Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • India »
  • Astronaut Gp Capt Shubhanshu Shukla Honored Ashoka Chakra By President Droupadi Murmu Republic Day

Shubhanshu Shukla Ashok Chakra : कॅप्टन शुभांशू शुक्ला यांना अशोकचक्र; ठरले पुरस्कार मिळणारे पहिले अंतराळवीर

Shubhanshu Shukla Ashok Chakra : भारतीय हवाई दलाचे ग्रुप कॅप्टन शुभांशू शुक्ला यांना शांतता काळातील सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार अशोक चक्र प्रदान करण्यात आले आहे. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी पुरस्कार प्रदान केला आहे.

Updated On: Jan 26, 2026 | 02:39 PM
Astronaut Gp Capt Shubhanshu Shukla honored Ashoka Chakra by president Droupadi Murmu republic day

शुभांशू शुक्ला यांना अशोक चक्र पुरस्काराने राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी सन्मानित केले (फोटो - सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • भारतीय हवाई दलाचे ग्रुप कॅप्टन शुभांशू शुक्ला यांना अशोकचक्र
  • राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी केला हा पुरस्कार प्रदान
  • (ISS) अ‍ॅक्सिओम-४ मोहिमेदरम्यान योगदानाबद्दल हा पुरस्कार
Shubhanshu Shukla Ashok Chakra : नवी दिल्ली :  ७७ व्या प्रजासत्ताक दिनाच्या समारंभात भारताचे शौर्य, अभिमान आणि स्वाभीमानाचे चित्रण प्रकट होत आहे. यानिमित्ताने संपूर्ण जगासमोर भारताची ताकद दिसून येत आहे, कर्तव्यपथावर सुरु असलेल्या या कार्यक्रमामध्ये क्षेपणास्त्रे, नवीन युनिट्स, एलिट मार्चिंग कंटीज् आणि ऑपरेशन सिंदूर दरम्यान वापरल्या जाणाऱ्या अनेक स्वदेशी शस्त्र प्रणालींचा समावेश होता. त्याचबरोबर देशातील सर्वोत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्यांना पुरस्कार देखील प्रदान करण्यात आले आहे. भारतीय हवाई दलाचे ग्रुप कॅप्टन शुभांशू शुक्ला यांना अशोक चक्राने सन्मानित करण्यात आले आहे.

भारतीय हवाई दलाचे ग्रुप कॅप्टन शुभांशू शुक्ला यांना शांतता काळातील सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार अशोक चक्र प्रदान करण्यात आले आहे. कर्तव्याच्या मार्गावर झालेल्या मुख्य समारंभात राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी त्यांना हा पुरस्कार प्रदान केला. आंतरराष्ट्रीय अंतराळ स्थानकावरील (ISS) अ‍ॅक्सिओम-४ मोहिमेदरम्यान त्यांच्या ऐतिहासिक योगदानाबद्दल हा पुरस्कार देण्यात आला. हा पुरस्कार मिळवणारे ते पहिले अंतराळवीर ठरले.

हे देखील वाचा : भारताच्या अभिमानाचे आणि वैभवाचे प्रतीक…! PM मोदींनी दिल्या प्रजासत्ताक दिनाच्या शुभेच्छा

कर्तव्याच्या मार्गावर प्रजासत्ताक दिनाच्या समारंभात राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी ग्रुप कॅप्टन शुभांशू शुक्ला यांना अशोक चक्र प्रदान केले. शुभांशू हे २०२६ च्या अशोक चक्र पुरस्कार विजेत्यांच्या यादीत समाविष्ट असलेल्या ७० प्रतिष्ठित व्यक्तींपैकी एक आहेत. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी ७० सशस्त्र दलातील कर्मचाऱ्यांना शौर्य पुरस्कार प्रदान करण्यास मान्यता दिली, ज्यामध्ये सहा मरणोत्तर पुरस्कारांचा समावेश आहे.

शुभांशू शुक्ला यांना अशोक चक्र पुरस्काराने सन्मानित

शुभांशू शुक्ला यांचे कुटुंब या सन्मानाने खूप आनंदित झाले आहे. समारंभात ग्रुप कॅप्टन शुभांशू शुक्ला यांच्या पत्नी डॉ. कामना शुक्ला यांच्या डोळ्यातून अभिमानाने आणि आनंदाने अश्रू वाहत होते. त्यांच्या पतीला हा सन्मान मिळाल्याचे पाहून त्याही भावुक झाल्या. हा सन्मान केवळ शुभांशू शुक्ला यांच्या धाडसाची आणि योगदानाची दखल घेत नाही तर भारताच्या अंतराळ कार्यक्रमाच्या वाढत्या ताकदीचेही प्रदर्शन करतो. संपूर्ण देशाला शुभांशू शुक्ला यांचा अभिमान आहे आणि ते त्यांचे अभिनंदन करत आहेत.

शुभांशू शुक्ला यांचे यश

नासाच्या अ‍ॅक्सिओम ४ मोहिमेचा भाग म्हणून शुभांशू शुक्ला यांनी आंतरराष्ट्रीय अंतराळ स्थानकात (ISS) प्रवास केला. त्यांनी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी २५ जून रोजी अंतराळात उड्डाण केले, तेथे १८ दिवस घालवले, विविध संशोधन केले आणि १५ जुलै रोजी पृथ्वीवर परतले. शुभांशू शुक्ला आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी अंतराळातून सुरक्षित परतल्यानंतर त्यांचे भव्य स्वागत करण्यात आले.

हे देखील वाचा : महाराष्ट्राच्या चित्ररथातून दिसली ‘आत्मनिर्भर’ संस्कृती! गणपती बाप्पा मोरया’च्या जयघोषाने दिल्ली दुमदुमली

कोण आहे शुंभांभू शुक्ला?

शुभांशू शुक्ला यांचा जन्म १० ऑक्टोबर १९८५ रोजी उत्तर प्रदेशातील लखनऊ येथे झाला. ते राष्ट्रीय संरक्षण अकादमी (एनडीए) चे माजी विद्यार्थी आहेत आणि १७ जून २००६ रोजी त्यांना भारतीय हवाई दलाच्या (आयएएफ) लढाऊ शाखेत नियुक्त करण्यात आले. ते एक लढाऊ नेते आणि २००० तासांहून अधिक उड्डाणाचा अनुभव असलेले एक चाचणी वैमानिक आहेत. त्यांनी सुखोई-३०एमकेआय, मिग-२१, मिग-२९, जग्वार, हॉक, डोर्नियर आणि एएन-३२ यासह विविध विमाने उडवली आहेत.

Web Title: Astronaut gp capt shubhanshu shukla honored ashoka chakra by president droupadi murmu republic day

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 26, 2026 | 02:36 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Republic Day parade 2026: नागाचे चिन्ह अन् ‘भैरव अदम्य’; भैरव बटालियनच्या चेहऱ्यावरील रंगामागील गुपित उघड
1

Republic Day parade 2026: नागाचे चिन्ह अन् ‘भैरव अदम्य’; भैरव बटालियनच्या चेहऱ्यावरील रंगामागील गुपित उघड

Republic Day 2026 : ‘महाराष्ट्राच्या चित्ररथातून दिसली ‘आत्मनिर्भर’ संस्कृती! गणपती बाप्पा मोरया’च्या जयघोषाने दिल्ली दुमदुमली
2

Republic Day 2026 : ‘महाराष्ट्राच्या चित्ररथातून दिसली ‘आत्मनिर्भर’ संस्कृती! गणपती बाप्पा मोरया’च्या जयघोषाने दिल्ली दुमदुमली

PM Modi Republic Day greetings : भारताच्या अभिमानाचे आणि वैभवाचे प्रतीक…! PM मोदींनी दिल्या प्रजासत्ताक दिनाच्या शुभेच्छा
3

PM Modi Republic Day greetings : भारताच्या अभिमानाचे आणि वैभवाचे प्रतीक…! PM मोदींनी दिल्या प्रजासत्ताक दिनाच्या शुभेच्छा

India-EU FTA: भारत-ईयू व्यापार करारादरम्यान 27 देशांसाठी मोठी बातमी; उद्या होणार जगातील सर्वात मोठ्या करारावर स्वाक्षरी
4

India-EU FTA: भारत-ईयू व्यापार करारादरम्यान 27 देशांसाठी मोठी बातमी; उद्या होणार जगातील सर्वात मोठ्या करारावर स्वाक्षरी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Shubhanshu Shukla Ashok Chakra : कॅप्टन शुभांशू शुक्ला यांना अशोकचक्र; ठरले पुरस्कार मिळणारे पहिले अंतराळवीर

Shubhanshu Shukla Ashok Chakra : कॅप्टन शुभांशू शुक्ला यांना अशोकचक्र; ठरले पुरस्कार मिळणारे पहिले अंतराळवीर

Jan 26, 2026 | 02:36 PM
Dharashiv News: एबी फॉर्म वादाने धाराशिव शिवसेनेत उघडी फूट; पालकमंत्र्यांसमोर तीन तास गोंधळ, महायुतीच्या जागावाटपावर प्रश्नचिन्ह

Dharashiv News: एबी फॉर्म वादाने धाराशिव शिवसेनेत उघडी फूट; पालकमंत्र्यांसमोर तीन तास गोंधळ, महायुतीच्या जागावाटपावर प्रश्नचिन्ह

Jan 26, 2026 | 02:29 PM
‘माना शंकरा वारा प्रसाद गारू’च्या बंपर कलेक्शनचा जल्लोष; चिरंजीवींनी दिग्दर्शकाला भेट दिली Range Rover

‘माना शंकरा वारा प्रसाद गारू’च्या बंपर कलेक्शनचा जल्लोष; चिरंजीवींनी दिग्दर्शकाला भेट दिली Range Rover

Jan 26, 2026 | 02:12 PM
चेहऱ्यावरील पिंपल्स आणि व्रण कायमचे होतील गायब! जायफळ जेष्ठमधापासून घरीच तयार करा डार्कस्पॉट रिमूव्हल क्रीम

चेहऱ्यावरील पिंपल्स आणि व्रण कायमचे होतील गायब! जायफळ जेष्ठमधापासून घरीच तयार करा डार्कस्पॉट रिमूव्हल क्रीम

Jan 26, 2026 | 02:10 PM
IND vs NZ : न्यूझीलंडच्या गोलंदाजांचा Abhishek Sharma ने घाम काढल्यानंतर खेळाडूंनी चेक केली बॅट! Video Viral

IND vs NZ : न्यूझीलंडच्या गोलंदाजांचा Abhishek Sharma ने घाम काढल्यानंतर खेळाडूंनी चेक केली बॅट! Video Viral

Jan 26, 2026 | 02:06 PM
Thane Crime: ठाणे महापालिका निकालानंतर राडा! अजित पवार गटाच्या नेत्यावर धारदार शस्त्राने हल्ला

Thane Crime: ठाणे महापालिका निकालानंतर राडा! अजित पवार गटाच्या नेत्यावर धारदार शस्त्राने हल्ला

Jan 26, 2026 | 02:00 PM
वैभवलक्ष्मीचे व्रत केल्याने धनधान्याची होते उधळण, कसे करावे ‘हे’ व्रत जाणून घ्या

वैभवलक्ष्मीचे व्रत केल्याने धनधान्याची होते उधळण, कसे करावे ‘हे’ व्रत जाणून घ्या

Jan 26, 2026 | 02:00 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Alibaug: मतदान हा लोकशाहीचा कणा; मतदारांनी अधिकार बजावावेत – किशन जावळे

Alibaug: मतदान हा लोकशाहीचा कणा; मतदारांनी अधिकार बजावावेत – किशन जावळे

Jan 26, 2026 | 01:45 PM
Ratnagiri : मैत्री असूनही संघर्ष अटळ! अलोरे गटात राष्ट्रवादीच्या विजयाचा दावा

Ratnagiri : मैत्री असूनही संघर्ष अटळ! अलोरे गटात राष्ट्रवादीच्या विजयाचा दावा

Jan 25, 2026 | 04:13 PM
Ahilyanagar : अहिल्यानगर महापालिकेच्या 68 नगरसेवकांचा सन्मान!

Ahilyanagar : अहिल्यानगर महापालिकेच्या 68 नगरसेवकांचा सन्मान!

Jan 25, 2026 | 04:07 PM
Kalyan : “पोलीसांनी जगायचं कसं?” कल्याण मारहाण प्रकरणावर पोलीस बॉईज संघटनेचा सवाल

Kalyan : “पोलीसांनी जगायचं कसं?” कल्याण मारहाण प्रकरणावर पोलीस बॉईज संघटनेचा सवाल

Jan 25, 2026 | 04:03 PM
Ratnagiri : जनतेने उभे केले, जनताच निर्णय देईल, विनोद झगडे यांचा आत्मविश्वास

Ratnagiri : जनतेने उभे केले, जनताच निर्णय देईल, विनोद झगडे यांचा आत्मविश्वास

Jan 25, 2026 | 03:50 PM
Mumbai : मालाड रेल्वे स्थानक हादरले! शिक्षकाच्या हत्येप्रकरणी मुख्य आरोपी अटकेत

Mumbai : मालाड रेल्वे स्थानक हादरले! शिक्षकाच्या हत्येप्रकरणी मुख्य आरोपी अटकेत

Jan 25, 2026 | 03:43 PM
Murlidhar Mohol On Ajit Pawar : अजित पवारांना टोला, मावळात मुरलीधर मोहोळांनी फुंकले रणशिंग

Murlidhar Mohol On Ajit Pawar : अजित पवारांना टोला, मावळात मुरलीधर मोहोळांनी फुंकले रणशिंग

Jan 25, 2026 | 03:38 PM