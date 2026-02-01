Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

Budget 2026: देशात धावणार ७ नवीन बुलेट ट्रेन! मुंबई, पुण्यासह ‘या’ ८ शहरांचा कायापालट होणार; पाहा सरकारचा मेगा प्लॅन

Union Budget 2026: अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज संसदेत ७ नवीन हाय-स्पीड रेल्वे कॉरिडॉर (High-Speed Rail Corridors) विकसित करण्याची घोषणा केली.

Updated On: Feb 01, 2026 | 03:06 PM
देशात धावणार ७ नवीन बुलेट ट्रेन! मुंबई, पुण्यासह 'या' ८ शहरांचा कायापालट होणार (Photo Credit- X)

देशात धावणार ७ नवीन बुलेट ट्रेन! मुंबई, पुण्यासह 'या' ८ शहरांचा कायापालट होणार (Photo Credit- X)

Follow Us:
Follow Us:

 

  • देशात धावणार ७ नवीन बुलेट ट्रेन!
  • मुंबई, पुण्यासह ‘या’ ८ शहरांचा कायापालट होणार
  • पाहा सरकारचा मेगा प्लॅन
 7 high Speed Rail Corridors Importance: १ फेब्रुवारी २०२६ देशातील दळणवळण व्यवस्थेला गती देण्यासाठी आणि प्रमुख आर्थिक केंद्रांमधील अंतर कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने अर्थसंकल्प २०२६ मध्ये मोठी घोषणा केली आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज संसदेत ७ नवीन हाय-स्पीड रेल्वे कॉरिडॉर (High-Speed Rail Corridors) विकसित करण्याची घोषणा केली. या प्रकल्पाचा मुख्य उद्देश औद्योगिक, वित्तीय आणि सांस्कृतिक केंद्रांना हाय-स्पीड कनेक्टिव्हिटीने जोडणे हा आहे.

स्वतंत्र नेटवर्क आणि आधुनिक कनेक्टिव्हिटी

हे नवीन कॉरिडॉर सध्याच्या पारंपारिक रेल्वे मार्गांपासून स्वतंत्रपणे विकसित केले जाणार आहेत. यामुळे रस्ते वाहतूक आणि रेल्वेच्या मुख्य मार्गांवरील दबाव लक्षणीयरीत्या कमी होईल. अर्थमंत्र्यांच्या मते, हे कॉरिडॉर केवळ प्रवासाचा वेळ वाचवणार नाहीत, तर देशाच्या आर्थिक आणि सांस्कृतिक विकासाला मोठी गती देतील.

या ८ प्रमुख शहरांना जोडणार रेल्वेचे जाळे

या प्रकल्पांतर्गत प्रामुख्याने देशातील आठ महत्त्वाची शहरे आणि महानगरे हाय-स्पीड नेटवर्कने जोडली जातील. या शहरांची वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत:

१. मुंबई (आर्थिक राजधानी): भारताचे वित्तीय केंद्र. आरबीआय, सेबी आणि देशातील प्रमुख कॉर्पोरेट कंपन्यांची मुख्यालये येथे आहेत. या कॉरिडोरमुळे मुंबईची कनेक्टिव्हिटी अधिक वेगवान होईल.

२. पुणे (ऑटो आणि अभियांत्रिकी हब): पुण्याला ‘पूर्वेचे ऑक्सफर्ड’ म्हटले जाते. ऑटोमोबाईल उद्योग, एमएमएमई क्षेत्र आणि आयटी हबसाठी हे शहर प्रसिद्ध आहे.

३. हैदराबाद (औषध आणि तंत्रज्ञान केंद्र): ‘फार्मसी कॅपिटल’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या हैदराबादमध्ये मोठ्या औषध कंपन्या आणि गुगल, अमेझॉनसारख्या टेक कंपन्यांची कार्यालये आहेत.

Budget 2026 : अर्थसंकल्पातून बळीराजाला काय मिळाले? ओतूर परिसरातील शेतकरी अन् व्यापाऱ्यांच्या प्रतिक्रिया वाचा सविस्तर

४. बंगळुरू (सिलिकॉन व्हॅली): भारताची आयटी राजधानी. येथे सर्वाधिक स्टार्टअप्स आणि संशोधन संस्था (उदा. ISRO, IISc) आहेत.

५. चेन्नई (ऑटोमोबाईल हब): दक्षिण भारताची ऑटोमोबाईल राजधानी. येथे ह्युंदाई, टीव्हीएस सारख्या मोठ्या कंपन्यांचे उत्पादन प्रकल्प आहेत.

६. दिल्ली (राष्ट्रीय राजधानी): देशाचे राजकीय केंद्र आणि धोरणात्मक निर्णयांचे केंद्र. उत्तर भारताचे मुख्य ट्रान्सपोर्ट हब म्हणून दिल्ली महत्त्वाची आहे.

७. वाराणसी (सांस्कृतिक आणि धार्मिक राजधानी): हिंदू श्रद्धेचे प्रमुख केंद्र. धार्मिक पर्यटनातून आर्थिक वृद्धी साधण्यासाठी वाराणसीला या कॉरिडोरशी जोडले जाणार आहे.

८. सिलिगुडी (ईशान्येचे प्रवेशद्वार): ईशान्य भारतातील राज्यांना उर्वरित भारताशी जोडणारा हा अत्यंत धोरणात्मक मार्ग आहे. चहा व्यापार आणि लॉजिस्टिक्ससाठी हे शहर ओळखले जाते.

अर्थव्यवस्थेला मिळणार मोठी चालना

या हाय-स्पीड कॉरिडॉरमुळे आयटी केंद्रे, उत्पादन क्लस्टर्स आणि वित्तीय केंद्रांमधील प्रवासाचा वेळ कमालीचा कमी होईल. यामुळे मालाची ने-आण जलद होईल आणि लॉजिस्टिक खर्च कमी होण्यास मदत होईल. प्रामुख्याने उत्पादनावर आधारित अर्थव्यवस्थेला यामुळे मोठी उभारी मिळेल, असा विश्वास सरकारने व्यक्त केला आहे.

अर्थसंकल्प विकसित भारताच्या दिशेने टाकलेले ठोस पाऊल ठरणार; ओबीसी नेते हेमंत पाटील यांचा विश्वास

Web Title: Seven new high speed rail corridors announced budget 2026 city list

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 01, 2026 | 03:06 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Sports Budget 2026 : निर्मला सीतारमण यांनी क्रीडाप्रेमींची लावली लॉटरी! SME साठी तब्बल ‘इतक्या’ कोटींचे पॅकेज केले जाहीर
1

Sports Budget 2026 : निर्मला सीतारमण यांनी क्रीडाप्रेमींची लावली लॉटरी! SME साठी तब्बल ‘इतक्या’ कोटींचे पॅकेज केले जाहीर

Union Budget 2026: अर्थमंत्र्यांच्या घोषणेमुळे कंटेंट क्रिएटर्सचा होणार फायदा, AVGC सेक्टरमध्ये मिळणार लाखो नोकऱ्या
2

Union Budget 2026: अर्थमंत्र्यांच्या घोषणेमुळे कंटेंट क्रिएटर्सचा होणार फायदा, AVGC सेक्टरमध्ये मिळणार लाखो नोकऱ्या

Budget 2026 : अर्थसंकल्पातून बळीराजाला काय मिळाले? ओतूर परिसरातील शेतकरी अन् व्यापाऱ्यांच्या प्रतिक्रिया वाचा सविस्तर
3

Budget 2026 : अर्थसंकल्पातून बळीराजाला काय मिळाले? ओतूर परिसरातील शेतकरी अन् व्यापाऱ्यांच्या प्रतिक्रिया वाचा सविस्तर

अर्थसंकल्प विकसित भारताच्या दिशेने टाकलेले ठोस पाऊल ठरणार; ओबीसी नेते हेमंत पाटील यांचा विश्वास
4

अर्थसंकल्प विकसित भारताच्या दिशेने टाकलेले ठोस पाऊल ठरणार; ओबीसी नेते हेमंत पाटील यांचा विश्वास

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Budget 2026: देशात धावणार ७ नवीन बुलेट ट्रेन! मुंबई, पुण्यासह ‘या’ ८ शहरांचा कायापालट होणार; पाहा सरकारचा मेगा प्लॅन

Budget 2026: देशात धावणार ७ नवीन बुलेट ट्रेन! मुंबई, पुण्यासह ‘या’ ८ शहरांचा कायापालट होणार; पाहा सरकारचा मेगा प्लॅन

Feb 01, 2026 | 03:06 PM
‘हे घृणास्पद कृत्य…’, शेफाली बग्गाने चहलसोबतच्या व्हायरल AI फोटोवर दिली प्रतिक्रिया, संतापून म्हणाली..

‘हे घृणास्पद कृत्य…’, शेफाली बग्गाने चहलसोबतच्या व्हायरल AI फोटोवर दिली प्रतिक्रिया, संतापून म्हणाली..

Feb 01, 2026 | 03:03 PM
Kolhapur News : बहुजन शिक्षणापासून वंचितच; सात ते आठ किलोमीटर विद्यार्थ्यांना शाळेसाठी करावी लागते पायपीट

Kolhapur News : बहुजन शिक्षणापासून वंचितच; सात ते आठ किलोमीटर विद्यार्थ्यांना शाळेसाठी करावी लागते पायपीट

Feb 01, 2026 | 03:01 PM
Washim News : शेंदूरजना रस्त्यासाठी नागरिकांचे उपोषण! दुरुस्तीच्या आश्वासनानंतर उपोषण घेतले मागे

Washim News : शेंदूरजना रस्त्यासाठी नागरिकांचे उपोषण! दुरुस्तीच्या आश्वासनानंतर उपोषण घेतले मागे

Feb 01, 2026 | 02:48 PM
Iran Blast : युद्ध की घातपात? इराणमध्ये एकामागून एक भीषण धमाके; हल्ला असल्याचा संशय

Iran Blast : युद्ध की घातपात? इराणमध्ये एकामागून एक भीषण धमाके; हल्ला असल्याचा संशय

Feb 01, 2026 | 02:47 PM
Hingoli Crime: हिंगोली रेल्वे स्टेशनसमोर दिवसाढवळ्या हल्ला; खंजिराने सपासप वार, CCTVत थरार कैद

Hingoli Crime: हिंगोली रेल्वे स्टेशनसमोर दिवसाढवळ्या हल्ला; खंजिराने सपासप वार, CCTVत थरार कैद

Feb 01, 2026 | 02:44 PM
Ratnagiri : महाविकास आघाडीचा मोठा धक्का ; काँग्रेस,ठाकरे गटाच्या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांचा भाजपात प्रवेश

Ratnagiri : महाविकास आघाडीचा मोठा धक्का ; काँग्रेस,ठाकरे गटाच्या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांचा भाजपात प्रवेश

Feb 01, 2026 | 02:41 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Chiplun : “मतदार कोसुंब मतदारसंघातील घराणेशाही मोडीत काढतील” -प्रमोद अधटराव

Chiplun : “मतदार कोसुंब मतदारसंघातील घराणेशाही मोडीत काढतील” -प्रमोद अधटराव

Jan 31, 2026 | 08:14 PM
Mumbai News : राष्ट्रवादी विलीनीकरणाच्या चर्चेवर छगन भुजबळांची प्रतिक्रिया

Mumbai News : राष्ट्रवादी विलीनीकरणाच्या चर्चेवर छगन भुजबळांची प्रतिक्रिया

Jan 31, 2026 | 07:58 PM
Sunetra Pawar DCM : महाराष्ट्राला मिळाल्या पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री ! जाणून घेऊयात सुनेत्रा पवारांचा आतापर्यंतचा प्रवास

Sunetra Pawar DCM : महाराष्ट्राला मिळाल्या पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री ! जाणून घेऊयात सुनेत्रा पवारांचा आतापर्यंतचा प्रवास

Jan 31, 2026 | 06:07 PM
Ajit Pawar Death : “अपघाताचं राजकारण नको , घटनेची सखोल चौकशी होईल” – गिरीश महाजन

Ajit Pawar Death : “अपघाताचं राजकारण नको , घटनेची सखोल चौकशी होईल” – गिरीश महाजन

Jan 31, 2026 | 05:48 PM
अजित पवारांनी महायुतीच्या आमदारांनाच समोर बसऊन सुनावले, मेघना बोर्डीकरांनी सांगितला ‘तो’ किस्सा

अजित पवारांनी महायुतीच्या आमदारांनाच समोर बसऊन सुनावले, मेघना बोर्डीकरांनी सांगितला ‘तो’ किस्सा

Jan 31, 2026 | 04:36 PM
MUMBAI : आ. सना मलिक विधिमंडळ बैठकीला उपस्थित राहणार

MUMBAI : आ. सना मलिक विधिमंडळ बैठकीला उपस्थित राहणार

Jan 31, 2026 | 03:29 PM
MUMBAI : राष्ट्रवादी विलीनीकरणाच्या चर्चेवर छगन भुजबळांची प्रतिक्रिया

MUMBAI : राष्ट्रवादी विलीनीकरणाच्या चर्चेवर छगन भुजबळांची प्रतिक्रिया

Jan 31, 2026 | 03:20 PM