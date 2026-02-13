Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Kolhapur : वाढीव पाणीबिलाची केली होळी; प्रशासनाचा नोंदवला निषेध, नागरिकांचं आयुक्तांना निवेदन

कॉंग्रेसने महानगरपालिकेत विरोधी पक्षनेतेपदासाठी काँग्रेसने अर्ज भरला.त्यानंतर विरोधी पक्षनेत्यांनी आयुक्तांची भेट घेतली.

Updated On: Feb 13, 2026 | 06:48 PM
Kolhapur : वाढीव पाणीबिलाची केली होळी; प्रशासनाचा नोंदवला निषेध, नागरिकांचं आयुक्तांना निवेदन
कोल्हापूर : कॉंग्रेसने महानगरपालिकेत विरोधी पक्षनेतेपदासाठी काँग्रेसने अर्ज भरला.त्यानंतर विरोधी पक्षनेत्यांनी आयुक्तांची भेट घेतली.त्यांच्यासमोर पाणी आलेनसल्याची तक्रार नगरसेविकांनीकेली. त्यांनी टँकरची व्यवस्थाकरू, असे सांगून त्या निघाल्या.प्रवेशद्वाराजवळच जुना बुधवारपेठेतील कार्यकर्त्यांनी वाढीव पाणीबिलाची होळी केली. महापालिकाप्रशासनाचा निषेध नोंदवला. तसेचमागणीचे निवेदन देण्यासाठीआयुक्तांना भेटण्याचा प्रयत्न केला.

महापालिकेत पाणी टंचाई, पाणी अन् वाढीव बिल याचीच चर्चा राहिली.
शहरात गेले दोन दिवस कमी दाबाने पाणीपुरवठा झाला, काही भागात पाणीच पोहोचले नाही. परिणामी, काही भागात टँकरने पाणीपुरवठा करण्यात आला, पण बुधवारी सकाळीही अनेक भागात पाणीपुरवठा झाला नाही. परिणामी, नागरिकांचे फोन नगरसेवकांना आणि नगरसेवकांचे कॉल आयुक्तांना असा सिलसिला सुरू झाला. अगदी आयुक्तांकडून जल अभियंत्यांनाही कॉल केले.

Kolhapur News : नागरी वस्तीत शिरला गवा; वनविभागाच्या पथकाने घेतली घटनास्थळी धाव

दोनच टँकर सुरू असल्याने परिस्थिती बनली अवघड
दोनच टँकर सुरू असल्याने सर्वच भागात पाणीपुरवठा करणे अवघड बनले होते. तरीही आयुक्त के. मंजुलक्ष्मी या प्रश्नात लक्ष घालून होत्या. महापालिकेच्या सभागृहात महाविकास आघाडीचे पदाधिकारी, नगरसेवक, विरोधी पक्ष नेत्यांचा अर्ज दाखल करण्यासाठी आले. अर्ज भरून झाल्यानंतर ते सर्वजण आयुक्तांना भेटायला त्यांच्या कार्यालयात गेले. आयुक्तांना जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीला जायचे होते, पण तरीही त्यांनी विरोधी पक्षनेते राजेश लाटकर यांच्याकडून पाणी प्रश्न ऐकून घेतला. एका नगरसेविकेने तर मॅडम सकाळपासून फोन सुरू असल्याचे सांगितले अन् टँकरने पाणीपुरवठा करण्याची मागणी केली, जल अभियंत्याशी बोलून घ्या, असे आयुक्तांनी सांगितले. तसेच आपण स्वतःही त्यांच्याशी बोलू, अशी ग्वाही देऊन त्या निघून गेल्या.

Kolhapur : वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यासंदर्भात उच्च न्यायालयात याचिका; जनावरांच्या दहशतीमुळे नागरिकांचं जगणं मुश्कील

