Republic Day 2026 : ‘महाराष्ट्राच्या चित्ररथातून दिसली ‘आत्मनिर्भर’ संस्कृती! गणपती बाप्पा मोरया’च्या जयघोषाने दिल्ली दुमदुमली

जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असलेला भारत आज ७७ वा प्रजासत्ताक दिन साजरा करत आहे. लाईन ऑफ ड्युटीवर आयोजित या भव्य परेडमध्ये देशाच्या लष्करी सामर्थ्याचे नेत्रदीपक प्रदर्शन करण्यात आले. ज्यामध्ये क्षेपणास्त्रे, नवीन युनिट्स, एलिट मार्चिंग कंटीज् आणि ऑपरेशन सिंदूर दरम्यान वापरल्या जाणाऱ्या अनेक स्वदेशी शस्त्र प्रणालींचा समावेश होता. ज्यामध्ये भारतीय हवाई दलाच्या राफेल विमानांनी उत्तम उड्डाणपूल सादर केले. ऑपरेशन सिंदूर झांकी, अपाचे आणि ध्रुव हेलिकॉप्टर आणि भीष्म आणि अर्जुन युद्ध रणगाडे हे समारंभाचे मुख्य आकर्षण होते. पश्चिम बंगालचा झांकी, “ऑन द पाथ ऑफ ड्यूटी”, बंकिमचंद्र चॅटर्जी आणि त्यांची रचना “वंदे मातरम” अग्रभागी होती. हा झांकी राष्ट्रगीताच्या १५० व्या वर्धापन दिनानिमित्त ७७ व्या प्रजासत्ताक दिनाच्या परेडच्या थीम गाण्यावर आधारित होता.
मणिपूरच्या झांकीत राज्याचा पारंपारिक कृषी क्षेत्रांपासून जागतिक बाजारपेठेपर्यंतचा प्रवास दर्शविला गेला. जिथे ते आता स्थानिक कृषी उत्पादने विकते. सोमवारच्या परेडमध्ये सहभागी झालेल्या गुजरातच्या झांकीत स्वदेशी, स्वावलंबन आणि स्वातंत्र्य चळवळीला प्रेरणा देण्यात राष्ट्रगीताची भूमिका यावर लक्ष केंद्रित केले गेले. तसेच भारताच्या स्वातंत्र्याची हाक त्याच्या सीमांच्या पलीकडे नेणाऱ्या क्रांतिकारकांचा सन्मान करण्यात आला. मध्य प्रदेशच्या चित्ररथात अहिल्याबाई होळकर यांचा वारसा दाखवण्यात आला होता, ज्यामध्ये त्यांचा पुतळा आणि प्रसिद्ध महेश्वर घाटाच्या स्थापत्य वारशाचे दृश्ये समाविष्ट होती. पंतप्रधान मोदी, राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आणि युरोपमधील प्रमुख पाहुणे कार्यक्रमस्थळी उपस्थित होते.
केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दलाच्या तुकडीचे नेतृत्व उपनिरीक्षक करण सिंह यांनी केले. केंद्रीय राखीव पोलीस दलाच्या तुकडीचे नेतृत्व सहाय्यक कमांडंट सिमरन बाला आणि सहाय्यक कमांडंट सुरभी रवी यांनी केले. त्यानंतर इंडो-तिबेटी सीमा पोलिसांच्या तुकडीचे नेतृत्व बँड मास्टर एएसआय देवेंद्र सिंह यांनी केले आणि दिल्ली पोलिसांच्या तुकडीचे नेतृत्व सहाय्यक पोलिस आयुक्त अनंत धनराज सिंह यांनी केले. सीमा सुरक्षा दलाच्या उंटांच्या तुकडीने उपकमांडंट महेंद्र पाल सिंह राठोड यांच्या नेतृत्वाखाली मार्चपास केला.
आज ७७ व्या प्रजासत्ताक दिनाच्या समारंभात भारताने आपला विकास प्रवास, सांस्कृतिक विविधता आणि लष्करी सामर्थ्याचे प्रदर्शन केले. ऑपरेशन सिंदूर दरम्यान तैनात केलेल्या नव्याने स्थापन झालेल्या लष्करी तुकड्यांचे आणि प्रमुख शस्त्र प्रणालींचे मॉडेल प्रदर्शित करण्यात आले. युरोपियन कौन्सिलचे अध्यक्ष अँटोनियो कोस्टा आणि युरोपियन कमिशनच्या अध्यक्षा उर्सुला वॉन डेर लेयन यांनी राष्ट्रीय राजधानीत झालेल्या या कार्यक्रमाला प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थिती लावली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राष्ट्रीय युद्ध स्मारकाला भेट देऊन समारंभाची सुरुवात केली, जिथे त्यांनी संपूर्ण देशाच्या वतीने शहीदांना श्रद्धांजली अर्पण केली.