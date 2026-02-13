Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
IND vs PAK महामुकाबल्यावर पावसाचे सावट! ‘इतक्या’ टक्के पावसाचा अंदाज; चाहत्यांची धाकधूक वाढली

IND vs PAK सामन्यापूर्वी क्रिकेट चाहत्यांसाठी एक चिंतेची बातमी समोर आली आहे. श्रीलंकेच्या हवामान खात्याने या दिवशी मुसळधार पावसाचा इशारा दिला असून, सामन्याच्या निकालावर पावसाचा मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

Updated On: Feb 13, 2026 | 07:14 PM
कोलंबोमध्ये IND vs PAK महामुकाबल्यावर पावसाचे सावट! 'इतक्या' टक्के पावसाचा अंदाज (Photo Credit- X)

  • IND vs PAK सामन्यावर पावसाचे सावट!
  • १५ फेब्रुवारीला श्रीलंकेत धोक्याचा इशारा
  • चाहत्यांची धाकधूक वाढली
IND vs PAK T20 World Cup Match Weather Report: २०२६ च्या टी-२० विश्वचषकातील सर्वात बहुप्रतिक्षित सामना म्हणजेच भारत विरुद्ध पाकिस्तान (IND vs PAK) येत्या १५ फेब्रुवारी रोजी कोलंबोच्या आर. प्रेमदासा स्टेडियमवर रंगणार आहे. मात्र, या सामन्यापूर्वी क्रिकेट चाहत्यांसाठी एक चिंतेची बातमी समोर आली आहे. श्रीलंकेच्या हवामान खात्याने या दिवशी मुसळधार पावसाचा इशारा दिला असून, सामन्याच्या निकालावर पावसाचा मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

सुपर-८ साठी ‘हा’ सामना निर्णायक

भारतीय संघाने आतापर्यंत आपले दोन्ही सामने जिंकून दमदार कामगिरी केली आहे. दुसरीकडे, पाकिस्ताननेही नेदरलँड्स आणि अमेरिकेविरुद्ध विजय मिळवून आपले आव्हान कायम ठेवले आहे. १५ फेब्रुवारीचा जो संघ जिंकेल, तो थेट ‘सुपर-८’ फेरीसाठी पात्र ठरणार आहे. त्यामुळे या सामन्याला अनन्यसाधारण महत्त्व प्राप्त झाले आहे.

हवामान खात्याचा ‘रेड अलर्ट’

श्रीलंकेच्या हवामान खात्याने जारी केलेल्या विशेष बुलेटिननुसार आग्नेय बंगालच्या उपसागरावर कमी दाबाचे क्षेत्र तयार होत असल्याने १५ फेब्रुवारीला मुसळधार पावसाची शक्यता आहे. ‘अ‍ॅक्यूवेदर’च्या अंदाजानुसार, कोलंबोमध्ये रविवारी पावसाची शक्यता तब्बल ९३ टक्के आहे. नैसर्गिक धोका पूर्व चेतावणी केंद्राने १३ फेब्रुवारी रोजी सकाळी १०:३० वाजता सूचना जारी करून लोकांना हवामान बदलांकडे लक्ष देण्याचे आवाहन केले आहे.

IND vs PAK: पाकिस्तानचा धुव्वा उडवण्यासाठी टीम इंडिया सज्ज; हाय-व्होल्टेज लढतीसाठी भारतीय संघ रवाना

सामन्याच्या वेळी काय असेल स्थिती?

भारतीय वेळेनुसार हा सामना संध्याकाळी ७ वाजता सुरू होणार आहे. हवामान अहवालानुसार संध्याकाळी ६ वाजता: पावसाची शक्यता ४९ टक्के आहे, ज्यामुळे नाणेफेकीला (Toss) विलंब होऊ शकतो. संध्याकाळी ७ वाजता सामन्याच्या सुरुवातीला पावसाची शक्यता कमी होऊन ती ९ टक्क्यांवर येईल, असाही एक अंदाज आहे. सामन्यादरम्यान तापमान २६ ते २८ अंश सेल्सिअसच्या दरम्यान राहण्याची शक्यता आहे. जरी पावसाचा जोर सामन्याच्या वेळी कमी होणार असल्याचे दिसत असले, तरी दुपारच्या पावसाने मैदान ओले राहिल्यास खेळ सुरू होण्यास उशीर होऊ शकतो. ढगाळ वातावरणामुळे वेगवान गोलंदाजांना मदत मिळण्याची शक्यता असल्याने टॉसची भूमिका निर्णायक ठरेल.

टी-२० विश्वचषक २०२६ साठी भारतीय संघ

सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, संजू सॅमसन, शिवम दुबे, इशान किशन, हार्दिक पांड्या, अर्शदीप सिंग, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, वॉशिंग्टन सुंदर, रिंकू सिंग.

IND vs PAK : R Ashwin ने पाकिस्तानी गोलंदाज उस्मान तारिकच्या विरूद्ध दिला भारतीय फलंदाजांना गुरूमंत्र! Video Viral

Published On: Feb 13, 2026 | 07:13 PM

