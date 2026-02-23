अविमुक्तेश्वरानंद यांच्या अडचणींमध्ये वाढ; लैगिंक शोषण प्रकरणी वाराणसी आश्रमात पोलिसांचा फौजफाटा

Avimukteswaranand News : उत्तर प्रदेश : स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद हे वादाच्या भोवऱ्यामध्ये अडकले आहेत. अविमुक्तेश्वरानंद आणि त्यांचे शिष्य मुकुंदनंद यांच्यावर लैंगिक शोषणाचे गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत. या नंतर, प्रयागराजमधील पोलिस आता कारवाईत आहेत. पोलिस उपायुक्तांच्या नेतृत्वाखालील पाच सदस्यांच्या विशेष पथकाने सोमवारी पुरावे गोळा करण्यास आणि पीडितांचे जबाब नोंदवण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची संपूर्ण देशामध्ये जोरदार चर्चा आहे. (Uttar Pradesh)
स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद यांच्याविरुद्धच्या प्रकरणाची संवेदनशीलता आणि उच्च दर्जाची भूमिका लक्षात घेता, प्रयागराज पोलिसांनी एक विशेष तपास पथक स्थापन केले आहे. या पाच सदस्यांच्या पथकाचे नेतृत्व डीसीपी मनीष कुमार शांडिल्य करत आहेत आणि त्यात एसीपी झुंसी आणि इन्स्पेक्टर झुंसी यांच्यासह इतर अनुभवी पोलिस अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. सोमवारी, तपासाच्या पहिल्या टप्प्यात, पथक ज्या ठिकाणी कथित घटना घडली त्या ठिकाणी पोहोचले. पोलिसांनी माघ मेळा शिबिरातील विशिष्ट ठिकाणाचा “नक्ष नक्षरी” (नकाशा) तयार केला आहे, जो तपासात महत्त्वाचा पुरावा मानला जातो. आता, पोलिस आश्रमात पोहोचल्यानंतर आणि तपास सुरू केल्यानंतर, अनेक गोष्टी स्पष्ट होऊ शकतात.
पीडितांचे जबाब आणि वैद्यकीय तपासणी हे पोलिस तपासाचे प्राथमिक केंद्रबिंदू आहे. सध्या, पोलिसांचे लक्ष माघ मेळा शिबिरात आणि बाहेर पार्क केलेल्या कारमध्ये स्वामी आणि त्यांच्या शिष्यावर लैंगिक अत्याचाराचा आरोप करणाऱ्या दोन पीडितांपर्यंत पोहोचण्यावर आहे. डीसीपी मनीष कुमार शांडिल्य यांची टीम तक्रारदार आशुतोष ब्रह्मचारी आणि दोन्ही पीडितांचे जबाब नोंदवण्यासाठी रवाना झाली आहे. अहवालांनुसार, पीडित महिला सध्या लखनऊमध्ये आहेत, त्यामुळे पोलिस प्रथम त्यांची वैद्यकीय तपासणी करतील आणि नंतर त्यांचे जबाब लेखी स्वरूपात नोंदवतील. या जबाब आणि वैद्यकीय अहवालांच्या आधारे, पोलिस पुढील कायदेशीर कारवाई आणि संभाव्य अटक निश्चित करतील.
अविमुक्तेश्वरानंद यांची भूमिका: ‘तपासात पूर्ण सहकार्य करेन’
एफआयआर दाखल झाल्यानंतर आणि पोलिस तपास सुरू होताच, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद यांनी त्यांची भूमिका स्पष्ट केली आहे. त्यांनी सांगितले की ते तपासातून पळून जाणार नाहीत आणि पोलिसांना पूर्ण सहकार्य करतील. त्यांनी जाहीरपणे जाहीर केले आहे की “त्यांच्या मठाचे दरवाजे पोलिसांसाठी नेहमीच खुले आहेत.” अटकेच्या प्रश्नाबाबत, त्यांनी सांगितले की पोलिस त्यांना योग्य वाटेल ते करतील. त्यांनी असेही सांगितले की त्यांची कायदेशीर टीम आता पुढील कायदेशीर कारवाईचा विचार करत आहे आणि अनेक प्रमुख वकिलांनी त्यांचा खटला मोफत लढण्याची ऑफर दिली आहे.
तक्रारदाराबद्दल उपस्थित केले प्रश्न
स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद यांनी या खटल्याचे प्रतिनिधित्व करणारे आशुतोष ब्रह्मचारी यांच्या गुन्हेगारी इतिहासाबद्दलही गंभीर आरोप केले. स्वामींचा दावा आहे की तक्रारदार आशुतोष हा कांधला पोलिस स्टेशन परिसरातील एक गुन्हेगारी इतिहासकार आहे आणि त्याला यापूर्वी २५,००० रुपयांचे बक्षीस देण्यात आले आहे. त्यांनी विश्वास व्यक्त केला की “जनता पाहत आहे” आणि शेवटी दोन्ही न्यायालयांमध्ये – सर्वोच्च न्यायालय आणि न्यायालय दोन्हीमध्ये न्याय मिळेल. स्वामींनी समाजवादी पक्षाचे प्रमुख अखिलेश यादव यांच्या विधानांचे समर्थन केले आणि त्यांना लोकांचा आवाज म्हटले.