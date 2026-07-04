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Helicopter Navigation System : भारताची मोठी झेप! DGCA कडून देशातील पहिल्या स्वदेशी PINS सिस्टमला मंजूरी

Updated On: Jul 04, 2026 | 04:22 PM IST
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सारांश

Helicopter Navigation System : हेलिपोर्टवर हेलिकॉप्टर संचालनासाठी देशाच्या पहिल्या स्वदेशी पॉईंट-इन स्पेस (PINS) इन्स्ट्रुमेंट अप्रोच प्रक्रियेला मंजुरी देण्यात आली आहे. यामुळे भारतीय हेलिकॉप्टर सेवा अधिक सुरक्षित, विश्वासार्ह आणि कार्यक्षम होईल.

Helicopter Navigation System

Helicopter Navigation System : भारताची मोठी झेप! DGCA कडून देशातील पहिल्या स्वदेशी पिन्स प्रक्रियेला मंजूरी

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विस्तार
  • हेलिकॉप्टर नेव्हिगेशनमध्ये भारताची मोठी कामगिरी
  • आंध्रप्रदेशच्या उंडावल्ली हेलिपोर्टवर हेलिकॉप्टर PINS सिस्टम सुरु
  • भारताचे हेलिकॉप्टर संचालन अधिक सुरक्षित अन् विश्वासार्ह होणार
Helicopter Navigation System : नवी दिल्ली : सरकारने आंध्रप्रदेशच्या उंडावल्ली हेलिपोर्टवर हेलिकॉप्टर संचालनासाठी देशाच्या पहिल्या स्वदेशी पॉईंट-इन स्पेस (PINS) इन्स्ट्रुमेंट अप्रोच प्रक्रियेला मंजुरी देण्याची घोषणा केली आहे. पिन्स प्रक्रिया अत्याधुनिक उपग्रह आधारित नेव्हिगेशन तंत्रज्ञानाचा वापर करते, ज्यामुळे हेलिकॉप्टर अशा हेलिपोर्टवरही सुरक्षित आणि अचूक इन्स्ट्रूमेट अप्रोच करू शकतात.

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ही प्रणाली विशेष स्वरुपात प्रतिकूल हवामान आणि जमीन आधारित नेव्हिगेशन सुविधा नसलेल्या क्षेत्रांमध्ये उपयुक्त आहे. विमानतळ प्राधिकरणाने या प्रक्रियेला विकसित केले आणि डीजीसीएने वाला मंजुरी दिली. डीजीसीएचे नियम आणि आंतरराष्ट्रीय नागरी उड्डाण संघटनेच्या मापदंड आणि शिफारसयुक्त प्रक्रियांच्या अनुरुप ही प्रणाली विकसित करण्यात आली.

नव्या युगाची सुरुवात

उड्डाण सुरक्षा, संचालन क्षमता आणि सर्वप्रकारच्या हवामानात पोहोच सुनिश्चित करण्याच्या क्षमतेत उल्लेखनीय सुधार होईल, असे उद्गार केंद्रीय नागरी उड्डाण मंत्री राम मोहन नायडू यांनी काढले.

हेलिकॉप्टर सेवेचा विस्तार

परफॉर्मन्स बेस्ड नेव्हिगेशनद्वारे विमानोड्डाण संरचनेचे आधुनिकीकरण, स्वदेशी उपग्रह आधारित दिशादर्शन तंत्रज्ञानांचा विस्तार आणि भारताच्या विमानोड्डाण व्यवस्थेला जागतिक मापदंडांच्या अनुरूप करण्याच्या सरकारच्या योजनेला मजबुती देईल. या मंजुरीनंतर देशभरात अशाप्रकारच्या पिन्स प्रक्रियांच्या विकासाचा मार्ग खुला होणार आहे.

विश्वसनीय संचालन

आमची सर्वांत मोठी प्राथमिकता देशभरात हेलिकॉप्टर संचालन अधिक विश्वसनीय आणि सुलभ करणे आहे. यंदा चारधाम हेलिकॉप्टर सेवांच्या पहिल्या टप्प्याचे संचालन प्रगत तंत्रज्ञानाच्या सहकार्याने कुठल्याही दुर्घटनेशिवाय यशस्वीपणे पूर्ण केले आहे. आमची प्रतिबद्धता तंत्रज्ञान आधारित हेलिकॉप्टर इकोसिस्टीम तयार करण्याची आहे.

PINS प्रणालीचा फायदा

  • या प्रणालीमुळे भविष्यात देशातील दुर्गम, डोंगराळ आणि आपत्कालीन सेवांमध्ये वापल्या जाणाऱ्या हेलिकॉप्टरचे संचालन अधिक सुरिक्षत होईल.
  • वैद्यकीय आपत्कालीन सेवा, आपत्ती व्यवस्थापन, बचाव कार्य आणि धार्मिक पर्यटनासाठीही या तंत्रज्ञानाचा मोठा पायदा होऊ शकतो.
ही मंजुरी केवळ एका हेलिकॉप्टरपुरती मार्यिदत न राहता भविष्यात देशातील इतर हेलिपोर्टवर विकिसत करण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो असे केंद्र सरकारने म्हटले आहे. यामुळे भारतीय हेलिकॉप्टर सेवा अधिक सुरक्षित, विश्वासार्ह आणि कार्यक्षम होण्यास मदत होईल.

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डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.

Web Title: Dgca approves indias first indigenous pins system helicopter navigation system

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Published On: Jul 04, 2026 | 04:22 PM

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