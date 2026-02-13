Latur Zilla Parishad: लातूर जिल्हा परिषद विजयाचा जल्लोष; दिलीपराव देशमुखांच्या हस्ते सत्कार

Latur Zilla Parishad: लातूर जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीत काँग्रेस आघाडीच्या बंगल्यावर उमेदवारांनी मिळवलेल्या यशानंतर बुधवारी आशियाना जल्लोषाचे वातावरण पाहायला मिळाले, राज्याचे माजी मंत्री तथा सहकार महर्षी दिलीपराव देशमुख यांच्या हस्ते विजयी उमेदवारांचा सत्कार करण्यात आला, लातूर, औसा, उदगीर, निलंगा आदी तालुक्यांतील जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्य मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. सत्कारापूर्वी सर्व नवनिर्वाचित सदस्यांनी देशमुख यांचे आशीर्वाद घेत कृतज्ञता व्यक्त केली. दुसऱ्या दिवशीही आशियाना निवासस्थानावर कार्यकर्ते, पदाधिकारी आणि समर्थकांची मोठी गर्दी उसळली होती.
Latur Infrastructure Development: लातूर विकास आराखड्यावर उच्चस्तरीय बैठक; पालकमंत्री भोसले म्हणाले,”मुदतीत काम न..
यावेळी दिलीपराव देशमुख यांनी सर्व विजयी उमेदवारांचे अभिनंदन करून नव्या जबाबदारीसाठी शुभेच्छा दिल्या. जनतेने दाखविलेल्या विश्वासाला न्याय देत विकासकामांना गती द्यावी, असे आवाहन त्यांनी केले. या निवडणुकीत काँग्रेस पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी दाखविलेल्या जिद्दीचे आणि मेहनतीचे कौतुक करत त्यांनी सर्वांचे आभार मानले. या कार्यक्रमास राज्य साखर महासंघाचे संचालक आबासाहेब पाटील, श्रीशैल्य उटगे, उदयसिंह देशमुख, किरण बाबळसुरे, सोनाली थोरमोटे पाटील, सईताई गोरे, तानाजी जाधव, शाम भोसले, शालिनीताई चव्हाण उपस्थित होते.
लातूरच्या नूतन महापौर जयश्री सोनकांबळे व उपमहापौर स्नेहल उटगे यांनी आशियाना निवासस्थानी जाऊन माजी मंत्री दिलीपराव देशमुख यांची सदिच्छा भेट घेतली. आभार मानत त्यांनी पुढील कार्यासाठी मार्गदर्शन व आशीर्वाद घेतले. देशमुख यांनी लातूर शहराच्या सर्वांगीण विकासासाठी ठोस प्रयत्न करावेत, आवश्यक ते सहकार्य कायम राहील, असे आश्वासन देत शुभेच्छा दिल्या.
Latur Zilla Parishad: झेडपीमध्ये काँग्रेसची ऐतिहासिक मुसंडी; विलासराव देशमुखांच्या विचारांवर नव्या पर्वाची सुरुवात
जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीतील यशामुळे काँग्रेस आघाडीचा आत्मविश्वास अधिक बळकट झाल्याचे चित्र दिसून आले. कार्यकत्यांच्या उत्साहपूर्ण उपस्थितीमुळे आगामी काळात विकासाच्या मुद्द्यांवर अधिक आक्रमकपणे काम करण्याचा निर्धार व्यक्त करण्यात आला. बंगल्यावर झालेला हा सत्कार सोहळा केवळ अभिनंदनाचा नव्हे, तर आगामी वाटचालीचा दिशा ठरवणारा ठरला.