शिस्त, सेवा आणि राष्ट्रप्रथम! Ajay Devgn च्या दमदार आवाजात ‘शतक: संघ के १०० वर्ष’चा ट्रेलर प्रदर्शित

बॉलिवूड अभिनेता Ajay Devgn यांच्या दमदार आणि भारदस्त आवाजात ‘शतक: संघ के १०० वर्ष’ या चित्रपटाचा बहुप्रतीक्षित ट्रेलर प्रदर्शित झाला आहे. त्यांच्या प्रभावी निवेदनामुळे ट्रेलरला एक वेगळीच गंभीरता आणि भावनिक उंची लाभली असून प्रेक्षकांमध्ये चित्रपटाविषयीची उत्सुकता अधिक वाढली आहे. देशभक्ती, त्याग आणि समर्पणाच्या भावनांना स्पर्श करणारा हा ट्रेलर सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरत आहे.
‘शतक: संघ के १०० वर्ष’ हा चित्रपट Rashtriya Swayamsevak Sangh (राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ) यांच्या शंभर वर्षांच्या प्रवासावर आधारित आहे. ट्रेलरमध्ये संघाच्या स्थापनेपासून ते आजपर्यंतचा शिस्त, सेवा आणि राष्ट्रप्रथम या विचारांनी प्रेरित प्रवास प्रभावी दृश्यांमधून मांडण्यात आला आहे. समाजकार्य, संघटनात्मक बांधणी आणि विविध सामाजिक उपक्रमांतून संघाने बजावलेली भूमिका दाखवण्याचा प्रयत्न यात दिसून येतो.
चित्रपटात गुरुजी M. S. Golwalkar यांच्या विचारांचा उल्लेख करत संघाची वैचारिक पायाभरणी आणि त्याचा कालानुरूप झालेला विस्तार अधोरेखित करण्यात आला आहे. एका काळी संपुष्टात येईल असे भाकीत करण्यात आलेल्या या विचारसरणीने प्रत्येक पिढीत नव्याने उभारी घेतली, असे चित्रपटातून सूचित होते. “काळासारखा अखंड” असा संघाचा प्रवास दाखवत, लोकांना जोडण्याची ताकद ही त्याची प्रमुख ओळख असल्याचे ट्रेलरमध्ये स्पष्ट केले आहे.
अजय देवगण यांनी चित्रपटाविषयी भावना व्यक्त करताना सांगितले की, संघाच्या शंभर वर्षांचा प्रवास हा केवळ कालगणनेतील टप्पा नसून पिढ्यान् पिढ्यांच्या बांधिलकी, त्याग आणि राष्ट्रनिर्मितीतील योगदानाचे प्रतीक आहे. सेवा, एकात्मता आणि सांस्कृतिक ओळख यांसारख्या विषयांवरील चर्चांना आकार देण्यात संघाने महत्त्वाची भूमिका बजावल्याचे त्यांनी नमूद केले. या दीर्घ प्रवासावर प्रकाश टाकणाऱ्या कथेला आवाज देणे हा त्यांच्यासाठी सन्मानाचा क्षण असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
हा चित्रपट Panorama Studios यांच्या सहकार्याने तयार करण्यात आला आहे. निर्माते वीर कपूर, दिग्दर्शक आशीष मल्ल आणि सहनिर्माते आशीष तिवारी यांनी या प्रकल्पाची जबाबदारी सांभाळली आहे. माहितीपटाच्या शैलीत तयार करण्यात आलेला हा चित्रपट केवळ ऐतिहासिक घटनांचा आढावा घेत नाही, तर संघाबाबत प्रचलित असलेल्या विविध समजुती आणि गैरसमजांवरही आपली भूमिका मांडण्याचा प्रयत्न करतो. ‘शतक: संघ के १०० वर्ष’ हा चित्रपट २० फेब्रुवारी २०२६ रोजी देशभरातील चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित होणार आहे. ट्रेलरच्या दमदार सादरीकरणामुळे प्रेक्षकांमध्ये या चित्रपटाविषयी उत्सुकता निर्माण झाली असून, प्रदर्शनानंतर तो कसा प्रतिसाद मिळवतो याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.