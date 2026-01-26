Shubhanshu Shukla Ashok Chakra : कॅप्टन शुभांशू शुक्ला यांना अशोकचक्र; ठरले पुरस्कार मिळणारे पहिले अंतराळवीर

भारतीय हवाई दलाचे ग्रुप कॅप्टन शुभांशू शुक्ला यांना शांतता काळातील सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार अशोक चक्र प्रदान करण्यात आले आहे. कर्तव्याच्या मार्गावर झालेल्या मुख्य समारंभात राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी त्यांना हा पुरस्कार प्रदान केला. आंतरराष्ट्रीय अंतराळ स्थानकावरील (ISS) अॅक्सिओम-४ मोहिमेदरम्यान त्यांच्या ऐतिहासिक योगदानाबद्दल हा पुरस्कार देण्यात आला. हा पुरस्कार मिळवणारे ते पहिले अंतराळवीर ठरले.
हे देखील वाचा : भारताच्या अभिमानाचे आणि वैभवाचे प्रतीक…! PM मोदींनी दिल्या प्रजासत्ताक दिनाच्या शुभेच्छा
कर्तव्याच्या मार्गावर प्रजासत्ताक दिनाच्या समारंभात राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी ग्रुप कॅप्टन शुभांशू शुक्ला यांना अशोक चक्र प्रदान केले. शुभांशू हे २०२६ च्या अशोक चक्र पुरस्कार विजेत्यांच्या यादीत समाविष्ट असलेल्या ७० प्रतिष्ठित व्यक्तींपैकी एक आहेत. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी ७० सशस्त्र दलातील कर्मचाऱ्यांना शौर्य पुरस्कार प्रदान करण्यास मान्यता दिली, ज्यामध्ये सहा मरणोत्तर पुरस्कारांचा समावेश आहे.
शुभांशू शुक्ला यांना अशोक चक्र पुरस्काराने सन्मानित
शुभांशू शुक्ला यांचे कुटुंब या सन्मानाने खूप आनंदित झाले आहे. समारंभात ग्रुप कॅप्टन शुभांशू शुक्ला यांच्या पत्नी डॉ. कामना शुक्ला यांच्या डोळ्यातून अभिमानाने आणि आनंदाने अश्रू वाहत होते. त्यांच्या पतीला हा सन्मान मिळाल्याचे पाहून त्याही भावुक झाल्या. हा सन्मान केवळ शुभांशू शुक्ला यांच्या धाडसाची आणि योगदानाची दखल घेत नाही तर भारताच्या अंतराळ कार्यक्रमाच्या वाढत्या ताकदीचेही प्रदर्शन करतो. संपूर्ण देशाला शुभांशू शुक्ला यांचा अभिमान आहे आणि ते त्यांचे अभिनंदन करत आहेत.
शुभांशू शुक्ला यांचे यश
नासाच्या अॅक्सिओम ४ मोहिमेचा भाग म्हणून शुभांशू शुक्ला यांनी आंतरराष्ट्रीय अंतराळ स्थानकात (ISS) प्रवास केला. त्यांनी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी २५ जून रोजी अंतराळात उड्डाण केले, तेथे १८ दिवस घालवले, विविध संशोधन केले आणि १५ जुलै रोजी पृथ्वीवर परतले. शुभांशू शुक्ला आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी अंतराळातून सुरक्षित परतल्यानंतर त्यांचे भव्य स्वागत करण्यात आले.
हे देखील वाचा : महाराष्ट्राच्या चित्ररथातून दिसली ‘आत्मनिर्भर’ संस्कृती! गणपती बाप्पा मोरया’च्या जयघोषाने दिल्ली दुमदुमली
कोण आहे शुंभांभू शुक्ला?
शुभांशू शुक्ला यांचा जन्म १० ऑक्टोबर १९८५ रोजी उत्तर प्रदेशातील लखनऊ येथे झाला. ते राष्ट्रीय संरक्षण अकादमी (एनडीए) चे माजी विद्यार्थी आहेत आणि १७ जून २००६ रोजी त्यांना भारतीय हवाई दलाच्या (आयएएफ) लढाऊ शाखेत नियुक्त करण्यात आले. ते एक लढाऊ नेते आणि २००० तासांहून अधिक उड्डाणाचा अनुभव असलेले एक चाचणी वैमानिक आहेत. त्यांनी सुखोई-३०एमकेआय, मिग-२१, मिग-२९, जग्वार, हॉक, डोर्नियर आणि एएन-३२ यासह विविध विमाने उडवली आहेत.