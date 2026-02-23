Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

Maruti Fronx Vs Nissan Magnite: इंजिन, मायलेज, फीचर्स आणि किमतीच्या बाबतीत कोणती SUV ठरते बेस्ट?

भारतीय ऑटो बाजारात कॉम्पॅक्ट एसयूव्हीला चांगली मागणी मिळताना दिसते. याच सेगमेंटमध्ये Maruti Fronx आणि Nissan Magnite ला चांगली मिळतेय, मात्र, दोघांपैकी बेस्ट SUV कोणती?

Updated On: Feb 23, 2026 | 04:04 PM
फोटो सौजन्य: Pinterest

फोटो सौजन्य: Pinterest

Follow Us:
Follow Us:
  • देशात SUV वाहनांना सर्वाधिक मागणी
  • Maruti Fronx आणि Nissan Magnite या दोन्ही उत्तम पर्याय
  • जाणून घ्या दोन्ही कार्सची माहिती
भारतीय ऑटो बाजारात SUV वाहनांच्या मागणीत सातत्याने वाढ होताना दिसते. ग्राहकांची हीच वाढीव मागणी लक्षात घेत अनेक कार उत्पादक कंपन्यांनी मार्केटमध्ये एकापेक्षा एक अशा उत्तम एसयूव्ही ऑफर केल्या आहेत. अशाच दोन कार म्हणजे Maruti Fronx आणि Nissan Magnite.

भारतामध्ये कॉम्पॅक्ट एसयूव्ही सेगमेंटला सर्वाधिक मागणी आहे. या सेगमेंटमध्ये जवळपास सर्वच वाहन उत्पादक आपली मॉडेल्स सादर करतात. या श्रेणीत Maruti Fronx आणि Nissan Magnite यांच्यात थेट स्पर्धा पाहायला मिळते. इंजिन, फीचर्स, मायलेज आणि किंमत या बाबतीत कोणती एसयूव्ही अधिक फायदेशीर ठरू शकते, याची माहिती आपण पाहूया.

पगार 25 हजार तरी सुद्धा घ्याल Maruti Swift कार! EMI तर 10 हजारांपेक्षा कमी, जाणून घ्या सोपा आणि सरळ हिशोब

फीचर्स तुलना

मारुती सुझुकीकडून ऑफर केली जाणारी फ्रॉन्क्स अनेक आधुनिक फीचर्ससह येते. यात एलईडी हेडलाइट्स, एलईडी डीआरएल, ऑटो हेडलॅम्प, एलईडी कनेक्टेड टेललाइट, रियर वायपर आणि वॉशर, स्पॉयलर, स्किड प्लेट, शार्क फिन अँटेना, ड्युअल टोन एक्स्टेरियर, फॅब्रिक सीट्स, टिल्ट व टेलिस्कोपिक स्टेअरिंग व्हील, हाइट ॲडजस्टेबल ड्रायव्हर सीट, रियर एसी व्हेंट, फुटवेल इल्यूमिनेशन, इलेक्ट्रिकली ॲडजस्टेबल ओआरव्हीएम, पुश बटन स्टार्ट/स्टॉप, की-लेस एंट्री, स्टेअरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, 22.86 सेमी इन्फोटेनमेंट सिस्टम, आर्कामिस साउंड सिस्टम, ॲपल कारप्ले, अँड्रॉइड ऑटो, चार स्पीकर्स, दोन ट्वीटर, हेड-अप डिस्प्ले आणि 360 डिग्री कॅमेरा यांसारखे फीचर्स दिले आहेत.

दुसरीकडे, निसान मॅग्नाइटमध्ये की-लेस एंट्री, एलईडी टेल लॅम्प, 16 इंच अलॉय व्हील्स, रूफ रेल्स, एलईडी टर्न इंडिकेटर, 17.78 सेमी टचस्क्रीन, क्रूझ कंट्रोल, अँबिएंट लाइटिंग, ॲपल कारप्ले, अँड्रॉइड ऑटो, पीएम 2.5 एअर फिल्टर, आठ इंच इन्फोटेनमेंट सिस्टम आणि ऑटो डिमिंग आयआरव्हीएम असे फीचर्स दिले आहेत.

इंजिन आणि मायलेज

फ्रॉन्क्समध्ये 1.2 लिटर नॅचरल एस्पिरेटेड पेट्रोल, 1.2 लिटर सीएनजी आणि 1.0 लिटर टर्बो पेट्रोल असे तीन पर्याय उपलब्ध आहेत. 1.2 लिटर पेट्रोल इंजिन 66 किलोवॅट पॉवर आणि 113 न्यूटन मीटर टॉर्क देते, तर टर्बो इंजिन 73.6 किलोवॅट पॉवर आणि 147.6 न्यूटन मीटर टॉर्क निर्माण करते. या एसयूव्हीला 20.02 ते 22.89 किमी प्रतिलिटर इतके मायलेज मिळते. मॅन्युअल आणि एएमटी ट्रान्समिशनचे पर्यायही उपलब्ध आहेत.

मॅग्नाइटमध्ये 1.0 लिटर नॅचरल एस्पिरेटेड आणि 1.0 लिटर टर्बो पेट्रोल इंजिन दिले आहे. यातून अनुक्रमे 72 पीएस आणि 100 पीएस पॉवर तसेच 96 आणि 160 न्यूटन मीटर टॉर्क मिळतो. यामध्ये 5-स्पीड मॅन्युअल, 5-स्पीड एएमटी आणि सीव्हीटी ट्रान्समिशनचे पर्याय उपलब्ध आहेत.

किंमत

फ्रॉन्क्सची एक्स-शोरूम किंमत 6.85 लाख रुपयांपासून सुरू होते आणि टॉप व्हेरिएंटसाठी 11.98 लाख रुपये आहे. तर मॅग्नाइटची एक्स-शोरूम किंमत 5.62 लाख रुपयांपासून सुरू होते आणि टॉप व्हेरिएंटसाठी 10.96 लाख रुपये आहे.

कोणती कार खरेदी करावी?

जर तुम्हाला अधिक प्रीमियम फीचर्स, उत्तम मायलेज आणि मारुतीची विश्वासार्ह सर्व्हिस नेटवर्क हवे असेल, तर फ्रॉन्क्स योग्य पर्याय ठरू शकते. मात्र कमी बजेटमध्ये अधिक पॉवर आणि विविध ट्रान्समिशन पर्याय हवे असतील, तर मॅग्नाइटही चांगला पर्याय ठरतो.

Web Title: Maruti fronx vs nissan magnite which compact suv is perfect car

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 23, 2026 | 04:04 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

पगार 25 हजार तरी सुद्धा घ्याल Maruti Swift कार! EMI तर 10 हजारांपेक्षा कमी, जाणून घ्या सोपा आणि सरळ हिशोब
1

पगार 25 हजार तरी सुद्धा घ्याल Maruti Swift कार! EMI तर 10 हजारांपेक्षा कमी, जाणून घ्या सोपा आणि सरळ हिशोब

किंमत कमी म्हणूनच मार्केटमध्ये भाव जास्त! ‘ही’ आहे देशातील सर्वात स्वस्त 7 सीटर कार, किंमत तर फक्त 5.65 लाखांपासून सुरु
2

किंमत कमी म्हणूनच मार्केटमध्ये भाव जास्त! ‘ही’ आहे देशातील सर्वात स्वस्त 7 सीटर कार, किंमत तर फक्त 5.65 लाखांपासून सुरु

Hardik Pandya ने EX Wife नताशा आणि मुलगा अगस्त्यला भेट दिली ‘ही’ खास आलिशान कार, किंमत वाचूनच हडबडून जाल
3

Hardik Pandya ने EX Wife नताशा आणि मुलगा अगस्त्यला भेट दिली ‘ही’ खास आलिशान कार, किंमत वाचूनच हडबडून जाल

‘या’ कंपनीचा मोठा निर्णय, 2.80 कोटींची किंमत असणाऱ्या ‘या’ Luxury Car ला बोलावले परत
4

‘या’ कंपनीचा मोठा निर्णय, 2.80 कोटींची किंमत असणाऱ्या ‘या’ Luxury Car ला बोलावले परत

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Maruti Fronx Vs Nissan Magnite: इंजिन, मायलेज, फीचर्स आणि किमतीच्या बाबतीत कोणती SUV ठरते बेस्ट?

Maruti Fronx Vs Nissan Magnite: इंजिन, मायलेज, फीचर्स आणि किमतीच्या बाबतीत कोणती SUV ठरते बेस्ट?

Feb 23, 2026 | 04:04 PM
Jurassic Mystery: विज्ञान विश्वात खळबळ! 7 कोटी वर्षांपूर्वीच्या डायनासोरचं ‘अंड’ सापडलं; आत जिवंत बाळ असण्याची शक्यता

Jurassic Mystery: विज्ञान विश्वात खळबळ! 7 कोटी वर्षांपूर्वीच्या डायनासोरचं ‘अंड’ सापडलं; आत जिवंत बाळ असण्याची शक्यता

Feb 23, 2026 | 04:00 PM
मराठी संगीतविश्वात नवीन ठसका; कोल्हापुराचा यंग रॅपर ‘ए किंग’चा हटके रॅप “वाघ आला” प्रदर्शित; सोशल मीडियावर चर्चा जोमात

मराठी संगीतविश्वात नवीन ठसका; कोल्हापुराचा यंग रॅपर ‘ए किंग’चा हटके रॅप “वाघ आला” प्रदर्शित; सोशल मीडियावर चर्चा जोमात

Feb 23, 2026 | 04:00 PM
ग्रामीण भागातील ज्येष्ठांना सवलत पाससाठी शहरी लाईट बिलची सक्ती; प्रवाशांचा संताप

ग्रामीण भागातील ज्येष्ठांना सवलत पाससाठी शहरी लाईट बिलची सक्ती; प्रवाशांचा संताप

Feb 23, 2026 | 03:56 PM
Lal Baradari Mosque Sealed: मानवतेचे अनोखे दर्शन! मुस्लीम विद्यार्थी नमाज पडत असताना हिंदू मित्रांनी बनवले ‘मानवी सुरक्षा कवच’

Lal Baradari Mosque Sealed: मानवतेचे अनोखे दर्शन! मुस्लीम विद्यार्थी नमाज पडत असताना हिंदू मित्रांनी बनवले ‘मानवी सुरक्षा कवच’

Feb 23, 2026 | 03:55 PM
पार्श्वगायनाच्या निवृत्तीनंतर, अरिजीत सिंहने आमिरसाठी गायलं खास गाणं; ‘एक दिन’ मधील दिसली पहिल्या गाण्याची झलक

पार्श्वगायनाच्या निवृत्तीनंतर, अरिजीत सिंहने आमिरसाठी गायलं खास गाणं; ‘एक दिन’ मधील दिसली पहिल्या गाण्याची झलक

Feb 23, 2026 | 03:55 PM
War Alert : खामेनेईंचा अंत होणार? अमेरिकेची इराणवर हल्ल्याची जंगी तयारी; इस्रायलच्या ‘त्या’ ग्रेटर प्लॅनने खळबळ

War Alert : खामेनेईंचा अंत होणार? अमेरिकेची इराणवर हल्ल्याची जंगी तयारी; इस्रायलच्या ‘त्या’ ग्रेटर प्लॅनने खळबळ

Feb 23, 2026 | 03:53 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
UDAY SAMANT : रत्नागिरी जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या महायुती उमेदवारांची बैठक संपन्न

UDAY SAMANT : रत्नागिरी जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या महायुती उमेदवारांची बैठक संपन्न

Feb 23, 2026 | 03:52 PM
12वी परिक्षेमध्ये कॉपी आणि पेपरफुटी प्रकरणावरून गृहराज्यमंत्री भोयर यांची प्रतिक्रिया

12वी परिक्षेमध्ये कॉपी आणि पेपरफुटी प्रकरणावरून गृहराज्यमंत्री भोयर यांची प्रतिक्रिया

Feb 23, 2026 | 03:49 PM
Solapur News : छत्रपती संभाजी महाराजांच्या पुतळ्यावरुन वाद, नेमकं प्रकरण काय ?

Solapur News : छत्रपती संभाजी महाराजांच्या पुतळ्यावरुन वाद, नेमकं प्रकरण काय ?

Feb 22, 2026 | 10:59 PM
Vasai : वसई-विरारमध्ये राहुल गांधींविरोधातील कथित वक्तव्यावरून काँग्रेस आक्रमक

Vasai : वसई-विरारमध्ये राहुल गांधींविरोधातील कथित वक्तव्यावरून काँग्रेस आक्रमक

Feb 22, 2026 | 10:53 PM
Yavatmal : दुखावर फुंकर; शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबातील ३० विधवा महिलांसाठी ‘जीवाची मुंबई’ उपक्रम

Yavatmal : दुखावर फुंकर; शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबातील ३० विधवा महिलांसाठी ‘जीवाची मुंबई’ उपक्रम

Feb 22, 2026 | 06:52 PM
Latur News – सिद्धेश्वराच्या गाभाऱ्यात रुद्राभिषेक, महादेवाच्या जयघोषात सिद्धेश्वर रत्नेश्वर नगरी दुमदुमली

Latur News – सिद्धेश्वराच्या गाभाऱ्यात रुद्राभिषेक, महादेवाच्या जयघोषात सिद्धेश्वर रत्नेश्वर नगरी दुमदुमली

Feb 22, 2026 | 06:27 PM
Baramati :लोणी भापकर गावात बंदची हाक ; अजित पवार यांच्या अपघाताची सखोल चौकशी होण्याची मागणी

Baramati :लोणी भापकर गावात बंदची हाक ; अजित पवार यांच्या अपघाताची सखोल चौकशी होण्याची मागणी

Feb 22, 2026 | 05:42 PM