Drishyam 3 मध्ये ‘या’ साऊथ अभिनेत्याने एन्ट्री; अक्षय खन्नाला करणार रिप्लेस? अभिनेत्याने स्वतःच केला खुलासा

जयदीप अहलावतनंतर, प्रकाश राज देखील अजय देवगण आणि तब्बू स्टारर "दृश्यम ३" मध्ये सामील झाले असल्याच्या बातम्या समोर येत आहेत. दाक्षिणात्य अभिनेत्याने खुलासा केला आहे की त्याने अक्षयची जागा घेतली नाही.

Updated On: Feb 11, 2026 | 02:20 PM
अजय देवगणचा ‘दृश्यम ३’ हा चित्रपट या वर्षी २ ऑक्टोबर रोजी चित्रपटगृहात प्रदर्शित होणार आहे. परंतु, अक्षय खन्नाच्या ‘एक्झिट’च्या बातमीने यापूर्वी लक्ष वेधले होते. विविध दाव्यांमध्ये, प्रकाश राज यांनी आता चित्रपटात प्रवेश केला असल्याचे समोर आले आहे. त्यांनी या थ्रिलर फ्रँचायझीचे शूटिंग सुरू केले आहे आणि त्यांनी वैयक्तिकरित्या याची पुष्टी केली आहे. परंतु, त्यांनी “धुरंधर” अभिनेत्याची जागा घेतलेली नाही असे स्पष्ट सांगितले आहे.

प्रकाश राज यांनी त्यांच्या एक्स हँडलवर शेअर केली पोस्ट, “मी दृश्यम ३ या हिंदी फ्रँचायझीचे शूटिंग सुरू केले आहे. मला एका उत्तम टीमसोबत एक अद्भुत भूमिका साकारण्याची संधी मिळाली आहे. मला आशा आहे की तुम्हाला ते आवडेल. आणि हो, मी कोणाचीही जागा घेत नाही आहे.” त्यांनी स्पष्ट केले की ते अक्षय खन्नाची जागा घेत नाहीत, परंतु दुसरे पात्र साकारणार असल्याचे समोर आले आहे.

अक्षय खन्नाने ‘दृश्यम ३’ मधून घेतली माघार?

अक्षय खन्नाच्या ‘दृश्यम ३’ मधून बाहेर पडण्याबाबत दिग्दर्शक अभिषेक पाठक यांनी ईटाइम्सला सांगितले की, ‘शूटिंग सुरू होण्याच्या पाच महिने आधी अभिनेता चित्रपटातून बाहेर पडला आहे. त्याची लूक टेस्ट अंतिम करण्यात आली होती आणि त्याला कथा सांगितली गेली होती, जी त्याला आवडली. परंतु, तो विग घालण्यास असहमत होता आणि त्याने चित्रपट न करण्याचा निर्णय घेतला.’ असे ते म्हणाले आहेत.

 

‘दृश्यम ३’ मध्ये जयदीप अहलावत यांची भूमिका

अक्षय खन्ना ‘दृश्यम ३’ मधून बाहेर पडल्याच्या बातम्यांदरम्यान, जयदीप अहलावतचीही घोषणा करण्यात आली. तो कलाकारांमध्ये सामील होणार असल्याचे वृत्त समोर आले आहे आणि तो त्याची जागा घेणार असल्याचेही समोर आले आहे. निर्माते कुमार मंगत यांनी सांगितले की त्यांना अक्षयपेक्षा चांगला अभिनेता आणि चांगली व्यक्ती मिळाली आहे. अक्षय चित्रपटात आहे की नाही याची त्यांना पर्वा नव्हती. त्यांनी अभिनेत्याला कायदेशीर नोटीस पाठवण्याची धमकीही दिली.

अजय देवगणच्या ‘दृश्यम’ चित्रपटाचे कलेक्शन

या चित्रपटात अजय देवगणचे व्यक्तिरेखा विजय साळगावकर आहे आणि तब्बू आयजी मीरा देशमुखची भूमिका साकारणार आहे. पहिल्या दोन भागांमध्ये त्यांच्यात सुरू असलेला मांजर-उंदीर खेळ पुन्हा एकदा पाहायला मिळणार आहे. ३१ जुलै २०१५ रोजी प्रदर्शित झालेला ‘दृश्यम’ हा चित्रपट ४८ कोटी रुपयांच्या बजेटमध्ये बनवण्यात आला होता आणि तो हिट ठरला होता. त्याने भारतात ६७.१४ कोटी रुपयांची कमाई केली. जगभरात ११०.४० कोटी रुपयांची कमाई केली. परदेशातही १९.७७ कोटी रुपयांची कमाई केली आहे.

अजय देवगणच्या ‘दृश्यम २’ चित्रपटाचे कलेक्शन

दुसरीकडे, २०२३ मध्ये प्रदर्शित झालेला ‘दृश्यम ३’ हा चित्रपट ५० कोटी रुपयांच्या बजेटमध्ये बनवण्यात आला. भारतात २३९.६७ कोटी रुपयांची कमाई केली आणि २८२.८१ कोटी रुपयांची कमाई चित्रपटाने केली आहे. परदेशात, या चित्रपटाने ₹५९.५० कोटी आणि जगभरात ₹३४२.३१ कोटी कमावले आहेत. पहिल्या दिवशी या चित्रपटाने ₹६४.१४ कोटी रुपयांची कमाई केली आहे.

Published On: Feb 11, 2026 | 02:20 PM

Feb 11, 2026 | 02:20 PM
