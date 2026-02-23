Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • India »
  • Prayagraj Police Investigate At Swami Avimukteshwarananda Ashram The In Connection With The Sexual Abuse Case

अविमुक्तेश्वरानंद यांच्या अडचणींमध्ये वाढ; लैगिंक शोषण प्रकरणी वाराणसी आश्रमात पोलिसांचा फौजफाटा

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद यांच्याविरुद्ध दाखल झालेल्या लैंगिक शोषणाच्या प्रकरणासंदर्भात प्रयागराज पोलिस आश्रमात दाखल झाले आहेत. पथक पीडितांचे जबाब नोंदवण्याची आणि वैद्यकीय चाचण्या करण्याची तयारी करत आहे.

Updated On: Feb 23, 2026 | 04:07 PM
Prayagraj police investigate at Swami Avimukteshwarananda ashram the in connection with the sexual abuse case

लैंगिक शोषण प्रकरणाच्या संदर्भात प्रयागराज पोलिस स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद आश्रमात चौकशी करत आहेत. (फोटो - सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:

Avimukteswaranand News : उत्तर प्रदेश : स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद हे वादाच्या भोवऱ्यामध्ये अडकले आहेत. अविमुक्तेश्वरानंद आणि त्यांचे शिष्य मुकुंदनंद यांच्यावर लैंगिक शोषणाचे गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत. या नंतर, प्रयागराजमधील पोलिस आता कारवाईत आहेत. पोलिस उपायुक्तांच्या नेतृत्वाखालील पाच सदस्यांच्या विशेष पथकाने सोमवारी पुरावे गोळा करण्यास आणि पीडितांचे जबाब नोंदवण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची संपूर्ण देशामध्ये जोरदार चर्चा आहे. (Uttar Pradesh)

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद यांच्याविरुद्धच्या प्रकरणाची संवेदनशीलता आणि उच्च दर्जाची भूमिका लक्षात घेता, प्रयागराज पोलिसांनी एक विशेष तपास पथक स्थापन केले आहे. या पाच सदस्यांच्या पथकाचे नेतृत्व डीसीपी मनीष कुमार शांडिल्य करत आहेत आणि त्यात एसीपी झुंसी आणि इन्स्पेक्टर झुंसी यांच्यासह इतर अनुभवी पोलिस अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. सोमवारी, तपासाच्या पहिल्या टप्प्यात, पथक ज्या ठिकाणी कथित घटना घडली त्या ठिकाणी पोहोचले. पोलिसांनी माघ मेळा शिबिरातील विशिष्ट ठिकाणाचा “नक्ष नक्षरी” (नकाशा) तयार केला आहे, जो तपासात महत्त्वाचा पुरावा मानला जातो. आता, पोलिस आश्रमात पोहोचल्यानंतर आणि तपास सुरू केल्यानंतर, अनेक गोष्टी स्पष्ट होऊ शकतात.

हे देखील वाचा : तुम्ही ‘या’ राज्यांमध्ये राहताय? मग जरा जपूनच; वरुणराजा असा कोसळणार की…

पीडितांचे जबाब आणि वैद्यकीय तपासणी हे पोलिस तपासाचे प्राथमिक केंद्रबिंदू आहे. सध्या, पोलिसांचे लक्ष माघ मेळा शिबिरात आणि बाहेर पार्क केलेल्या कारमध्ये स्वामी आणि त्यांच्या शिष्यावर लैंगिक अत्याचाराचा आरोप करणाऱ्या दोन पीडितांपर्यंत पोहोचण्यावर आहे. डीसीपी मनीष कुमार शांडिल्य यांची टीम तक्रारदार आशुतोष ब्रह्मचारी आणि दोन्ही पीडितांचे जबाब नोंदवण्यासाठी रवाना झाली आहे. अहवालांनुसार, पीडित महिला सध्या लखनऊमध्ये आहेत, त्यामुळे पोलिस प्रथम त्यांची वैद्यकीय तपासणी करतील आणि नंतर त्यांचे जबाब लेखी स्वरूपात नोंदवतील. या जबाब आणि वैद्यकीय अहवालांच्या आधारे, पोलिस पुढील कायदेशीर कारवाई आणि संभाव्य अटक निश्चित करतील.

अविमुक्तेश्वरानंद यांची भूमिका: ‘तपासात पूर्ण सहकार्य करेन’

एफआयआर दाखल झाल्यानंतर आणि पोलिस तपास सुरू होताच, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद यांनी त्यांची भूमिका स्पष्ट केली आहे. त्यांनी सांगितले की ते तपासातून पळून जाणार नाहीत आणि पोलिसांना पूर्ण सहकार्य करतील. त्यांनी जाहीरपणे जाहीर केले आहे की “त्यांच्या मठाचे दरवाजे पोलिसांसाठी नेहमीच खुले आहेत.” अटकेच्या प्रश्नाबाबत, त्यांनी सांगितले की पोलिस त्यांना योग्य वाटेल ते करतील. त्यांनी असेही सांगितले की त्यांची कायदेशीर टीम आता पुढील कायदेशीर कारवाईचा विचार करत आहे आणि अनेक प्रमुख वकिलांनी त्यांचा खटला मोफत लढण्याची ऑफर दिली आहे.

हे देखील वाचा : ‘बॉम्ब फुटणार आहे…’; विधानसभा, लाल किल्ला आणि दोन शाळांना उडवण्याची धमकी, सुरक्षा यंत्रणा सतर्क

तक्रारदाराबद्दल उपस्थित केले प्रश्न

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद यांनी या खटल्याचे प्रतिनिधित्व करणारे आशुतोष ब्रह्मचारी यांच्या गुन्हेगारी इतिहासाबद्दलही गंभीर आरोप केले. स्वामींचा दावा आहे की तक्रारदार आशुतोष हा कांधला पोलिस स्टेशन परिसरातील एक गुन्हेगारी इतिहासकार आहे आणि त्याला यापूर्वी २५,००० रुपयांचे बक्षीस देण्यात आले आहे. त्यांनी विश्वास व्यक्त केला की “जनता पाहत आहे” आणि शेवटी दोन्ही न्यायालयांमध्ये – सर्वोच्च न्यायालय आणि न्यायालय दोन्हीमध्ये न्याय मिळेल. स्वामींनी समाजवादी पक्षाचे प्रमुख अखिलेश यादव यांच्या विधानांचे समर्थन केले आणि त्यांना लोकांचा आवाज म्हटले.

Web Title: Prayagraj police investigate at swami avimukteshwarananda ashram the in connection with the sexual abuse case

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 23, 2026 | 04:07 PM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
अविमुक्तेश्वरानंद यांच्या अडचणींमध्ये वाढ; लैगिंक शोषण प्रकरणी वाराणसी आश्रमात पोलिसांचा फौजफाटा

अविमुक्तेश्वरानंद यांच्या अडचणींमध्ये वाढ; लैगिंक शोषण प्रकरणी वाराणसी आश्रमात पोलिसांचा फौजफाटा

Feb 23, 2026 | 04:07 PM
Maruti Fronx Vs Nissan Magnite: इंजिन, मायलेज, फीचर्स आणि किमतीच्या बाबतीत कोणती SUV ठरते बेस्ट?

Maruti Fronx Vs Nissan Magnite: इंजिन, मायलेज, फीचर्स आणि किमतीच्या बाबतीत कोणती SUV ठरते बेस्ट?

Feb 23, 2026 | 04:04 PM
Jurassic Mystery: विज्ञान विश्वात खळबळ! 7 कोटी वर्षांपूर्वीच्या डायनासोरचं ‘अंड’ सापडलं; आत जिवंत बाळ असण्याची शक्यता

Jurassic Mystery: विज्ञान विश्वात खळबळ! 7 कोटी वर्षांपूर्वीच्या डायनासोरचं ‘अंड’ सापडलं; आत जिवंत बाळ असण्याची शक्यता

Feb 23, 2026 | 04:00 PM
मराठी संगीतविश्वात नवीन ठसका; कोल्हापुराचा यंग रॅपर ‘ए किंग’चा हटके रॅप “वाघ आला” प्रदर्शित; सोशल मीडियावर चर्चा जोमात

मराठी संगीतविश्वात नवीन ठसका; कोल्हापुराचा यंग रॅपर ‘ए किंग’चा हटके रॅप “वाघ आला” प्रदर्शित; सोशल मीडियावर चर्चा जोमात

Feb 23, 2026 | 04:00 PM
ग्रामीण भागातील ज्येष्ठांना सवलत पाससाठी शहरी लाईट बिलची सक्ती; प्रवाशांचा संताप

ग्रामीण भागातील ज्येष्ठांना सवलत पाससाठी शहरी लाईट बिलची सक्ती; प्रवाशांचा संताप

Feb 23, 2026 | 03:56 PM
Lal Baradari Mosque Sealed: मानवतेचे अनोखे दर्शन! मुस्लीम विद्यार्थी नमाज पडत असताना हिंदू मित्रांनी बनवले ‘मानवी सुरक्षा कवच’

Lal Baradari Mosque Sealed: मानवतेचे अनोखे दर्शन! मुस्लीम विद्यार्थी नमाज पडत असताना हिंदू मित्रांनी बनवले ‘मानवी सुरक्षा कवच’

Feb 23, 2026 | 03:55 PM
पार्श्वगायनाच्या निवृत्तीनंतर, अरिजीत सिंहने आमिरसाठी गायलं खास गाणं; ‘एक दिन’ मधील दिसली पहिल्या गाण्याची झलक

पार्श्वगायनाच्या निवृत्तीनंतर, अरिजीत सिंहने आमिरसाठी गायलं खास गाणं; ‘एक दिन’ मधील दिसली पहिल्या गाण्याची झलक

Feb 23, 2026 | 03:55 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
UDAY SAMANT : रत्नागिरी जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या महायुती उमेदवारांची बैठक संपन्न

UDAY SAMANT : रत्नागिरी जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या महायुती उमेदवारांची बैठक संपन्न

Feb 23, 2026 | 03:52 PM
12वी परिक्षेमध्ये कॉपी आणि पेपरफुटी प्रकरणावरून गृहराज्यमंत्री भोयर यांची प्रतिक्रिया

12वी परिक्षेमध्ये कॉपी आणि पेपरफुटी प्रकरणावरून गृहराज्यमंत्री भोयर यांची प्रतिक्रिया

Feb 23, 2026 | 03:49 PM
Solapur News : छत्रपती संभाजी महाराजांच्या पुतळ्यावरुन वाद, नेमकं प्रकरण काय ?

Solapur News : छत्रपती संभाजी महाराजांच्या पुतळ्यावरुन वाद, नेमकं प्रकरण काय ?

Feb 22, 2026 | 10:59 PM
Vasai : वसई-विरारमध्ये राहुल गांधींविरोधातील कथित वक्तव्यावरून काँग्रेस आक्रमक

Vasai : वसई-विरारमध्ये राहुल गांधींविरोधातील कथित वक्तव्यावरून काँग्रेस आक्रमक

Feb 22, 2026 | 10:53 PM
Yavatmal : दुखावर फुंकर; शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबातील ३० विधवा महिलांसाठी ‘जीवाची मुंबई’ उपक्रम

Yavatmal : दुखावर फुंकर; शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबातील ३० विधवा महिलांसाठी ‘जीवाची मुंबई’ उपक्रम

Feb 22, 2026 | 06:52 PM
Latur News – सिद्धेश्वराच्या गाभाऱ्यात रुद्राभिषेक, महादेवाच्या जयघोषात सिद्धेश्वर रत्नेश्वर नगरी दुमदुमली

Latur News – सिद्धेश्वराच्या गाभाऱ्यात रुद्राभिषेक, महादेवाच्या जयघोषात सिद्धेश्वर रत्नेश्वर नगरी दुमदुमली

Feb 22, 2026 | 06:27 PM
Baramati :लोणी भापकर गावात बंदची हाक ; अजित पवार यांच्या अपघाताची सखोल चौकशी होण्याची मागणी

Baramati :लोणी भापकर गावात बंदची हाक ; अजित पवार यांच्या अपघाताची सखोल चौकशी होण्याची मागणी

Feb 22, 2026 | 05:42 PM