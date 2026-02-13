भारतात Vespa Officina 8 चा खास एडिशन झाला लाँच, किंमत तर 1.50 लाखांपेक्षा कमी

भारतात दुचाकी वाहनांची विक्री करणाऱ्या Piaggio कंपनीने नुकतेच Vespa Officina 8 या स्कूटरचे स्पेशल एडिशन लाँच केले आहे. या स्कूटरमध्ये कोणत्या खास फीचर्सचा समावेश आहे आणि त्याची किंमत किती आहे? याबद्दल जाणून घेऊयात.
पियाजियोकडून भारतात विविध दुचाकींची विक्री केली जाते. कंपनीने अलीकडेच वेस्पा ऑफिसिना 8 चे स्पेशल एडिशन सादर केले आहे. हे एडिशन 125 सीसी आणि 150 सीसी इंजिन पर्यायांसह उपलब्ध करून देण्यात आले आहे.
या स्कूटरचे नाव इटलीतील पोंटेडेरा येथील परीक्षण केंद्रावरून प्रेरित आहे. यामध्ये स्टेप-थ्रू स्टील फ्रेम, टू-स्ट्रोक इंजिन, डायरेक्ट-ड्राइव्ह ट्रान्समिशन आणि हँडलबार-माउंटेड गिअर कंट्रोल यांसारखी वैशिष्ट्ये देण्यात आली आहेत, जी वेस्पाच्या पारंपरिक डिझाइनची आठवण करून देतात.
या स्पेशल एडिशनला खास “मॅट मेटॅलिक ब्लू ऑफिसिना 8” रंग देण्यात आला आहे. हा रंग विशेषतः या सिरीजसाठी विकसित करण्यात आला असून मूळ वर्कशॉपमधील साधने, यंत्रसामग्री आणि कामगारांच्या पोशाखांपासून प्रेरित आहे. स्टील बॉडीमुळे स्कूटरला क्लासिक आणि प्रीमियम लुक मिळतो.
पियाजियो व्हेईकल्स प्रायव्हेट लिमिटेडचे चेअरमन आणि एमडी Diego Graffi यांनी सांगितले की, ऑफिसिना 8 हे वेस्पाच्या प्रवासातील एक महत्त्वाचे पर्व दर्शवते. वेळोवेळी सादर होणाऱ्या अशा स्पेशल एडिशन मॉडेल्समुळे वेस्पा आपली वेगळी ओळख कायम ठेवते आणि ग्राहकांना अधिक मूल्य प्रदान करते.
ऑफिसिना 8 स्पेशल एडिशनची एक्स-शोरूम किंमत 1.34 लाख रुपये ठेवण्यात आली आहे. यासोबत कंपनीकडून मॅचिंग हेल्मेट स्टँडर्ड अॅक्सेसरी म्हणून दिले जात आहे.
एकूणच, खास रंग, क्लासिक डिझाइन आणि मर्यादित एडिशन वैशिष्ट्यांमुळे वेस्पा ऑफिसिना 8 हे स्कूटर प्रेमींसाठी आकर्षक पर्याय ठरू शकते.