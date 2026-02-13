मुंबईकरांच्या चिंतेत वाढ! आर्थिक राजधानीचा ‘अनिश्चितता निर्देशांक’ राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा अधिक; ‘ही’ आहेत प्रमुख कारणे

मुंबईचा निर्देशांक 87 असून तो राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक दोन्ही निकषांपेक्षा लक्षणीयरीत्या अधिक आहे. त्यातून शहरातील रहिवाशांमध्ये जाणवणारी अनिश्चितता अधिक असल्याचे दिसते. भारताची आर्थिक राजधानी असूनही, जागतिक घडामोडी, सुरक्षिततेविषयक चिंता आणि धोरणांमुळे निर्माण होणारा दबाव यांचे वेगळे मिश्रण मुंबईतील चिंतेला आकार देते. जागतिक युद्धांमुळे अर्थव्यवस्था आणि किमतींवर परिणाम होण्याची भीती ही मुंबईकरांची सर्वात मोठी चिंता आहे. त्यानंतर स्थानिक परिसरातील शांतता व सुरक्षितता, वाढती गुन्हेगारी आणि घरगुती बजेटवर परिणाम करणारे वाढते सरकारी कर याबाबत चिंता व्यक्त केली जाते.
इतर प्रमुख चिंतांमध्ये पेट्रोल–इथेनॉल संदर्भातील नवे नियामक नियम, वस्तूंच्या वाढत्या किमतींमुळे बचतीवर होणारा परिणाम, धार्मिक तणाव, वैद्यकीय आणीबाणी, हवामानाशी संबंधित धोके आणि वाढती मानसिक आरोग्याशी निगडित आव्हाने यांचा समावेश आहे.
शहरातील एकूण अनिश्चिततेवर भूराजकीय अस्थिरता, गुन्हेगारी व सार्वजनिक सुरक्षिततेचे धोके, टॅरिफमधील बदल आणि पर्यावरणीय प्रश्न अशा नियंत्रणाबाहेरील घटकांचा मोठा प्रभाव आहे. घरगुती बजेटिंग, वैद्यकीय तयारी आणि मानसिक स्वास्थ्य यांसारखे नियंत्रणयोग्य घटकही परिणाम करत असले तरी ते मोठ्या बाह्य घटकांपुढे दुय्यम ठरतात.
शहरस्तरीय आकडेवारीनुसार आर्थिक सहभाग आणि जाणवणारी निश्चितता यांच्यात घनिष्ठ संबंध दिसून येतो. SEC B आणि C कुटुंबांमध्ये अनिश्चितता सर्वाधिक आहे, तर SEC A मधील रहिवाशांमध्ये तुलनेने कमी चिंता नोंदवली जाते. विमा मालकीतही स्पष्ट प्रवाह दिसतो. एक पॉलिसी असलेल्या लोकांमध्ये अनिश्चितता 87 असून, चार किंवा अधिक पॉलिसी असलेल्या लोकांमध्ये ती 82 पर्यंत घटते. गुंतवणुकीच्या प्रमाणानुसारही असाच कल दिसतो. गुंतवणुकीतील अधिक विविधीकरणामुळे अनिश्चितता लक्षणीयरीत्या कमी होते.
लोकसंख्याशास्त्रीय नमुन्यांनुसार महिलांमध्ये पुरुषांच्या तुलनेत अधिक अनिश्चितता नोंदवली जाते. वयोगटांमध्ये Gen X हा सर्वात आत्मविश्वासपूर्ण गट ठरतो, तर बेबी बूमर्स, मिलेनियल्स आणि Gen Z मध्ये अधिक चिंता दिसून येते. व्यावसायिकदृष्ट्या, व्यवसायिक आणि पगारदार व्यक्तींमध्ये अनिश्चिततेची पातळी जवळपास समान आहे. जीवन-टप्प्यांनुसार फरक अत्यल्प असून, अविवाहित, अपत्य नसलेली विवाहित जोडपी आणि अपत्यांसह असलेली विवाहित कुटुंबे यांचे निर्देशांक जवळपास समान आहेत.
एकूणच, आर्थिक दबाव, सुरक्षिततेचे धोके, आरोग्य स्वास्थ्य विषयक सज्जता, तयारी आणि जीवनशैलीवरील ताण हे सर्व जीवन-टप्प्यांमध्ये एकत्र येत असल्याचे चित्र मुंबईतही राष्ट्रीय पातळीप्रमाणेच दिसते. अनिश्चितता वाढत असताना, पुढील नियोजन करणे आणि पुरेसे संरक्षण सुनिश्चित करणे हे बदलत्या वातावरणात मार्ग काढण्यासाठी आणि भविष्यासाठी आत्मविश्वास निर्माण करण्याकरता अत्यावश्यक ठरते.
