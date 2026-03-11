Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Maharashtra »
  • When Will Strict Action Be Taken To Stop The Dowry System Mla Namita Mundada Questions The Government

Beed Politics News: हुंडा प्रथा थांबवण्यासाठी कडक कधी होणार? आ. नमिता मुंदडा यांचा सरकारला सवाल

जागतिक महिला दिनाचे औचित्य साधून महाराष्ट्र विधानसभा सभागृहात हुंडाबळी आणि महिलांवरील अत्याचाराचा प्रश्न चांगलाच गाजला. आ. नमिता मुंदडा यांनी राज्यातील हुंडा प्रथेच्या भीषण वास्तवावर प्रकाश टाकला.

Updated On: Mar 11, 2026 | 05:55 PM
Beed Politics News: हुंडा प्रथा थांबवण्यासाठी कडक कधी होणार? आ. नमिता मुंदडा यांचा सरकारला सवाल

Beed Politics News: हुंडा प्रथा थांबवण्यासाठी कडक कधी होणार? आ. नमिता मुंदडा यांचा सरकारला सवाल

Follow Us:
Follow Us:
  • विधानसभेत मांडला हुंडाबळीचा मुद्दा
  • आ. नमिता मुंदडा यांच्याकडून आकडेवारी सादर
  • ६ हजारांहून अधिक महिलांना हुंड्यासाठी जीव गमवाला
Beed Politics News: जागतिक महिला दिनाचे औचित्य साधून महाराष्ट्र विधानसभा सभागृहात हुंडाबळी आणि महिलांवरील अत्याचाराचा प्रश्न चांगलाच गाजला. केज विधानसभेच्या आ. नमिता मुंदडा यांनी लक्षवेधी सूचनेवरील चर्चेदरम्यान राज्यातील हुंडा प्रथेच्या भीषण वास्तवावर प्रकाश टाकत या प्रकरणांवर कठोर कारवाईची मागणी केली. आ. नमिता मुंदडा यांनी लग्नासारख्या पवित्र नात्याला हुंड्यामुळे आर्थिक व्यवहाराचे स्वरूप प्राप्त झाले असून ही अत्यंत चिंताजनक बाब आहे.

हे देखील वाचा: Ashti Nagar Panchayat: नगरपंचायतींमध्ये पावसाळ्यापूर्वी पाणीपुरवठा कामे पूर्ण करा; आ. सुरेश धस यांचे आदेश

नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरोच्या २०२३ च्या आकडेवारीनुसार देशात हुंडा प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत १५ हजारांहून अधिक गुन्हे नोंदवले गेले असून ६ हजारांहून अधिक महिलांना हुंड्यासाठी जीव गमवावा लागला आहे. ही आकडेवारी समाजासाठी गंभीर इशारा असल्याचे त्यांनी नमूद केले. मुंबईसारख्या शहरात २०२४ मध्ये हुंडा छळाची ४३० प्रकरणे नोंदवली गेली असून २०२५ च्या सुरुवातीच्या काही महिन्यांतच ही संख्या १६० च्या पुढे गेल्याचे त्यांनी सांगितले.

हुंडा प्रतिबंधक कायदा अधिक कडक करणार

बीड जिल्ह्यातील परिस्थिती तसेच पुण्यातील वैष्णवी हगवणे आत्महत्या प्रकरणाचा उल्लेख करत हुंडा घेणाऱ्या कुटुंबांवर सामाजिक बहिष्कार आणि कठोर कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी केली. गेल्या पाच वर्षांतील गुन्ह्यांची संख्या, दोषींना झालेली शिक्षा, एफआयआर नोंदणीसाठी लागणारा वेळ आणि जनजागृतीसाठी राबवलेल्या उपक्रमांबाबत सरकारला प्रश्न विचारले.

हे देखील वाचा:  Kej Nagar panchayat: केज नगरपंचायतीत PM आवास योजनेत ३.६२ कोटींचा घोटाळा? राज्यमंत्री मिसाळ यांनी दिले चौकशीचे आदेश

सरकारच्या वतीने उत्तर देताना मंत्री शंभूराज देसाई यांनी गेल्या पाच वर्षांतील कारवाईची माहिती सभागृहात दिली. २०२१ मध्ये १७२ गुन्हे नोंदवून ५३४ जणांना अटक करण्यात आली होती, तर २०२४ मध्ये ही संख्या १३९ गुन्ह्यांपर्यंत कमी झाली आहे. २०२५ मध्ये आतापर्यंत १३८ गुन्हे नोंदवून २१३ आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. हुंडा प्रतिबंधक कायदा अधिक कडक करण्याबाबत शासन सकारात्मक असून महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी लाडकी बहीण योजना, मोफत उच्च शिक्षण आणि बचत गटांच्या माध्यमातून विविध उपक्रम राबवले जात असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

Web Title: When will strict action be taken to stop the dowry system mla namita mundada questions the government

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 11, 2026 | 05:55 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Ashti Nagar Panchayat: नगरपंचायतींमध्ये पावसाळ्यापूर्वी पाणीपुरवठा कामे पूर्ण करा; आ. सुरेश धस यांचे आदेश 
1

Ashti Nagar Panchayat: नगरपंचायतींमध्ये पावसाळ्यापूर्वी पाणीपुरवठा कामे पूर्ण करा; आ. सुरेश धस यांचे आदेश 

Beed Crime: संतोष देशमुख हत्या प्रकरण! जयराम चाटे जेल बाहेर येणार; कोर्टाकडून विशेष परवानगी कशाला, कारण काय ?
2

Beed Crime: संतोष देशमुख हत्या प्रकरण! जयराम चाटे जेल बाहेर येणार; कोर्टाकडून विशेष परवानगी कशाला, कारण काय ?

Kej Nagar panchayat: केज नगरपंचायतीत PM आवास योजनेत ३.६२ कोटींचा घोटाळा? राज्यमंत्री मिसाळ यांनी दिले चौकशीचे आदेश
3

Kej Nagar panchayat: केज नगरपंचायतीत PM आवास योजनेत ३.६२ कोटींचा घोटाळा? राज्यमंत्री मिसाळ यांनी दिले चौकशीचे आदेश

Beed Crime: पत्नीने नांदायला नकार दिल्याने संताप; जावयाने सासरच्या घराला पेट्रोल टाकून आग
4

Beed Crime: पत्नीने नांदायला नकार दिल्याने संताप; जावयाने सासरच्या घराला पेट्रोल टाकून आग

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Government Scheme: आता महिला शेतकऱ्यांसाठी विशेष विधेयक मांडणार, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांचे वक्तव्य

Government Scheme: आता महिला शेतकऱ्यांसाठी विशेष विधेयक मांडणार, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांचे वक्तव्य

Mar 11, 2026 | 06:58 PM
राज्यात Drugs विरुद्ध कठोर कारवाई; झिरो टॉलरन्स’ची भूमिका अन्…, काय म्हणाले योगेश कदम?

राज्यात Drugs विरुद्ध कठोर कारवाई; झिरो टॉलरन्स’ची भूमिका अन्…, काय म्हणाले योगेश कदम?

Mar 11, 2026 | 06:57 PM
Palghar Crime News: डहाणू शहरात गुन्हेगारांचा धुमाकूळ; हातचलाखीने महिलेची १५ हजारांची केली लूट

Palghar Crime News: डहाणू शहरात गुन्हेगारांचा धुमाकूळ; हातचलाखीने महिलेची १५ हजारांची केली लूट

Mar 11, 2026 | 06:54 PM
लोकसभा अध्यक्षांवरील अविश्वास प्रस्ताव दुर्दैवी! ‘सदन म्हणजे जत्रा नाही, नियमानेच….’; अमित शाह यांचा विरोधकांवर हल्लाबोल

लोकसभा अध्यक्षांवरील अविश्वास प्रस्ताव दुर्दैवी! ‘सदन म्हणजे जत्रा नाही, नियमानेच….’; अमित शाह यांचा विरोधकांवर हल्लाबोल

Mar 11, 2026 | 06:52 PM
BAFTA विजेत्या ‘बूंग’च्या स्क्रिप्टबद्दल शुजात सौदागर यांची प्रतिक्रिया!

BAFTA विजेत्या ‘बूंग’च्या स्क्रिप्टबद्दल शुजात सौदागर यांची प्रतिक्रिया!

Mar 11, 2026 | 06:49 PM
World Kidney Day: तुमची किडनी निरोगी आहे का? कर्करोग रुग्णांनी ‘या’ लक्षणांकडे दुर्लक्ष करू नका, जाणून घ्या तज्ज्ञांचा सल्ला

World Kidney Day: तुमची किडनी निरोगी आहे का? कर्करोग रुग्णांनी ‘या’ लक्षणांकडे दुर्लक्ष करू नका, जाणून घ्या तज्ज्ञांचा सल्ला

Mar 11, 2026 | 06:46 PM
“मिशन मुंबई” चित्रपटाचा पोस्टर अनावरण सोहळा उत्साहात संपन्न, सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा

“मिशन मुंबई” चित्रपटाचा पोस्टर अनावरण सोहळा उत्साहात संपन्न, सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा

Mar 11, 2026 | 06:42 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
LPG shortage THANE : गॅस सिलेंडरच्या तुटवड्याने ठाण्यातील हॉटेल व्यवसाय कोलमडला

LPG shortage THANE : गॅस सिलेंडरच्या तुटवड्याने ठाण्यातील हॉटेल व्यवसाय कोलमडला

Mar 11, 2026 | 03:49 PM
RATNAGIRI: रत्नागिरीत ९५ टक्के व्यावसायिक गॅस सिलेंडरचे वितरण बंद?

RATNAGIRI: रत्नागिरीत ९५ टक्के व्यावसायिक गॅस सिलेंडरचे वितरण बंद?

Mar 11, 2026 | 03:45 PM
Navi Mumbai : नवी मुंबईत बस सेवेचा विस्तार; 150 नवीन बस खरेदीचा निर्णय

Navi Mumbai : नवी मुंबईत बस सेवेचा विस्तार; 150 नवीन बस खरेदीचा निर्णय

Mar 10, 2026 | 11:04 PM
Bhiwandi : डॉक्टरांच्या विरोधात ‘आशा’ सेविकांचं आंदोलन,पंचायत समितीवर जोरदार निदर्शने

Bhiwandi : डॉक्टरांच्या विरोधात ‘आशा’ सेविकांचं आंदोलन,पंचायत समितीवर जोरदार निदर्शने

Mar 10, 2026 | 10:58 PM
Solapur  : आरोग्य विभागाकडून १४ वर्षाखालील मुलींना मोफत ह्युमन पॅपिलोमाव्हायरस लस

Solapur  : आरोग्य विभागाकडून १४ वर्षाखालील मुलींना मोफत ह्युमन पॅपिलोमाव्हायरस लस

Mar 10, 2026 | 08:00 PM
Ratnagiri News : आंबा उत्पादन घटल्याने शेतकरी चिंतेत

Ratnagiri News : आंबा उत्पादन घटल्याने शेतकरी चिंतेत

Mar 10, 2026 | 07:55 PM
Vasai : शहर स्वच्छतेसाठी “सफाई मित्र” हे नवे ॲप; नियमांचे पालन न केल्यास ठेकेदाराला दररोज 10 हजारांचा दंड

Vasai : शहर स्वच्छतेसाठी “सफाई मित्र” हे नवे ॲप; नियमांचे पालन न केल्यास ठेकेदाराला दररोज 10 हजारांचा दंड

Mar 10, 2026 | 07:50 PM