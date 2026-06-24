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महाभयंकर अन् हृदयद्रावक Video: वरुणराजाचे रौद्रस्वरूप; अरुणाचल प्रदेशमध्ये गावे बुडाली अन् हायवे….

Updated On: Jun 24, 2026 | 07:32 PM IST
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सारांश

अचानक आलेल्या पावसामुळे लूक्सिन गावात आणि तोरु सर्कलमध्ये येणाऱ्या गावांमध्ये पावसाचा फटका बसला आहे. सकाळी 6.30 नंतर अचानक नदीचे पाणी वाढले आणि घरांना नुकसान झाल्याचे स्थानीक नागरिकांनी सांगितल्याचे समोर आले आहे.

महाभयंकर अन् हृदयद्रावक Video: वरुणराजाचे रौद्रस्वरूप; अरुणाचल प्रदेशमध्ये गावे बुडाली अन् हायवे….

अरुणाचल प्रदेशमध्ये मुसळधार पाऊस (फोटो- pti)

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विस्तार
  • अरुणाचल प्रदेशमध्ये मुसळधार पाऊस, अनेक गावे बुडाली
  • मुसळधार पावसामुळे नदीला आले रौद्र स्वरूप 
  • महामार्गावरील पूल गेला वाहून 
Arunachal Pradesh Flood: सध्या देशभरात मान्सूनची वाटचाल सुरू झाली आहे. गेले काही दिवस मान्सून रेंगाळला होता. मात्र आटा संथ गतीने मान्सूनची वाटचाल सुरू झाली आहे. दरम्यान अरुणाचल प्रदेशमध्ये मुसळधार पावसाने कहर केला आहे. अरुणाचल प्रदेशमध्ये भूस्सखलन आणि अचानक आलेल्या पावसामुळे दाणादाण उडाली आहे. याचा व्हिडिओ देखील समोर आला आहे.

अरुणाचल प्रदेश राज्यातील सुबनसिरी आणि पन्योर जिल्ह्यात मुसळधार पावसाने दाणादाण उडवली आहे. अचानक आलेल्या पुरामुळे अनेक घरांचे नुकसान झाले आहे. अनेक गावे पाण्याखाली गेल्याचे समजते आहे. घरांचे आणि शेतीचे मोठे नुकसान झाले आहे. या दोन जिल्ह्यांमध्ये अत्यंत मुसळधार पाऊस झाल्याचे समोर आले आहे.

अरुणाचल प्रदेश आलेल्या पावसामुळे घरांचे नुकसान झाले आहे. अनेक गावे पाण्याखाली गेली आहेत. तसेच महामार्गावरील मुख्य पूल देखील वाहून गेला आहे. अचानक मुसळधार पाऊस झाल्याने नदीची पाणीपातळी वाढल्याने पूरस्थिती निर्माण झाली आहे. यामध्ये अनेक गावांचे मोठे नुकसान झाले आहे.

अचानक आलेल्या पावसामुळे लूक्सिन गावात आणि तोरु सर्कलमध्ये येणाऱ्या गावांमध्ये पावसाचा फटका बसला आहे. सकाळी 6.30 नंतर अचानक नदीचे पाणी वाढले आणि घरांना नुकसान झाल्याचे स्थानीक नागरिकांनी सांगितल्याचे समोर आले आहे. अनेक गावांचे नुकसान झाले आहे. शेतीचे नुकसान झाले आहे.

ढगफुटीसदृश्य झाला पाऊस

ढगफुटी सदृश्य पाऊस झाल्यामुळे पूरस्थिती निर्माण झाल्याचे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. हवामान विभागाने पुढील यही दिवस अरुणाचल प्रदेशच्या अनेक भागांमध्ये मुसळधार पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे. तसेच भूस्सखलन किंवा पूर येण्याची शक्यता वर्तवली आहे. त्यामुळे नागरिकांना सतर्कतेचे आवाहन करण्यात आले आहे.

Web Title: Cloudburst and heavy rain in arunachal pradesh flood viral video imd alert to rain

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Published On: Jun 24, 2026 | 07:32 PM

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