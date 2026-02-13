बालाजी मोशन पिक्चर्स निर्मित ‘रागिनी 3’ची घोषणा; तमन्ना भाटियासोबत झळकणार ‘ही’ संपूर्ण स्टारकास्ट

बालाजी मोशन पिक्चर्सने अधिकृतपणे ‘रागिनी 3’ची घोषणा करताच बॉलीवूडमध्ये उत्सुकतेची लाट उसळली आहे. थरार, विनोद आणि मनोरंजनाचा संगम असलेला हा हॉरर चित्रपट प्रेक्षकांना एक वेगळाच सिनेमॅटिक अनुभव देणार असल्याचे निर्मात्यांनी स्पष्ट केले आहे. डेट नाईटच्या पार्श्वभूमीवर उलगडणारी ही कथा रोमांचक करणारी असेल अशी चर्चा आहे.
या चित्रपटात मुख्य भूमिकेत तमन्ना भाटिया झळकणार असून अभिनेत्री व्यक्तिरेखेत ग्लॅमरसोबतच इंटेन्सिटी आणि थराराचा प्रभावी मिलाफ पाहायला मिळणार आहे. विविधांगी भूमिका आणि दमदार स्क्रीन प्रेझेन्समुळे तमन्नाने प्रेक्षकांच्या मनात वेगळे स्थान निर्माण केले आहे. ‘रागिनी 3’मधील त्यांची भूमिका देखील तितकीच बोल्ड आणि लक्षवेधी असणार आहे. तसेच आता या चित्रपटात आणखी स्टारकास्ट पाहायला मिळणार आहे.
दिग्दर्शनाची जबाबदारी शशांक घोष यांनी स्वीकारली आहे. यापूर्वी त्यांनी ‘वीरे दी वेडिंग’ आणि ‘फ्रेडी’सारख्या चित्रपटांतून आपली वेगळी शैली सिद्ध केली आहे. शशांक घोष आणि बालाजी मोशन पिक्चर्स यांचे हे पुनर्मिलन असल्याने चित्रपटाबद्दलची उत्सुकता अधिकच वाढली आहे. क्रिएटिव्ह प्रक्रियेत साहिर रजा यांचाही महत्त्वाचा सहभाग असून या टीमच्या सहकार्यामुळे चित्रपटाचे स्केल अधिक भव्य आणि आकर्षक बनले आहे.
चित्रपटात जुनैद खान देखील महत्त्वाच्या भूमिकेत दिसणार आहेत. वेगळ्या आणि प्रभावी भूमिकांसाठी ओळख असलेले जुनैद या चित्रपटातून एक नवा पैलू साकारताना दिसतील. तमन्ना आणि जुनैद यांची जोडी प्रेक्षकांसाठी ताजी आणि रोमांचक ठरणार आहे. निर्माती एकता कपूर यांच्या नेतृत्वाखाली तयार होणारा हा चित्रपट बालाजी टेलीफिल्म्स लिमिटेडच्या बॅनरखाली साकारला जात आहे. ‘रागिनी’ फ्रँचायझीचा हा नवा अध्याय अधिक बोल्ड, फ्रेश आणि स्टायलिश हॉरर अनुभव देणार आहे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. चित्रपटाबाबत अधिक तपशील अद्याप जाहीर झाले नसले तरी ‘रागिनी 3’बद्दलची उत्सुकता दिवसेंदिवस वाढत आहे.