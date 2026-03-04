Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Bigg Boss Marathi 6 : आता Ego वर आलाय प्रश्न? Wild Card उठले पेटून, म्हणाले "स्वतःला Prove करणार"

बिग बॉस मराठी ६मध्ये वाइल्ड कार्ड एन्ट्रीनंतर गेम अधिक रंगतदार झाला आहे. रेवा, संस्कृती आणि संकेत एकत्र येत नवी रणनीती आखताना दिसत आहेत.

Updated On: Mar 04, 2026 | 04:29 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

बिग बॉस मराठी ६च्या घरात वाइल्ड कार्ड सदस्यांच्या एन्ट्रीनंतर गेममध्ये मोठा ट्विस्ट पाहायला मिळत आहे. नव्या स्पर्धकांच्या आगमनामुळे घरातील आधीची समीकरणं पूर्णपणे बदलली असून आता खेळ अधिक रंजक बनला आहे.

१०० कोटींचा ‘बादशाह’! प्रभासने पुन्हा एकदा मोडले सगळे रेकॉर्ड; ‘फौजी’ ते ‘स्पिरिट’सह बॉक्स ऑफिसवर धडाकेबाज एन्ट्री

रेवा कौरासे, संस्कृती साळुंके आणि संकेत पाठक हे तिन्ही वाइल्ड कार्ड सदस्य सध्या एकत्र येत आपली नवी रणनीती आखताना दिसत आहेत. घरातील इतर सदस्यांकडून मिळणाऱ्या प्रतिक्रियांमुळे त्यांच्यात एक वेगळाच आत्मविश्वास निर्माण होत असल्याचे चित्र आहे. विशेषतः संस्कृतीने व्यक्त केलेली नाराजी चर्चेचा विषय ठरत आहे. “घरातील लोकं वाइल्ड कार्डची थट्टा करत आहेत, त्यांना किती माज आला आहे हे दिसत नाही का? ते आपल्याला तोंडावर बोलत आहेत,” असे ती म्हणताना दिसते.

संस्कृतीच्या या वक्तव्यावर रेवा कौरासेने ठाम भूमिका घेत “It’s time to prove!” असे म्हणत आपल्या गेमची दिशा स्पष्ट केली. तिने पुढे असेही म्हटले की, “आपण चावी गमावली आहे, मग आता खेळ बदलायला हवा.” या संवादातून वाइल्ड कार्ड सदस्य आता अधिक आक्रमक आणि स्ट्रॅटेजिक खेळ खेळण्याच्या तयारीत असल्याचे दिसून येत आहे. संकेत पाठकही या चर्चेत सहभागी असून, तो या नव्या प्लॅनचा महत्त्वाचा भाग असणार आहे. तिघे मिळून घरात एक वेगळी रणनीती राबवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे संकेत मिळत आहेत. त्यामुळे पुढील भागांमध्ये वाइल्ड कार्ड सदस्यांचा गेम अधिक धारदार होण्याची शक्यता आहे.

Bigg Boss Marathi 6: तीन नवीन Wild Card सदस्यांचे षडयंत्र! आता प्राजक्ताला मिळणार नवीन आधार; ‘नवा सिक्रेट ग्रुप’?

दरम्यान, घरातील जुन्या सदस्यांसाठीही हा एक मोठा इशारा मानला जात आहे. वाइल्ड कार्ड स्पर्धकांना कमी लेखण्याची चूक त्यांना महागात पडू शकते. त्यामुळे आता घरात गटबाजी, रणनीती आणि टास्कमध्ये स्पर्धा अधिक तीव्र होणार आहे. आता प्रेक्षकांसाठी उत्सुकता वाढवणारा प्रश्न म्हणजे वाइल्ड कार्ड सदस्यांची ही नवी रणनीती यशस्वी ठरणार का? ते घरातील इतर स्पर्धकांना टक्कर देत गेममध्ये वरचढ ठरणार का? याची उत्तरे आगामी भागांमध्ये मिळणार आहेत. ‘बिग बॉस मराठी ६’ दररोज रात्री ८ वाजता कलर्स मराठीवर आणि कधीही JioHotstarवर पाहता येईल.

Published On: Mar 04, 2026 | 04:29 PM

