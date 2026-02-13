Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Movies »
  • Bollywood »
  • Ragini 3 Horror Film Announces Starring Tamannaah Bhatia And Junaid Khan Directed By Shashank Ghosh

बालाजी मोशन पिक्चर्स निर्मित ‘रागिनी 3’ची घोषणा; तमन्ना भाटियासोबत झळकणार ‘ही’ संपूर्ण स्टारकास्ट

बालाजी मोशन पिक्चर्सने नुकतीच "रागिनी ३" या चित्रपटाची घोषणा केली. या हॉरर चित्रपटात तमन्ना भाटिया मुख्य भूमिकेत दिसणार आहे. तिच्यासोबत आणखी स्टारकास्ट पाहायला मिळणार असल्याचे समोर आले आहे.

Updated On: Feb 13, 2026 | 07:00 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:
  • बालाजी मोशन पिक्चर्स निर्मित ‘रागिनी 3’ची घोषणा
  • तमन्ना भाटियासोबत झळकणार ‘ही’ संपूर्ण स्टारकास्ट
  • तमन्ना भाटिया दिसणार मुख्य भूमिकेत
 

बालाजी मोशन पिक्चर्सने अधिकृतपणे ‘रागिनी 3’ची घोषणा करताच बॉलीवूडमध्ये उत्सुकतेची लाट उसळली आहे. थरार, विनोद आणि मनोरंजनाचा संगम असलेला हा हॉरर चित्रपट प्रेक्षकांना एक वेगळाच सिनेमॅटिक अनुभव देणार असल्याचे निर्मात्यांनी स्पष्ट केले आहे. डेट नाईटच्या पार्श्वभूमीवर उलगडणारी ही कथा रोमांचक करणारी असेल अशी चर्चा आहे.

Ranveer Singh च्या संपूर्ण टीमला जीवे मारण्याची धमकी; लॉरेन्स बिश्नोई गँगकडून व्हॉइस नोट पाठवल्याचा दावा

या चित्रपटात मुख्य भूमिकेत तमन्ना भाटिया झळकणार असून अभिनेत्री व्यक्तिरेखेत ग्लॅमरसोबतच इंटेन्सिटी आणि थराराचा प्रभावी मिलाफ पाहायला मिळणार आहे. विविधांगी भूमिका आणि दमदार स्क्रीन प्रेझेन्समुळे तमन्नाने प्रेक्षकांच्या मनात वेगळे स्थान निर्माण केले आहे. ‘रागिनी 3’मधील त्यांची भूमिका देखील तितकीच बोल्ड आणि लक्षवेधी असणार आहे. तसेच आता या चित्रपटात आणखी स्टारकास्ट पाहायला मिळणार आहे.

दिग्दर्शनाची जबाबदारी शशांक घोष यांनी स्वीकारली आहे. यापूर्वी त्यांनी ‘वीरे दी वेडिंग’ आणि ‘फ्रेडी’सारख्या चित्रपटांतून आपली वेगळी शैली सिद्ध केली आहे. शशांक घोष आणि बालाजी मोशन पिक्चर्स यांचे हे पुनर्मिलन असल्याने चित्रपटाबद्दलची उत्सुकता अधिकच वाढली आहे. क्रिएटिव्ह प्रक्रियेत साहिर रजा यांचाही महत्त्वाचा सहभाग असून या टीमच्या सहकार्यामुळे चित्रपटाचे स्केल अधिक भव्य आणि आकर्षक बनले आहे.

TRP च्या शर्यतीत झी मराठीच्या मालिकांनी मोडले रेकॉर्ड; ‘या’ लोकप्रिय मालिकेला मागे सारत ‘कमळी’ची टॉप 2 मध्ये एन्ट्री

चित्रपटात जुनैद खान देखील महत्त्वाच्या भूमिकेत दिसणार आहेत. वेगळ्या आणि प्रभावी भूमिकांसाठी ओळख असलेले जुनैद या चित्रपटातून एक नवा पैलू साकारताना दिसतील. तमन्ना आणि जुनैद यांची जोडी प्रेक्षकांसाठी ताजी आणि रोमांचक ठरणार आहे. निर्माती एकता कपूर यांच्या नेतृत्वाखाली तयार होणारा हा चित्रपट बालाजी टेलीफिल्म्स लिमिटेडच्या बॅनरखाली साकारला जात आहे. ‘रागिनी’ फ्रँचायझीचा हा नवा अध्याय अधिक बोल्ड, फ्रेश आणि स्टायलिश हॉरर अनुभव देणार आहे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. चित्रपटाबाबत अधिक तपशील अद्याप जाहीर झाले नसले तरी ‘रागिनी 3’बद्दलची उत्सुकता दिवसेंदिवस वाढत आहे.

Web Title: Ragini 3 horror film announces starring tamannaah bhatia and junaid khan directed by shashank ghosh

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 13, 2026 | 07:00 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

अनिल कपूर-राधिका मदान यांचा ‘लल्ला अँथम’ रिलीज; ‘सूबेदार’ च्या गाण्याला हरभजन सिंहची खास उपस्थिती
1

अनिल कपूर-राधिका मदान यांचा ‘लल्ला अँथम’ रिलीज; ‘सूबेदार’ च्या गाण्याला हरभजन सिंहची खास उपस्थिती

Ranveer Singh च्या संपूर्ण टीमला जीवे मारण्याची धमकी; लॉरेन्स बिश्नोई गँगकडून व्हॉइस नोट पाठवल्याचा दावा
2

Ranveer Singh च्या संपूर्ण टीमला जीवे मारण्याची धमकी; लॉरेन्स बिश्नोई गँगकडून व्हॉइस नोट पाठवल्याचा दावा

Don’t Be Shy लंडनमध्ये चर्चेचा विषय; आलिया भट्ट आणि निखिल मधोक एकत्र, महिला-केंद्रित कथेला जागतिक व्यासपीठ
3

Don’t Be Shy लंडनमध्ये चर्चेचा विषय; आलिया भट्ट आणि निखिल मधोक एकत्र, महिला-केंद्रित कथेला जागतिक व्यासपीठ

अजय देवगण यांच्या दमदार आवाजात ‘शतक – संघ के १०० वर्ष’ ट्रेलर रिलीज; जाणून घ्या कधी होणार चित्रपट प्रदर्शित
4

अजय देवगण यांच्या दमदार आवाजात ‘शतक – संघ के १०० वर्ष’ ट्रेलर रिलीज; जाणून घ्या कधी होणार चित्रपट प्रदर्शित

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
बालाजी मोशन पिक्चर्स निर्मित ‘रागिनी 3’ची घोषणा; तमन्ना भाटियासोबत झळकणार ‘ही’ संपूर्ण स्टारकास्ट

बालाजी मोशन पिक्चर्स निर्मित ‘रागिनी 3’ची घोषणा; तमन्ना भाटियासोबत झळकणार ‘ही’ संपूर्ण स्टारकास्ट

Feb 13, 2026 | 07:00 PM
Amravati News: रोबोटच्या मदतीने कापूस वेचणीचा नवा अध्याय, परिसरातील शेतकऱ्यांना तंत्रज्ञानाचा दिलासा

Amravati News: रोबोटच्या मदतीने कापूस वेचणीचा नवा अध्याय, परिसरातील शेतकऱ्यांना तंत्रज्ञानाचा दिलासा

Feb 13, 2026 | 06:59 PM
Shocking : पैशाच्या वादातून हत्या, कालव्यात आढळला जळालेला मृतदेह; खुनाचा थरारक कट उघडकीस

Shocking : पैशाच्या वादातून हत्या, कालव्यात आढळला जळालेला मृतदेह; खुनाचा थरारक कट उघडकीस

Feb 13, 2026 | 06:51 PM
मुंबईकरांच्या चिंतेत वाढ! आर्थिक राजधानीचा ‘अनिश्चितता निर्देशांक’ राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा अधिक; ‘ही’ आहेत प्रमुख कारणे

मुंबईकरांच्या चिंतेत वाढ! आर्थिक राजधानीचा ‘अनिश्चितता निर्देशांक’ राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा अधिक; ‘ही’ आहेत प्रमुख कारणे

Feb 13, 2026 | 06:51 PM
Kolhapur : वाढीव पाणीबिलाची केली होळी; प्रशासनाचा नोंदवला निषेध, नागरिकांचं आयुक्तांना निवेदन

Kolhapur : वाढीव पाणीबिलाची केली होळी; प्रशासनाचा नोंदवला निषेध, नागरिकांचं आयुक्तांना निवेदन

Feb 13, 2026 | 06:48 PM
मेंदू आणि रक्‍तातील ग्लुकोजचा संबंध? अल्झायमर, Diabetes आणि CGM यांच्‍यामधील समान दुवा, तज्ज्ञांचा खुलासा

मेंदू आणि रक्‍तातील ग्लुकोजचा संबंध? अल्झायमर, Diabetes आणि CGM यांच्‍यामधील समान दुवा, तज्ज्ञांचा खुलासा

Feb 13, 2026 | 06:47 PM
AAP vs BJP: हरियाणाच्या मुख्यमंत्र्यांवर ‘आप’चा खळबळजनक आरोप; पंजाबमध्ये आमदार खरेदीसाठी सरकारी पैशांचा गैरवापर

AAP vs BJP: हरियाणाच्या मुख्यमंत्र्यांवर ‘आप’चा खळबळजनक आरोप; पंजाबमध्ये आमदार खरेदीसाठी सरकारी पैशांचा गैरवापर

Feb 13, 2026 | 06:46 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Latur News : सोयाबीनचे भाव गडगडले शेतकऱ्यांपुढे संकट

Latur News : सोयाबीनचे भाव गडगडले शेतकऱ्यांपुढे संकट

Feb 13, 2026 | 05:42 PM
Thane News : ठाण्यातील वृक्षतोडीविरोधात राष्ट्रवादी आक्रमक

Thane News : ठाण्यातील वृक्षतोडीविरोधात राष्ट्रवादी आक्रमक

Feb 12, 2026 | 07:57 PM
Thane : नव्या कामगार कायद्यांविरोधात अंगणवाडी सेविकांचे आंदोलन

Thane : नव्या कामगार कायद्यांविरोधात अंगणवाडी सेविकांचे आंदोलन

Feb 12, 2026 | 07:48 PM
Kalyan : “लोकलमधील गर्दी टाळण्यासाठी समांतर रस्त्याचे काम सुरु करा” – राजेश मोरे

Kalyan : “लोकलमधील गर्दी टाळण्यासाठी समांतर रस्त्याचे काम सुरु करा” – राजेश मोरे

Feb 12, 2026 | 07:30 PM
Parbhani : “सर्वधर्मसमभाव समोर ठेवूनच आम्ही मुस्लिम महापौर निवडला”- राहुल पाटील

Parbhani : “सर्वधर्मसमभाव समोर ठेवूनच आम्ही मुस्लिम महापौर निवडला”- राहुल पाटील

Feb 12, 2026 | 07:23 PM
Pune News : MIT-WPU मध्ये बांगलादेशी फूड स्टॉलची तोडफोड,BJP युवा मोर्चा कार्यकर्त्यांचा राडा

Pune News : MIT-WPU मध्ये बांगलादेशी फूड स्टॉलची तोडफोड,BJP युवा मोर्चा कार्यकर्त्यांचा राडा

Feb 12, 2026 | 07:17 PM
Kalyan : खडे गोलवली नाला पुलाचे काम सुरू, दोन दिवस वाहतूक बंद

Kalyan : खडे गोलवली नाला पुलाचे काम सुरू, दोन दिवस वाहतूक बंद

Feb 12, 2026 | 02:54 PM