसने दिली नव्या प्रेमकथेची झलक; नाव अद्याप गुलदस्त्यात!

Star Plus लवकरच नव्या प्रेमकथेची मालिका प्रेक्षकांसमोर आणणार असून तिचे नाव अद्याप जाहीर झालेले नाही. टीझरमध्ये Krushal Ahuja युवराज शेखावतच्या भूमिकेत तर Kanika Kapoor तारा या भूमिकेत दिसत आहेत.

Updated On: Feb 13, 2026 | 07:32 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

Follow Us:
Follow Us:

हिंदी मालिका विश्वात कायम चर्चेत असलेले Star Plus पुन्हा एकदा नव्या प्रेमकथेची झलक घेऊन प्रेक्षकांसमोर येत आहे. अनेक वर्षांपासून या चॅनेलने रोमँटिक आणि कुटुंबप्रधान मालिकांद्वारे प्रेक्षकांच्या मनात विशेष स्थान निर्माण केले आहे. आता त्याच परंपरेला पुढे नेत, एक ताज्या भावनांनी सजलेली प्रेमकथा लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. विशेष म्हणजे या मालिकेचे नाव अद्याप जाहीर करण्यात आलेले नाही, त्यामुळे उत्सुकता अधिकच वाढली आहे.

Triyugi Narayan Temple : अक्षया-विशालचे विवाहस्थळ का आहे विशेष? त्रियुगीनारायण म्हणजे प्रेमाचे मंदिर

नुकत्याच प्रदर्शित झालेल्या टीझरने सोशल मीडियावर चांगलीच चर्चा रंगवली आहे. टीझरमध्ये दोन मुख्य व्यक्तिरेखा प्रभावीपणे सादर करण्यात आल्या आहेत. अभिनेता Krushal Ahuja युवराज शेखावतच्या भूमिकेत दिसणार असून अभिनेत्री Kanika Kapoor तारा ही भूमिका साकारणार आहे. दोघांची स्क्रीनवरील केमिस्ट्री आणि सादरीकरण प्रेक्षकांचे लक्ष वेधून घेत आहे.

टीझरची सुरुवात युवराज पियानो वाजवत हळुवार गाणे गाताना होते. त्याच्या सुरावटींमुळे एक रोमँटिक आणि शांत वातावरण निर्माण होते. त्यानंतर तारा खोलीत प्रवेश करते आणि दोघांमध्ये एक सुंदर, भावपूर्ण नृत्य साकारते. या दृश्यातून त्यांच्या नात्याची कोमलता आणि प्रेमाची सुरुवात सूचित होते. संवाद कमी आणि भावनांना जास्त महत्त्व देणारा हा टीझर प्रेक्षकांच्या मनाला भिडतो.

आजच्या प्रेक्षकांना वेगळ्या आणि हृदयस्पर्शी कथा पाहण्याची इच्छा असते. नात्यांतील गुंतागुंत, भावनिक चढ-उतार आणि प्रेमातील प्रामाणिकपणा यांचा संगम या मालिकेत पाहायला मिळणार असल्याचे संकेत टीझरमधून मिळतात. निर्मात्यांनी कथानकाबाबत फारशी माहिती उघड केलेली नसली तरी ही प्रेमकथा काहीतरी वेगळं आणि संस्मरणीय अनुभव देईल, असा विश्वास चाहत्यांना वाटत आहे.

अनिल कपूर-राधिका मदान यांचा ‘लल्ला अँथम’ रिलीज; ‘सूबेदार’ च्या गाण्याला हरभजन सिंहची खास उपस्थिती

स्टार प्लसने याआधीही अनेक आयकॉनिक प्रेमकथा सादर केल्या आहेत, ज्यातील व्यक्तिरेखा आजही प्रेक्षकांच्या आठवणीत आहेत. त्यामुळे या नव्या मालिकेकडूनही अपेक्षा उंचावल्या आहेत. नाव जरी अद्याप गुलदस्त्यात असले तरी युवराज आणि ताराच्या प्रवासाची उत्सुकता दिवसेंदिवस वाढत आहे. ही नवी मालिका लवकरच स्टार प्लसवर प्रसारित होणार असून, अधिकृत घोषणा आणि प्रसारण तारखेची चाहत्यांना आतुरतेने प्रतीक्षा आहे. प्रेमाचा ताजातवाना गोडवा अनुभवण्यासाठी प्रेक्षक सज्ज झाले आहेत, एवढे मात्र नक्की.

Web Title: Star plus gave a glimpse of a new love story

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 13, 2026 | 07:32 PM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
New Serial Launched: स्टार प्लसने दिली नव्या प्रेमकथेची झलक; नाव अद्याप गुलदस्त्यात!

New Serial Launched: स्टार प्लसने दिली नव्या प्रेमकथेची झलक; नाव अद्याप गुलदस्त्यात!

Feb 13, 2026 | 07:32 PM
भारतात Vespa Officina 8 चा खास एडिशन झाला लाँच, किंमत तर 1.50 लाखांपेक्षा कमी

भारतात Vespa Officina 8 चा खास एडिशन झाला लाँच, किंमत तर 1.50 लाखांपेक्षा कमी

Feb 13, 2026 | 07:24 PM
Kolhapur : भिमा कृषी व पशू प्रदर्शनाचे उद्घाटन! निरनिराळ्या पशूंनी लावली हजेरी, चक्क 1400 किलोचा रेडा…

Kolhapur : भिमा कृषी व पशू प्रदर्शनाचे उद्घाटन! निरनिराळ्या पशूंनी लावली हजेरी, चक्क 1400 किलोचा रेडा…

Feb 13, 2026 | 07:22 PM
Latur Zilla Parishad: लातूर जिल्हा परिषद विजयाचा जल्लोष; दिलीपराव देशमुखांच्या हस्ते सत्कार

Latur Zilla Parishad: लातूर जिल्हा परिषद विजयाचा जल्लोष; दिलीपराव देशमुखांच्या हस्ते सत्कार

Feb 13, 2026 | 07:14 PM
IND vs PAK महामुकाबल्यावर पावसाचे सावट! ‘इतक्या’ टक्के पावसाचा अंदाज; चाहत्यांची धाकधूक वाढली

IND vs PAK महामुकाबल्यावर पावसाचे सावट! ‘इतक्या’ टक्के पावसाचा अंदाज; चाहत्यांची धाकधूक वाढली

Feb 13, 2026 | 07:13 PM
प्रफुल्ल पटेल आणि सुनील तटकरे यांना खलनायक का ठरवलंय जातंय? हसन मुश्रीफ यांचे विलिनीकरणाबाबत मोठं वक्तव्य

प्रफुल्ल पटेल आणि सुनील तटकरे यांना खलनायक का ठरवलंय जातंय? हसन मुश्रीफ यांचे विलिनीकरणाबाबत मोठं वक्तव्य

Feb 13, 2026 | 07:13 PM
Satara News : ‘जय जय रघुवीर समर्थ’चा जयघोष; सज्जनगडावर दासनवमी उत्साहात साजरी, 9 दिवस रामनामाचा गजर

Satara News : ‘जय जय रघुवीर समर्थ’चा जयघोष; सज्जनगडावर दासनवमी उत्साहात साजरी, 9 दिवस रामनामाचा गजर

Feb 13, 2026 | 07:07 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Latur News : सोयाबीनचे भाव गडगडले शेतकऱ्यांपुढे संकट

Latur News : सोयाबीनचे भाव गडगडले शेतकऱ्यांपुढे संकट

Feb 13, 2026 | 05:42 PM
Thane News : ठाण्यातील वृक्षतोडीविरोधात राष्ट्रवादी आक्रमक

Thane News : ठाण्यातील वृक्षतोडीविरोधात राष्ट्रवादी आक्रमक

Feb 12, 2026 | 07:57 PM
Thane : नव्या कामगार कायद्यांविरोधात अंगणवाडी सेविकांचे आंदोलन

Thane : नव्या कामगार कायद्यांविरोधात अंगणवाडी सेविकांचे आंदोलन

Feb 12, 2026 | 07:48 PM
Kalyan : “लोकलमधील गर्दी टाळण्यासाठी समांतर रस्त्याचे काम सुरु करा” – राजेश मोरे

Kalyan : “लोकलमधील गर्दी टाळण्यासाठी समांतर रस्त्याचे काम सुरु करा” – राजेश मोरे

Feb 12, 2026 | 07:30 PM
Parbhani : “सर्वधर्मसमभाव समोर ठेवूनच आम्ही मुस्लिम महापौर निवडला”- राहुल पाटील

Parbhani : “सर्वधर्मसमभाव समोर ठेवूनच आम्ही मुस्लिम महापौर निवडला”- राहुल पाटील

Feb 12, 2026 | 07:23 PM
Pune News : MIT-WPU मध्ये बांगलादेशी फूड स्टॉलची तोडफोड,BJP युवा मोर्चा कार्यकर्त्यांचा राडा

Pune News : MIT-WPU मध्ये बांगलादेशी फूड स्टॉलची तोडफोड,BJP युवा मोर्चा कार्यकर्त्यांचा राडा

Feb 12, 2026 | 07:17 PM
Kalyan : खडे गोलवली नाला पुलाचे काम सुरू, दोन दिवस वाहतूक बंद

Kalyan : खडे गोलवली नाला पुलाचे काम सुरू, दोन दिवस वाहतूक बंद

Feb 12, 2026 | 02:54 PM