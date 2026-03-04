US Iran War : इराणशी युद्धात अमेरिका संपणार? अवघ्या १० दिवसांचाच शस्त्रसाठा शिल्लक; होणार महाभयंकर विनाश

US Iran War : इराणला मोठा दणका! भारताच्या दारात विनाशकारी वॉरशिप ‘नेस्तनाबूत’; अमेरिकेने केला गेम?
युद्धाच्या धामधुमीत अमेरिकेसाठी पेंटागॉनने मोठा इशारा दिला आहे. पेंटगॉनच्या माहितीनुसार, अमेरिका-इराण युद्ध दीर्घकाळ सुरु राहिले अमेरिकेचा मिसाइल्सचा साठा संपुष्टात येण्याची शक्यता आहे. अमेरिकेकडे इंटरसेप्टर मिसाइल्साच केवळ १० दिवांसाचाच साठा शिल्लाक राहिला आहे. पेंटागॉनच्या या इशाऱ्याने खळबळ माजवली आहे. याच वेळी ट्रम्प यांच्या अमेरिकेकडे अनलिमिटेड मिसाइल्स असल्याच्या दाव्यावरही प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी नुकताच दावा केला होता, अमेरिकेडे अफाट शस्त्रसाठा असून अनंतरकाळापर्यंत तो युद्ध लढू शकतो. परंतु पेंटागॉनच्या या अहवालाने ट्रम्प यांचा दावा मोडीत काढला आहे. पेंटागॉनच्या अधिकाऱ्यांनी ट्रम्प यांना सावध केले आहे. दीर्घकाळ युद्ध सुरु राहिल्यास अमेरिकेच्या काही शस्त्रास्त्रांवर मोठा ताण येण्याची शक्यता आहे. यामुळे आर्थिक फटकाही अमेरिकेला बसू शकतो असे म्हटले आहे.
गेल्या महिन्यात २८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी अमेरिकेने इस्रायलसोबत मिळून इराणविरोधात संयुक्त लष्करी कारवाईला सुरुवात केली होती. या कारवाईत इराणच्या मुख्य कार्यालयांना आणि अणु केंद्रांना लक्ष्य करण्यात आले होते. यामध्ये इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनेई यांचाही खात्मा करण्या आला. मात्र यामुळे इराणचे रिव्होल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स आक्रमक झाले आणि त्यांनीही प्रत्युत्तर दण्यास सुरुवात केली. इराणने मध्यपूर्वेच्या अरब देशांमधील अमेरिकन दूतावास आणि लष्करी तळांना घेरले. याला अमेरिकाही प्रत्युत्तर देत आहे. गेल्या आठवड्यापासून हा संघर्ष सुरु आहे. तसेच हा संघर्ष आणखी आठवडे सुरु राहण्याचेही संकेत ट्रम्प यांनी दिले होते. मात्र यामुळे अमेरिकेच्या शस्त्रसाठ्यावर ताण निर्माण झाल्याच्या वृत्ताने खळबळ माजवली आहे.
सध्या पेंटागॉनच्या या अहवालाने खळबळ माजवली आहे. मात्र अद्याप युद्ध थांबवण्याबाबत ट्रम्प यांच्याकडून कोणतेही विधान आलेले नाही. तसेच हे युद्ध किती काळ सुरु राहणार आणि याचे काय परिणाम होतील याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष्य लागले आहे. सध्या या युद्धात कोणाचाही विजय होईल यामध्येही अनिश्चितता निर्माण झाली आहे.
