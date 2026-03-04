Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • World »
  • Usiran War America Run Out Of Weapons Only 10 Days Of Arms Left Imminent Massive Destruction Says Pentagon

US Iran War : इराणशी युद्धात अमेरिका संपणार? अवघ्या १० दिवसांचाच शस्त्रसाठा शिल्लक; होणार महाभयंकर विनाश

Middle East Tension : अमेरिका-इराणचे गेल्या चार-पाच दिवसांपासून तीव्र संघर्ष सुरु आहे. दोन्ही बाजूंनी सातत्याने हल्ले सुरु आहे. परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर गेली आहे. याच वेळी पेंटागॉनने एक गंभीर इशारा ट्रम्प यांना दिला आहे.

Updated On: Mar 04, 2026 | 07:20 PM
US Iran War

US Iran War : इराणशी युद्धात अमेरिका संपणार? अवघ्या १० दिवसांचाच शस्त्रसाठा शिल्लक; होणार महाभयंकर विनाश (फोटो सौजन्य: एआय जनरेडटेड)

Follow Us:
Follow Us:
  • इराण-अमेरिका संघर्ष सलग चौथ्या दिवशीही सुरुच
  • युद्धकाळात अमेरिकेचा शस्त्रसाठी अवघ्या १० दिवसातच डबघाईला
  • पेंटागॉनच्या दाव्याने खळबळ
US Iran War News in Marathi : वॉशिंग्टन/तेहरान : मध्यपूर्वेत गेल्या चार-पाच दिवसांपासून तीव्र युद्ध सुरु आहे. अमेरिका-इस्रायलने इराणचा नाश करण्याचे निश्चित केले आहे. यामुळे संपूर्ण मध्यपूर्वेत अस्थिरतेच्या विळख्यात अडकले आहे. इराणही अमेरिकेवर चहूबाजूंनी हल्ले करत आहे. याच पार्श्वभूमीवर एक खळबळजनक दावा अमेरिकेच्या पेंटागॉनने केला आहे. अमेरिकेकडे युद्ध सुरुच राहिले तर केवळ १० दिवांसाचा श्त्रसाठा उरला असल्याचे पेंटागॉनने म्हटले आहे. यामुळे जगभरात खळबळ माजली आहे.

US Iran War : इराणला मोठा दणका! भारताच्या दारात विनाशकारी वॉरशिप ‘नेस्तनाबूत’; अमेरिकेने केला गेम?

युद्धाच्या धामधुमीत अमेरिकेसाठी पेंटागॉनने मोठा इशारा दिला आहे. पेंटगॉनच्या माहितीनुसार, अमेरिका-इराण युद्ध दीर्घकाळ सुरु राहिले अमेरिकेचा मिसाइल्सचा साठा संपुष्टात येण्याची शक्यता आहे. अमेरिकेकडे इंटरसेप्टर मिसाइल्साच केवळ १० दिवांसाचाच साठा शिल्लाक राहिला आहे. पेंटागॉनच्या या इशाऱ्याने खळबळ माजवली आहे. याच वेळी ट्रम्प यांच्या अमेरिकेकडे अनलिमिटेड मिसाइल्स असल्याच्या दाव्यावरही प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी नुकताच दावा केला होता, अमेरिकेडे अफाट शस्त्रसाठा असून अनंतरकाळापर्यंत तो युद्ध लढू शकतो. परंतु पेंटागॉनच्या या अहवालाने ट्रम्प यांचा दावा मोडीत काढला आहे. पेंटागॉनच्या अधिकाऱ्यांनी ट्रम्प यांना सावध केले आहे. दीर्घकाळ युद्ध सुरु राहिल्यास अमेरिकेच्या काही शस्त्रास्त्रांवर मोठा ताण येण्याची शक्यता आहे. यामुळे आर्थिक फटकाही अमेरिकेला बसू शकतो असे म्हटले आहे.

अमेरिका इराण युद्ध

गेल्या महिन्यात २८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी अमेरिकेने इस्रायलसोबत मिळून इराणविरोधात संयुक्त लष्करी कारवाईला सुरुवात केली होती. या कारवाईत इराणच्या मुख्य कार्यालयांना आणि अणु केंद्रांना लक्ष्य करण्यात आले होते. यामध्ये इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनेई यांचाही खात्मा करण्या आला. मात्र यामुळे इराणचे रिव्होल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स आक्रमक झाले आणि त्यांनीही प्रत्युत्तर दण्यास सुरुवात केली. इराणने मध्यपूर्वेच्या अरब देशांमधील अमेरिकन दूतावास आणि लष्करी तळांना घेरले. याला अमेरिकाही प्रत्युत्तर देत आहे. गेल्या आठवड्यापासून हा संघर्ष सुरु आहे. तसेच हा संघर्ष आणखी आठवडे सुरु राहण्याचेही संकेत ट्रम्प यांनी दिले होते. मात्र यामुळे अमेरिकेच्या शस्त्रसाठ्यावर ताण निर्माण झाल्याच्या वृत्ताने खळबळ माजवली आहे.

अमेरिकेचा विनाश होणार?

सध्या पेंटागॉनच्या या अहवालाने खळबळ माजवली आहे. मात्र अद्याप युद्ध थांबवण्याबाबत ट्रम्प यांच्याकडून कोणतेही विधान आलेले नाही. तसेच हे युद्ध किती काळ सुरु राहणार आणि याचे काय परिणाम होतील याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष्य लागले आहे. सध्या या युद्धात कोणाचाही विजय होईल यामध्येही अनिश्चितता निर्माण झाली आहे.

Iran US War : ५०० क्षेपणास्त्र, शेकडो ड्रोन्स… तरीही अमेरिकेचे नुकसान शून्य? उलट इराणची १७ जहाजे गाडली समुद्रात; ट्रम्प यांचा दावा

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: पेंटागॉनने अमेरिकेला कोणती चेतावणी दिली आहे?

    Ans: पेंटागॉनने अमेरिकेला सुचित केले आहे की, दीर्घकाळ हल्ले सुरु राहिले तर काही महत्वाच्या शस्त्रास्त्रांचा साठा संपुष्टात येऊ शकतो, विशेष करुन इंटरसेप्टर मिसाइल्स कमी पडण्याची शक्यता आहे.

  • Que: ट्रम्प यांनी शस्त्रसाठ्याबाबत दावा केला आहे?

    Ans: ट्रम्प यांनी अमेरिकेडे अनलिमिटेड शस्त्रास्त्र असल्याचा दावा केला आहे.

Web Title: Usiran war america run out of weapons only 10 days of arms left imminent massive destruction says pentagon

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 04, 2026 | 07:20 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

World War 3 : मानवाने रचला त्यांच्याच समाप्तीचा चक्रव्यूह; विनाशकारी युद्धातून सर्वच देशांवर मरणाची छाया
1

World War 3 : मानवाने रचला त्यांच्याच समाप्तीचा चक्रव्यूह; विनाशकारी युद्धातून सर्वच देशांवर मरणाची छाया

Middle East War : १०० वेळा फोन केला, पण…; दुबईत अडकलेल्या भारतीय पर्यटकाचे हाल; काय आहे सत्य स्थिती?
2

Middle East War : १०० वेळा फोन केला, पण…; दुबईत अडकलेल्या भारतीय पर्यटकाचे हाल; काय आहे सत्य स्थिती?

India Foreign Policy: हिंद महासागराचा ‘बॉस’ भारतच! जाणून घ्या काय आहे मोदी सरकारचा नवा ‘न्यू इंडिया’ फॉरेन पॉलिसी सिद्धांत
3

India Foreign Policy: हिंद महासागराचा ‘बॉस’ भारतच! जाणून घ्या काय आहे मोदी सरकारचा नवा ‘न्यू इंडिया’ फॉरेन पॉलिसी सिद्धांत

US Iran War : इराणला मोठा दणका! भारताच्या दारात विनाशकारी वॉरशिप ‘नेस्तनाबूत’; अमेरिकेने केला गेम?
4

US Iran War : इराणला मोठा दणका! भारताच्या दारात विनाशकारी वॉरशिप ‘नेस्तनाबूत’; अमेरिकेने केला गेम?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
US Iran War : इराणशी युद्धात अमेरिका संपणार? अवघ्या १० दिवसांचाच शस्त्रसाठा शिल्लक; होणार महाभयंकर विनाश

US Iran War : इराणशी युद्धात अमेरिका संपणार? अवघ्या १० दिवसांचाच शस्त्रसाठा शिल्लक; होणार महाभयंकर विनाश

Mar 04, 2026 | 07:20 PM
ही कसली क्रूरता? भटक्या कुत्र्याला पकडले, हवेत गरगर फिरवले अन्…; PCMC मधील धक्कादायक घटना

ही कसली क्रूरता? भटक्या कुत्र्याला पकडले, हवेत गरगर फिरवले अन्…; PCMC मधील धक्कादायक घटना

Mar 04, 2026 | 07:19 PM
“आईच्या निधनाला महिनाही उलटला नाही अन्…”, Iran Israel संघर्षात कांदिवलीच्या ‘दीक्षित सोळंकी’चा मृत्यू

“आईच्या निधनाला महिनाही उलटला नाही अन्…”, Iran Israel संघर्षात कांदिवलीच्या ‘दीक्षित सोळंकी’चा मृत्यू

Mar 04, 2026 | 07:18 PM
US-Israel Iran War : इराणचे हल्ले सुरुच…! जगातील सर्वात मोठ्या तेल कंपनीवर पुन्हा एकदा ड्रोन हल्ला

US-Israel Iran War : इराणचे हल्ले सुरुच…! जगातील सर्वात मोठ्या तेल कंपनीवर पुन्हा एकदा ड्रोन हल्ला

Mar 04, 2026 | 07:16 PM
‘मी अजूनही तरुण आहे’, ग्लेन मॅक्सवेलचा क्रिकेटमधून निवृत्ती घेणार की नाही, स्पष्टच सांगितलं…

‘मी अजूनही तरुण आहे’, ग्लेन मॅक्सवेलचा क्रिकेटमधून निवृत्ती घेणार की नाही, स्पष्टच सांगितलं…

Mar 04, 2026 | 07:10 PM
निम्म्याहून अधिक शाळा मोडकळीस! मॉडेल शाळा तयार करण्याचे प्रस्ताव… अनेक सुविधांवर भर

निम्म्याहून अधिक शाळा मोडकळीस! मॉडेल शाळा तयार करण्याचे प्रस्ताव… अनेक सुविधांवर भर

Mar 04, 2026 | 07:06 PM
‘या’ ऑटो कंपनीला फेब्रुवारीचा महिना पावला! विक्रीत थेट 23 टक्क्यांची वाढ, एकूण विक्री…

‘या’ ऑटो कंपनीला फेब्रुवारीचा महिना पावला! विक्रीत थेट 23 टक्क्यांची वाढ, एकूण विक्री…

Mar 04, 2026 | 07:04 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
MUMBAI : राज्यसभेसाठी मविआतून एकच उमेदवार उभा राहिल – संजय राऊत

MUMBAI : राज्यसभेसाठी मविआतून एकच उमेदवार उभा राहिल – संजय राऊत

Mar 04, 2026 | 03:33 PM
SINDHUDURG : वेताळ बांबर्डे पुलावर मर्सिडीज कार १० फूट दरीत कोसळली

SINDHUDURG : वेताळ बांबर्डे पुलावर मर्सिडीज कार १० फूट दरीत कोसळली

Mar 04, 2026 | 03:29 PM
Sambhajinagar : आंतरराष्ट्रीय राजकारणात ‘नाक खुपसणं महागात पडेल; संजय शिरसााठांचा राऊतांना टोला

Sambhajinagar : आंतरराष्ट्रीय राजकारणात ‘नाक खुपसणं महागात पडेल; संजय शिरसााठांचा राऊतांना टोला

Mar 03, 2026 | 07:38 PM
Ahilyanagar : शनिशिंगणापूर देवस्थान कर्मचाऱ्यांचे बेमुदत साखळी उपोषण सुरु

Ahilyanagar : शनिशिंगणापूर देवस्थान कर्मचाऱ्यांचे बेमुदत साखळी उपोषण सुरु

Mar 03, 2026 | 07:25 PM
Solapur : आदिला नदीला नाला होऊ देणार नाही,महापालिकेच्या निर्णयाविरोधात पर्यावरणप्रेमी आक्रमक

Solapur : आदिला नदीला नाला होऊ देणार नाही,महापालिकेच्या निर्णयाविरोधात पर्यावरणप्रेमी आक्रमक

Mar 03, 2026 | 07:13 PM
Parbhani : परभणीत महायुतीचा फॉर्म्युला? जिल्हा परिषद अध्यक्षपदासाठी भाजपच्या हालचालींना वेग

Parbhani : परभणीत महायुतीचा फॉर्म्युला? जिल्हा परिषद अध्यक्षपदासाठी भाजपच्या हालचालींना वेग

Mar 03, 2026 | 07:07 PM
Jalna : फुलांची उधळण, डफड्यावर ठेका पाहा ; आमदार अर्जुन खोतकरांची अनोखी होळी

Jalna : फुलांची उधळण, डफड्यावर ठेका पाहा ; आमदार अर्जुन खोतकरांची अनोखी होळी

Mar 03, 2026 | 06:44 PM