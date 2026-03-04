बॉलिवूडचा दिग्गज चेहरा हरपला! ८१ व्या वर्षी घेतला अखेरचा श्वास; शाहरुखच्या वडिलांची साकारली होती भूमिका

Vijay Crishna Death : बॉलिवूडमध्ये मोठ्या पडद्याखाली मोठे नाव कमवणारे अभिनेते विजय कृष्णा काळाच्या पडद्याआड गेले आहेत. वयाच्या ८१ व्या वर्षी त्यांनी शेवटचा श्वास घेतला आहे. त्यांच्या निधनामुळे संपूर्ण बॉलिवूडमध्ये शोककळा पसरली आहे. बॉलिवूडमधील अनेक दिग्गजांकडून शोक व्यक्त केले जात आहे. विजय कृष्णा यांच्या निधनाचे पडसाद बॉलिवूडच्या सिनेमांवर नक्कीच दिसून येणार कारण सिनेमामधील वडीलधारी पात्र साकारणाऱ्या दिग्गजांपैकी एक नाव म्हणजे विजय कृष्णा! त्यांच्या निधनाचे कारण अद्याप स्पष्ट झाले नाही परंतु अनेक अभिनेत्यांद्वारे त्यांना आदरांजली वाहण्यात आली आहे. सोशल मीडियावर त्यांच्या चाहत्यांकडूनही श्रद्धांजली वाहण्यात येत आहे.
अभिनेते विजय कृष्णा यांनी अनेक सिनेमांमध्ये आपल्या अभिनयाचा ठसा उमटवला आहे. त्यातील एक सुप्रसिद्ध म्हणजे ‘देवदास’! अभिनेता शाह रुख खान स्टारर हा सुपरहिट सिनेमा, त्यात विजय कृष्णा यांनी शाहरुखच्या वडिलांची भूमिका साकारली होती. संजय लीला भन्साळी दिग्दर्शित या सिनेमात विजय कृष्णा यांनी त्यांचे ‘नारायण’ हे पात्र अजरामर केले. त्यांनी अशा अनेक हिंदी चित्रपटात काम केले आहे परंतु त्यांनी ‘डान्स अॅक अ मॅन’ या इंग्रजी भाषिक चित्रपटात केलेले काम उत्कृष्ट आणि अजरामर ठरले. त्याचबरोबर अभिनेते विजय कृष्णा यांनी Phantom, PK, गुजारिश तसेच चैन कुली की मैन कुली या चित्रपटात आपला ठसा उमटवला आहे.
८० च्या दशकापासून ते आजपर्यंत त्यांनी त्यांच्या अभिनयाने बॉलिवूडसहित रंगभूमीही गाजवली आहे. त्यांनी त्यांच्या अभिनय करिअरची सुरुवात रंगभूमीपासूनच केली होती. ८१ व्या वर्षी त्यांनी शेवटच्या श्वास घेतला अशामध्ये बॉलिवूडमधून प्रतिक्रिया येण्यास सुरुवात झाली आहे. विजय कृष्णा यांच्या अभिनयाने भारतातील रंगभूमी आणि बॉलिवूडमध्ये एक प्रभावी स्थान निर्माण केले. त्यांच्या अभिनयाची गंभीरता आणि वडिलधारी पात्रांची भूमिका त्यांच्या चाहत्यांमध्ये आजही आठवण ठेवली जाते. त्यांच्या निधनावर अनेक कलाकारांनी श्रद्धांजली व्यक्त केली आहे आणि मनोरंजन जगतात शोककळा पसरली आहे.