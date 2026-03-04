चालवून चालवून शरीर थकेल पण बाईक थांबणार नाही! अशी बाईक जी फुल टॅंकवर कापेल 700 किमीपेक्षा जास्त अंतर, किंमत…

भारतात अनेक उत्कृष्ट बाईक्स उपलब्ध आहेत, परंतु जर तुम्ही कमी बजेट आणि चांगले मायलेज असलेली बाईक शोधत असाल, तर TVS Radeon हा एक चांगला पर्याय असू शकतो. ही देशातील सर्वात स्वस्त बाईक्सपैकी एक आहे, ज्याची एक्स-शोरूम किंमत 55,100 रुपयांपासून सुरू होते. बाजारात याच्या प्रतिस्पर्ध्यांमध्ये बजाज प्लॅटिना आणि हिरो स्प्लेंडर प्लस यांचा समावेश आहे.
TVS Radeon मध्ये इको-थ्रस्ट फ्युएल इंजेक्शन टेक्नॉलॉजीसह 109.7 सीसी ड्युरालाइफ इंजिन आहे, जे 8.08 बीएचपी आणि 8.7 एनएम टॉर्क निर्माण करते. 4-स्पीड गिअरबॉक्ससह जोडलेली ही बाईक शहरातील रहदारीमध्ये सहज राइड आणि सहज हाताळणी देते. TVS Radeon चा टॉप स्पीड अंदाजे 90 किमी प्रतितास आहे.
आता TVS Radeon च्या मायलेजविषयी बोलायचे झाल्यास, कंपनीकडून या बाईकचे क्लेम्ड मायलेज 73.68 किमी प्रति लिटर इतके असल्याचे सांगितले जाते. प्रत्यक्ष वापरात मात्र ही बाईक साधारण 62 ते 70 किमी प्रति लिटर एवढे मायलेज देते. फुल टँक भरल्यानंतर ही बाईक 700 किमीपेक्षा जास्त अंतर पार करू शकते. त्यामुळे रोज ऑफिसला जाणे किंवा लांबचा प्रवास करण्यासाठी ही बाईक चांगला पर्याय ठरू शकते.
TVS Radeon मध्ये अनेक उपयुक्त फीचर्स देण्यात आले आहेत. यात रिअल-टाइम मायलेज इंडिकेटर, LED DRLs, मोठी सीट, USB चार्जिंग पोर्ट, साइड-स्टँड कट-ऑफ आणि सेमी-डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट कन्सोल यांसारख्या सुविधा मिळतात. याशिवाय जास्त ग्राउंड क्लीयरन्स असल्यामुळे गावातील किंवा खराब रस्त्यांवर ही बाईक अधिक आरामदायक वाटते.
ब्रेकिंग सिस्टीमबद्दल बोलायचे झाल्यास, या बाईकच्या फ्रंटमध्ये 130 मिमी ड्रम ब्रेक दिले आहेत. तर टॉप व्हेरिएंटमध्ये 240 मिमी फ्रंट डिस्क ब्रेकचा पर्याय मिळतो. मागील चाकासाठी 110 मिमी ड्रम ब्रेक देण्यात आला आहे. सर्व व्हेरिएंटमध्ये 18 इंचाचे अलॉय व्हील्स दिले गेले असून बाईकमध्ये कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टीम (CBS) देखील उपलब्ध आहे.