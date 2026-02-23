Maruti Fronx Vs Nissan Magnite: इंजिन, मायलेज, फीचर्स आणि किमतीच्या बाबतीत कोणती SUV ठरते बेस्ट?

भारतामध्ये कॉम्पॅक्ट एसयूव्ही सेगमेंटला सर्वाधिक मागणी आहे. या सेगमेंटमध्ये जवळपास सर्वच वाहन उत्पादक आपली मॉडेल्स सादर करतात. या श्रेणीत Maruti Fronx आणि Nissan Magnite यांच्यात थेट स्पर्धा पाहायला मिळते. इंजिन, फीचर्स, मायलेज आणि किंमत या बाबतीत कोणती एसयूव्ही अधिक फायदेशीर ठरू शकते, याची माहिती आपण पाहूया.
मारुती सुझुकीकडून ऑफर केली जाणारी फ्रॉन्क्स अनेक आधुनिक फीचर्ससह येते. यात एलईडी हेडलाइट्स, एलईडी डीआरएल, ऑटो हेडलॅम्प, एलईडी कनेक्टेड टेललाइट, रियर वायपर आणि वॉशर, स्पॉयलर, स्किड प्लेट, शार्क फिन अँटेना, ड्युअल टोन एक्स्टेरियर, फॅब्रिक सीट्स, टिल्ट व टेलिस्कोपिक स्टेअरिंग व्हील, हाइट ॲडजस्टेबल ड्रायव्हर सीट, रियर एसी व्हेंट, फुटवेल इल्यूमिनेशन, इलेक्ट्रिकली ॲडजस्टेबल ओआरव्हीएम, पुश बटन स्टार्ट/स्टॉप, की-लेस एंट्री, स्टेअरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, 22.86 सेमी इन्फोटेनमेंट सिस्टम, आर्कामिस साउंड सिस्टम, ॲपल कारप्ले, अँड्रॉइड ऑटो, चार स्पीकर्स, दोन ट्वीटर, हेड-अप डिस्प्ले आणि 360 डिग्री कॅमेरा यांसारखे फीचर्स दिले आहेत.
दुसरीकडे, निसान मॅग्नाइटमध्ये की-लेस एंट्री, एलईडी टेल लॅम्प, 16 इंच अलॉय व्हील्स, रूफ रेल्स, एलईडी टर्न इंडिकेटर, 17.78 सेमी टचस्क्रीन, क्रूझ कंट्रोल, अँबिएंट लाइटिंग, ॲपल कारप्ले, अँड्रॉइड ऑटो, पीएम 2.5 एअर फिल्टर, आठ इंच इन्फोटेनमेंट सिस्टम आणि ऑटो डिमिंग आयआरव्हीएम असे फीचर्स दिले आहेत.
फ्रॉन्क्समध्ये 1.2 लिटर नॅचरल एस्पिरेटेड पेट्रोल, 1.2 लिटर सीएनजी आणि 1.0 लिटर टर्बो पेट्रोल असे तीन पर्याय उपलब्ध आहेत. 1.2 लिटर पेट्रोल इंजिन 66 किलोवॅट पॉवर आणि 113 न्यूटन मीटर टॉर्क देते, तर टर्बो इंजिन 73.6 किलोवॅट पॉवर आणि 147.6 न्यूटन मीटर टॉर्क निर्माण करते. या एसयूव्हीला 20.02 ते 22.89 किमी प्रतिलिटर इतके मायलेज मिळते. मॅन्युअल आणि एएमटी ट्रान्समिशनचे पर्यायही उपलब्ध आहेत.
मॅग्नाइटमध्ये 1.0 लिटर नॅचरल एस्पिरेटेड आणि 1.0 लिटर टर्बो पेट्रोल इंजिन दिले आहे. यातून अनुक्रमे 72 पीएस आणि 100 पीएस पॉवर तसेच 96 आणि 160 न्यूटन मीटर टॉर्क मिळतो. यामध्ये 5-स्पीड मॅन्युअल, 5-स्पीड एएमटी आणि सीव्हीटी ट्रान्समिशनचे पर्याय उपलब्ध आहेत.
फ्रॉन्क्सची एक्स-शोरूम किंमत 6.85 लाख रुपयांपासून सुरू होते आणि टॉप व्हेरिएंटसाठी 11.98 लाख रुपये आहे. तर मॅग्नाइटची एक्स-शोरूम किंमत 5.62 लाख रुपयांपासून सुरू होते आणि टॉप व्हेरिएंटसाठी 10.96 लाख रुपये आहे.
जर तुम्हाला अधिक प्रीमियम फीचर्स, उत्तम मायलेज आणि मारुतीची विश्वासार्ह सर्व्हिस नेटवर्क हवे असेल, तर फ्रॉन्क्स योग्य पर्याय ठरू शकते. मात्र कमी बजेटमध्ये अधिक पॉवर आणि विविध ट्रान्समिशन पर्याय हवे असतील, तर मॅग्नाइटही चांगला पर्याय ठरतो.