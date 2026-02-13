Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Satara News : ‘जय जय रघुवीर समर्थ’चा जयघोष; सज्जनगडावर दासनवमी उत्साहात साजरी, 9 दिवस रामनामाचा गजर

राष्ट्रसंत श्री समर्थ रामदास स्वामींच्या वास्तव्याने पुनीत झालेल्या आणि त्यांची समाधी स्थळ असलेल्या सज्जनगडावर माघ महिन्यातील गुरू प्रतिपदेपासून, २ फेब्रुवारीपासून सुरू झालेल्या दासनवमी महोत्सवाची बुधवारी सांगता झाली.

Updated On: Feb 13, 2026 | 07:07 PM
सातारा : राष्ट्रसंत श्री समर्थ रामदास स्वामींच्या वास्तव्याने पुनीत झालेल्या आणि त्यांची समाधी स्थळ असलेल्या सज्जनगडावर माघ महिन्यातील गुरू प्रतिपदेपासून, २ फेब्रुवारीपासून सुरू झालेल्या दासनवमी महोत्सवाची बुधवारी सांगता झाली असून यात्रेचा हा मुख्य दिवस होता. दरम्यान, गेल्या नऊ दिवसांपासून गडावर रामनामाचा गजर सुरू होता.अनेक नामवंतांची कीर्तन, प्रवचन, भजन गायन सेवा गडावर सुरू होती. बुधवारी पहाटे दोन वाजता समाधी मंदिरात काकड आरती, यानंतर पहाटे चार वाजता श्री समर्थ समाधी महापूजा, सकाळी साडेसहा वाजता सज्जनगड गावातून सांप्रदायिक भिक्षा असे कार्यक्रम पार पडले. विशेष पूजेमध्ये समर्थांची समाधी अनेक सुवासिक गुलाब, चाफा, मोगरा, शेवंती, जास्वंद फुलांनी सुशोभित करण्यात आली होती. तसेच समाधीच्या वरील बाजूस मोगऱ्याच्या फुलांच्या माळा लक्ष वेधून घेणाऱ्या होत्या. समर्थ समाधीवरील श्रीराम मूर्तीनाही फुलांची तसेच पुष्पहार याची विशेष सजावट करण्यात आली होती.

प्रदक्षिणा घालताना वेगळाच नजारा
सांप्रदायिक भिक्षेमध्ये समर्थ रामदास स्वामींचे वंशज, महत, मठपती,मानकरी उपस्थित होते. स. १०.३० वा. आरती, छबीना मानाच्या १३प्रदक्षिणा झाल्या. यावेळी रामा, रामा हो रामा… असे पद म्हणतरामदास स्वामी संस्थान, श्री समर्थ सेवा मंडळाचे पदाधिकारी, मानकरीतसेच हजारो समर्थ भक्त मंदिराला प्रदक्षिणाघालताना एक वेगळाचनजारा पाहायला मिळत होता. दु. १२ वा. सुरेशबुवा सोन्ना रामदासी श्रीसमर्थ निर्वाण कथा समर्थ भक्त कथन करताना अनेकांचे डोळे पाणावलेहोते.समर्थाच्या शेजघरापुढील भव्य मंडपामध्ये ही कथा ऐकताना हजारोसमर्थ भक्तांनी गर्दी केली होती. दुपारी साडेबारापासून संस्था आणिसमर्थ सेवा मंडळाच्या वतीने महाप्रसादाच्या आयोजनामध्ये हजारो समर्थ भक्तांनी भात, आमटी तसेच खिरीचा प्रसाद घेऊन तृप्त मनाने गड
उतरण्यास सुरुवात केली. रात्री साडेनऊ वाजता कीर्तनसेवा झाली.

भक्तनिवास येथील श्रीसमर्थ दासबोध ग्रंथ पारायणाची सांगता
श्री समर्थ सेवा मंडळ सज्जनगडच्या वतीनेही श्रीधर कुटी येथे दैनंदिन उपासना, श्रीधर स्वामीच्या पादुकांना अभिषेक दासबोध पारायण आदी कार्यक्रम करण्यात आले, भक्तनिवास येथे सुरू असलेल्या श्री समर्थ दासबोध ग्रंथ पारायणाची सांगता झाली. विद्याधर बुवा वैशंपायन व रसिका ताम्हणकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली हे पारायण गेले नऊ दिवस सुरू होते. त्यानंतर मंडळाचे अध्यक्ष हभप गुरुनाथमहाराज कोटणीस यांनी दासनवमी या विषयावर सुश्राव्य प्रवचन केले. श्री समर्थ सेवा मंडळाच्या वतीने माऊली ब्लड बैंक सातारा यांच्या सहकार्याने रक्तदान शिबिराचे आयोजन करण्यात आले होते. मंडळाच्या या उपक्रमाला समर्थ भक्तानी मोठा प्रतिसाद दिला.

Sangali News : आश्वासन नको वीज पाहिजेत; जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचं तीव्र आंदोलन

दर अर्ध्या तासाला सातारा येथून गाड्या
मंदिर परिसरात अनिरुद्ध बापू आणि डॉ. नानासाहेब धर्माधिकारी प्रतिष्ठानच्यावतीने स्वयंसेवक भाविकांच्या रांगांसाठी तैनात करण्यात आले होते. सज्जनगडावर येण्यासाठी सातारा एसटी आगारातर्फे विशेष यात्रा स्पेशल गाड्या दर अर्ध्या तासाला सातारा येथून सोडण्यात आल्या होत्या. गुरुवारी या महोत्सवाची सांगता लळिताच्या कीर्तनाने झाल्याची माहिती समर्थ रामदास स्वामी संस्थानचे विश्वस्त श्री स्वामी, समर्थ सेवा मंडळाचे कार्याध्यक्ष योगेशबुवा रामदासी यांनी दिली. महोत्सवाची सांगता झाली तरी महाशिवरात्रीपर्यंत परिसरातील अनेक गावातील ग्रामस्थ दर्शनासाठी मोठ्या संख्येने येत असतात. दरम्यान, श्री समर्थ सेवा मंडळातर्फे सातारा शहरातील समर्थ सदन, सांस्कृतिक केंद्र येथे सुरू असलेल्या ग्रंथराज दासबोध पारायणाची बुधवारी सांगता करण्यात आली. या ठिकाणी असणाऱ्या श्री समर्थांच्या मूर्तीला विशेष अभिषेक व पूजा करून सुशोभित करण्यात आले होते.

Satara News : आव्हाने पेलणारे शिक्षण द्यायला पाहिजे; वारणा महाविद्यालयातील राष्ट्रीय परिषदेत तज्ज्ञांची मागणी

 

