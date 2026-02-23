Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
मराठी संगीतविश्वात नवीन ठसका; कोल्हापुराचा यंग रॅपर ‘ए किंग’चा हटके रॅप “वाघ आला” प्रदर्शित; सोशल मीडियावर चर्चा जोमात

कोल्हापुरातील फेमस रॅपर ‘ए किंग’चं ‘वाघ आला’ हे हटके रॅप साँग प्रदर्शित झाले असून या रॅप सॉंगची चर्चा सोशल मीडियावर जोरदार सुरू आहे.

Updated On: Feb 23, 2026 | 04:00 PM
मराठी संगीतविश्वात सध्या विविध शैलींची गाणी मोठ्या प्रमाणावर समोर येत आहेत, ज्यामुळे मराठी संगीताचा प्रभाव महाराष्ट्रभर वाढत चालला आहे. अशाच नव्या प्रवाहात, कोल्हापूर जिल्ह्याचा युवा रॅपर ए किंग याने नुकताच आपले नवीन रॅप सिंगल “वाघ आला” प्रेक्षकांसमोर आणले आहे. गाण्याचे संपूर्ण व्हिडिओ शूटिंग कोल्हापुरातील ग्रामीण भागात पार पडले असून, त्यात स्थानिक सौंदर्य आणि ग्रामीण वातावरणाची छटा स्पष्टपणे दिसते. या गाण्याचे दिग्दर्शन ए किंग आणि विकास पवार यांनी केले आहे. गाण्यात ए किंगसोबत अनिता गनमाळे, मित्तल पांड्या, करण बोरे, सूरज कांबळे आणि सौरभ या कलाकारांनी भाग घेतला आहे. गीतकार म्हणून ए किंग स्वतः याने गाण्याची रचना केली आहे, तर संगीताची जबाबदारी प्रवीण एवाळे याच्यावर आहे. व्हिडिओचे छायांकन राकेश कांबळे आणि विवेक साठे यांनी केले आहे. संपूर्ण प्रोजेक्टचे व्यवस्थापन योगेश आणि विरेन आर टू यांच्या नेतृत्वाखाली पार पडले आहे.

रॅपर ए किंग या गाण्याच्या प्रोसेसविषयी सांगतो, “मला संगीताची लहानपणापासूनच आवड होती म्हणून मी संगीत क्षेत्रात आलो. रॅप, हिप हॉप हे संगीत मी क्रांतीचं प्रतीक मानतो. जेणेकरून ज्या आर्टिस्टला आपल्या लिखाणातून एखादा संदेश द्यायचा आहे. किंवा प्रबोधन करण्यासाठी रॅप संगीताचा उपयोग होतो. मला मोटिवेशनल, एनर्जेटिक आणि मनोरंजन करणार एक गाण बनवायचं होत. तर मला वाघ आला या शब्दांमधून गाण सुचत गेल. आणि मी ते रॅप फॉर्म मध्ये करायचं ठरवलं. रेकॉर्डिंगच्या वेळेस मी जवळपास तीनदा रिटेक दिले कारण हे एकदम हाय पिचवर गाणं आहे.”

 

पुढे तो गाण्याच्या चित्रीकरणाविषयी सांगतो,”कोल्हापुरातील शिरोली एम आय डी सीतील इंदिरानगर परिसरात या गाण्याचं चित्रीकरण झालं. या गाण्याच्या शूटींगचा किस्सा म्हणजे गावातले एक आजोबा अचानक सेटच्या इथे आले आणि म्हणाले मला घ्या गाण्यात तुमच गाण फेमस होईल. त्यांच्यासोबत गाण्याच शूट केल. आम्हाला गाण शूट करताना फार धम्माल आली. मी आशा करतो की तुम्हाला हे गाणं नक्की आवडेलं.”

हे गाणे आणि त्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर जलद गतीने लोकप्रिय होत असून, मराठी हिप‑हॉप आणि रॅप संगीताच्या वाढत्या प्रवाहात नवीन ठसा उमठवत आहे.

Published On: Feb 23, 2026 | 04:00 PM

