Delhi High Court News: केंद्र व आरबीआयला दिल्ली हायकोर्टाचा दणका! डिजिटल लोन अ‍ॅप्सची होणार चौकशी

नॉन-बँकिंग वित्तीय कंपन्यांकडून डिजिटल कर्ज देणाऱ्या अ‍ॅप्सद्वारे गोपनीयतेच्या अधिकाराचे व डेटा संरक्षणाचे उल्लंघन होत असल्याचा आरोप करणाऱ्या PIL दिल्ली उच्च न्यायालयाने बुधवारी केंद्र आणि रिझर्व्ह बँकेकडून उत्तर मागितले

Jan 09, 2026 | 04:15 PM
Delhi High Court News: केंद्र व आरबीआयला दिल्ली हायकोर्टाचा दणका! डिजिटल लोन अ‍ॅप्सची होणार चौकशी

Delhi High Court News: केंद्र व आरबीआयला दिल्ली हायकोर्टाचा दणका! डिजिटल लोन अ‍ॅप्सची होणार चौकशी (फोटो-सोशल मीडिया)

  • उच्च न्यायालयाकडून RBI ला प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश
  • डेटा सुरक्षा उल्लंघन प्रकरणी आरबीआय, केंद्राला नोटीस
  • डिजिटल लोन अ‍ॅप्सची करणार सखोल चौकशी
 

Delhi High Court News: नॉन-बँकिंग वित्तीय कंपन्यांकडून (एनबीएफसी) डिजिटल कर्ज देणाऱ्या अ‍ॅप्सद्वारे गोपनीयतेच्या अधिकाराचे आणि डेटा संरक्षणाचे उल्लंघन होत असल्याचा आरोप करणाऱ्या जनहित याचिकेवर (PIL) दिल्ली उच्च न्यायालयाने (Delhi High Court) बुधवारी केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेकडून उत्तर मागितले. मुख्य न्यायाधीश डी. के. उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती तेजस कारिया यांच्या खंडपीठाने असे निरीक्षण नोंदवले की, हिमाक्षी भार्गव यांनी दाखल केलेली जनहित याचिका गंभीर चिंता निर्माण करते.

खंडपीठाने म्हटले आहे की, आम्ही आरबीआयला (RBI) याचिकेत केलेल्या आरोपांबद्दल आणि डिजिटल कर्ज देणाऱ्या मार्गदर्शक तत्त्वे २०२५ लागू करण्यासाठी केलेल्या कारवाईबद्दल प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश देतो. आरबीआयने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात या मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांनी केलेल्या कारवाईची माहिती दिली पाहिजे असेही सांगितले आहे. याचिकाकर्त्याने वकील कुणाल मदन आणि मनवे सरावागी यांच्यामार्फत जनहित याचिका दाखल केली.

याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वकील जैन आणि टीना हे देखील उपस्थित होते. याचिकेत आरोप करण्यात आला आहे की, रिझर्व्ह बँकेच्या २०२५ च्या डिजिटल कर्ज मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, काही डिजिटल कर्ज देणारे अ‍ॅप्स संपर्क यादी आणि कॉल लॉगसारख्या मर्यादित मोबाईल फोन संसाधनांमध्ये प्रवेश करतात, अत्यधिक वैयक्तिक आणि डिव्हाइस-स्तरीय डेटा गोळा करतात आणि जबरदस्तीने संमती मिळविण्याच्या यंत्रणेचा वापर करतात.

कर्जदारांना सेवा मिळविण्यासाठी व्यापक आणि गोपनीय धोरणे स्वीकारण्यास भाग पाडले जाते, ज्यामुळे संमती अनैच्छिक होते आणि मार्गदर्शक तत्त्वांच्या कलम १२ च्या विरुद्ध असते. डेटा संकलन पद्धती विसंगत आहेत आणि केवायसी किंवा क्रेडिट मूल्यांकनासारख्या कायदेशीर उद्देशांशी त्यांचा कोणताही वाजवी संबंध नाही. डिजिटल लेंडिंग नियमांची अंमलबजावणी किती प्रभावी आहे? असा प्रश्न दिल्ली हायकोर्टाने आरबीआय आणि केंद्र सरकारला विचारला आहे.

डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.

Jan 09, 2026 | 04:11 PM

