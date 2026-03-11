Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

“गुढीपाडव्याच्या आधी गिरगावातील रस्त्यांची…”; Mangal Prabhat Lodha यांचे अधिकाऱ्यांना स्पष्ट निर्देश

कामं सुरू असलेल्या रस्त्यांवर सकाळी आठ वाजे पासून ते १० वाजेपर्यंत अवजड वाहनांना बंदी घालण्याच्या सूचनाही मंत्री लोढा यांनी यावेळी वरिष्ठ वाहतूक पोलीस अधिकाऱ्यांना केल्या आहेत.

Updated On: Mar 11, 2026 | 06:20 PM
“गुढीपाडव्याच्या आधी गिरगावातील रस्त्यांची…”; Mangal Prabhat Lodha यांचे अधिकाऱ्यांना स्पष्ट निर्देश

मंत्री मंगल प्रभात लोढा (फोटो- ट्विटर)

Follow Us:
Follow Us:

गुढीपाडव्याच्या शोभायात्रेची जय्यत तयारी सुरू
मंगलप्रभात लोढा यांचे अधिकाऱ्यांना निर्देश
नागरिकांना अडचण होऊ नये यासाठी खबरदारी

मुंबई: गिरगावातली प्रसिद्ध हिंदु नववर्ष गुढीपाडव्याची शोभायात्रा विनासायास आणि उत्साहात पार पाडावी याची जोरदार तयारी सुरू असून या अनुषंगाने तिथल्या सुरू असलेल्या रस्त्यांच्या कामाची कॅबिनेट मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी पाहणी केली. गुढीपाडव्यापूर्वी रस्त्यांची कामे पूर्ण होणे आवश्यक असल्याने कामाचा वेग वाढवून ती वेळेत पूर्ण करण्याचे निर्देश यावेळी मंत्री लोढा यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनात राज्यातले सण आणि उत्सव मोठ्या उत्साहात साजरे होत असून नागरिकांना कोणत्याही अडचणींना सामोरे जावे लागू नये, याची खबरदारी घेतली जात असल्याचेही मंत्री लोढा यांनी यावेळी सांगितले.

गिरगावमधील विठ्ठलभाई पटेल रोड आणि जगन्नाथ शंकरशेट रोड तसेच खेतवाडी आणि प्रार्थना समाज या भागात जाणाऱ्या महत्त्वाच्या रस्त्यांचे काँक्रीटीकरण केले जात आहे. गुढी पाडव्याच्या शोभायात्रेच्या या मार्गांवर कामं सुरू असल्याने शोभायात्रेत अडचण येण्याची शक्यता असल्याने मंत्री लोढा यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांसह कामाचा आढावा घेतला.

कामं सुरू असलेल्या रस्त्यांवर सकाळी आठ वाजे पासून ते १० वाजे पर्यंत अवजड वाहनांना बंदी घालण्याच्या सूचनाही त्यांनी यावेळी वरिष्ठ वाहतूक पोलीस अधिकाऱ्यांना केल्या आहेत. तसेच पाडव्याच्या आधी म्हणजेच १७ मार्च पूर्वी कोणत्याही परिस्थितीत कामे पूर्ण करून रस्त्यांचे सुशोभीकरण करण्याचे आदेश यावेळी मंत्री लोढा यांनी महापालिकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. रस्त्यावरील अनधिकृत फेरीवाल्यांना तात्काळ हटवण्याचे निर्देश ही यावेळी देण्यात आले.

शोभायात्रेत सहभागी होणाऱ्या नागरिकांना कोणतीही अडचण न होता वाहतुक सुरळीत ठेवण्यासाठी उपाययोजना कराव्यात असेही निर्देश मंत्री लोढा यांनी वाहतूक पोलिसांना दिले आहेत. गिरगावची गुढीपाडवा शोभायात्रा ही हिंदू नववर्षाच्या स्वागताचा एक भव्य, पारंपरिक आणि उत्साही सोहळा आहे. या यात्रेत ढोल-ताशांचा नाद, महिलांची बाईक रॅली, नऊवारी साडीतील रणरागिणी, आणि ऐतिहासिक विषयांवरील चित्ररथ आकर्षणाचे केंद्र असतात. दरवर्षी गुढीपाडव्याला पहाटेपासूनच गिरगावच्या रस्त्यांवर मराठी संस्कृतीचे दर्शन घडते. अशा उत्सवात केवळ रस्त्यांच्या कामामुळे विरजण पडू नये ही आमची भूमिका असल्याचे मंत्री लोढा यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

Web Title: Mangal prabhat lodha instructs to officers complete the road works in girgaum during gudi padwa 2026

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 11, 2026 | 06:20 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

गुढीपाडव्याच्या लिंगदेव यात्रेचा विक्रमी लिलाव! संगीत आखाडीसाठी १६ लाखांहून अधिकची बोली, देश-विदेशातील भूमिपुत्रांचा सहभाग
1

गुढीपाडव्याच्या लिंगदेव यात्रेचा विक्रमी लिलाव! संगीत आखाडीसाठी १६ लाखांहून अधिकची बोली, देश-विदेशातील भूमिपुत्रांचा सहभाग

‘गुढीपाडवा, प्रवेश वाढवा’ अभियान! जिल्हा परिषद शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांचे प्रवेश वाढवण्यासाठी विशेष उपक्रम
2

‘गुढीपाडवा, प्रवेश वाढवा’ अभियान! जिल्हा परिषद शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांचे प्रवेश वाढवण्यासाठी विशेष उपक्रम

Gudi Padwa 2026: यंदा गुढीपाडवा कधी? या दिवशी कडुलिंब आणि मिश्री खाण्याची काय आहे परंपरा
3

Gudi Padwa 2026: यंदा गुढीपाडवा कधी? या दिवशी कडुलिंब आणि मिश्री खाण्याची काय आहे परंपरा

Youth Employment Schemes: कौशल्य विकास मंत्र्यांचा ६ कलमी कार्यक्रम; राज्यातील ७५ हजार तरुणांना मिळणार नवी दिशा
4

Youth Employment Schemes: कौशल्य विकास मंत्र्यांचा ६ कलमी कार्यक्रम; राज्यातील ७५ हजार तरुणांना मिळणार नवी दिशा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Government Scheme: आता महिला शेतकऱ्यांसाठी विशेष विधेयक मांडणार, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांचे वक्तव्य

Government Scheme: आता महिला शेतकऱ्यांसाठी विशेष विधेयक मांडणार, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांचे वक्तव्य

Mar 11, 2026 | 06:58 PM
राज्यात Drugs विरुद्ध कठोर कारवाई; झिरो टॉलरन्स’ची भूमिका अन्…, काय म्हणाले योगेश कदम?

राज्यात Drugs विरुद्ध कठोर कारवाई; झिरो टॉलरन्स’ची भूमिका अन्…, काय म्हणाले योगेश कदम?

Mar 11, 2026 | 06:57 PM
Palghar Crime News: डहाणू शहरात गुन्हेगारांचा धुमाकूळ; हातचलाखीने महिलेची १५ हजारांची केली लूट

Palghar Crime News: डहाणू शहरात गुन्हेगारांचा धुमाकूळ; हातचलाखीने महिलेची १५ हजारांची केली लूट

Mar 11, 2026 | 06:54 PM
लोकसभा अध्यक्षांवरील अविश्वास प्रस्ताव दुर्दैवी! ‘सदन म्हणजे जत्रा नाही, नियमानेच….’; अमित शाह यांचा विरोधकांवर हल्लाबोल

लोकसभा अध्यक्षांवरील अविश्वास प्रस्ताव दुर्दैवी! ‘सदन म्हणजे जत्रा नाही, नियमानेच….’; अमित शाह यांचा विरोधकांवर हल्लाबोल

Mar 11, 2026 | 06:52 PM
BAFTA विजेत्या ‘बूंग’च्या स्क्रिप्टबद्दल शुजात सौदागर यांची प्रतिक्रिया!

BAFTA विजेत्या ‘बूंग’च्या स्क्रिप्टबद्दल शुजात सौदागर यांची प्रतिक्रिया!

Mar 11, 2026 | 06:49 PM
World Kidney Day: तुमची किडनी निरोगी आहे का? कर्करोग रुग्णांनी ‘या’ लक्षणांकडे दुर्लक्ष करू नका, जाणून घ्या तज्ज्ञांचा सल्ला

World Kidney Day: तुमची किडनी निरोगी आहे का? कर्करोग रुग्णांनी ‘या’ लक्षणांकडे दुर्लक्ष करू नका, जाणून घ्या तज्ज्ञांचा सल्ला

Mar 11, 2026 | 06:46 PM
“मिशन मुंबई” चित्रपटाचा पोस्टर अनावरण सोहळा उत्साहात संपन्न, सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा

“मिशन मुंबई” चित्रपटाचा पोस्टर अनावरण सोहळा उत्साहात संपन्न, सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा

Mar 11, 2026 | 06:42 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
LPG shortage THANE : गॅस सिलेंडरच्या तुटवड्याने ठाण्यातील हॉटेल व्यवसाय कोलमडला

LPG shortage THANE : गॅस सिलेंडरच्या तुटवड्याने ठाण्यातील हॉटेल व्यवसाय कोलमडला

Mar 11, 2026 | 03:49 PM
RATNAGIRI: रत्नागिरीत ९५ टक्के व्यावसायिक गॅस सिलेंडरचे वितरण बंद?

RATNAGIRI: रत्नागिरीत ९५ टक्के व्यावसायिक गॅस सिलेंडरचे वितरण बंद?

Mar 11, 2026 | 03:45 PM
Navi Mumbai : नवी मुंबईत बस सेवेचा विस्तार; 150 नवीन बस खरेदीचा निर्णय

Navi Mumbai : नवी मुंबईत बस सेवेचा विस्तार; 150 नवीन बस खरेदीचा निर्णय

Mar 10, 2026 | 11:04 PM
Bhiwandi : डॉक्टरांच्या विरोधात ‘आशा’ सेविकांचं आंदोलन,पंचायत समितीवर जोरदार निदर्शने

Bhiwandi : डॉक्टरांच्या विरोधात ‘आशा’ सेविकांचं आंदोलन,पंचायत समितीवर जोरदार निदर्शने

Mar 10, 2026 | 10:58 PM
Solapur  : आरोग्य विभागाकडून १४ वर्षाखालील मुलींना मोफत ह्युमन पॅपिलोमाव्हायरस लस

Solapur  : आरोग्य विभागाकडून १४ वर्षाखालील मुलींना मोफत ह्युमन पॅपिलोमाव्हायरस लस

Mar 10, 2026 | 08:00 PM
Ratnagiri News : आंबा उत्पादन घटल्याने शेतकरी चिंतेत

Ratnagiri News : आंबा उत्पादन घटल्याने शेतकरी चिंतेत

Mar 10, 2026 | 07:55 PM
Vasai : शहर स्वच्छतेसाठी “सफाई मित्र” हे नवे ॲप; नियमांचे पालन न केल्यास ठेकेदाराला दररोज 10 हजारांचा दंड

Vasai : शहर स्वच्छतेसाठी “सफाई मित्र” हे नवे ॲप; नियमांचे पालन न केल्यास ठेकेदाराला दररोज 10 हजारांचा दंड

Mar 10, 2026 | 07:50 PM