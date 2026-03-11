Kangana Ranautचा आगामी चित्रपट ‘भारत भाग्य विधाता’ चर्चेत, साकारणार ‘ही’ महत्त्वाची भूमिका; २६/११ च्या हल्ल्याची कहाणी उलगडणार

बॉलिवूड अभिनेत्री कंगना रनौतने राजकारणात काही काळ घालवल्यानंतर आता तिच्या नवीन चित्रपटावर काम सुरू केले आहे. कंगनाच्या आगामी चित्रपटाचे नाव “भारत भाग्य विधाता” आहे.
वैरायटी इंडियाच्या वृत्तानुसार, कंगना या चित्रपटात एका परिचारिकेची भूमिका साकारणार आहे. हा चित्रपट २६/११ च्या हल्ल्यादरम्यान मुंबईतील कामा आणि अल्ब्लेस हॉस्पिटलमध्ये घडलेल्या घटनांवर आधारित आहे. कंगनाच्या चित्रपटाबद्दल चाहते खूप उत्सुक आहेत.
“भारत भाग्य विधाता” या चित्रपटात गिरीजा ओक देखील काम करणार आहे. मनोज टपारिया यांनी या चित्रपटाचे दिग्दर्शन केले आहे. चित्रीकरण पूर्ण झाले आहे आणि पोस्ट-प्रॉडक्शन सुरू आहे. हा चित्रपट या वर्षी थिएटरमध्ये प्रदर्शित होण्याची अपेक्षा आहे.
“भारत भाग्य विधाता” हा चित्रपट २००८ च्या २६/११ च्या मुंबई दहशतवादी हल्ल्यावर आधारित आहे, विशेषतः रुग्णालयात घडलेल्या घटना आणि तेथील कर्मचाऱ्यांच्या शौर्यावर. रुग्णालयातील कर्मचाऱ्यांनी कठीण काळात धैर्य कसे दाखवले आणि परिस्थिती कशी हाताळली हे या चित्रपटात दाखवले जाईल.
मुंबई दहशतवादी हल्ला
पीटीआयच्या मते, २६ नोव्हेंबर २००८ रोजी दहशतवाद्यांनी कामा रुग्णालयात प्रवेश केला आणि सहा रक्षकांना ठार मारले. मुख्य इमारतीच्या मागे अनेक गोळ्या झाडण्यात आल्या, ज्यामध्ये अनेक कर्मचारी जखमी झाले. गोळीबाराचा आवाज ऐकून रुग्णालयातील कर्मचारी सतर्क झाले आणि त्यांनी उर्वरित दरवाजे बंद केले.
कंगना ए.एल. विजय दिग्दर्शित आणखी एका चित्रपटात अभिनेता आर. माधवनसोबत काम करणार आहे. याव्यतिरिक्त, कंगना लवकरच “ब्लेस्ड बी द एव्हिल” या चित्रपटातून हॉलिवूडमध्ये पदार्पण करू शकते, ज्यामध्ये टायलर पोसे आणि स्कारलेट रोज स्टॅलोन यांच्याही भूमिका आहेत.