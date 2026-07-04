Helicopter Navigation System : भारताची मोठी झेप! DGCA कडून देशातील पहिल्या स्वदेशी PINS सिस्टमला मंजूरी

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ही प्रणाली विशेष स्वरुपात प्रतिकूल हवामान आणि जमीन आधारित नेव्हिगेशन सुविधा नसलेल्या क्षेत्रांमध्ये उपयुक्त आहे. विमानतळ प्राधिकरणाने या प्रक्रियेला विकसित केले आणि डीजीसीएने वाला मंजुरी दिली. डीजीसीएचे नियम आणि आंतरराष्ट्रीय नागरी उड्डाण संघटनेच्या मापदंड आणि शिफारसयुक्त प्रक्रियांच्या अनुरुप ही प्रणाली विकसित करण्यात आली.
उड्डाण सुरक्षा, संचालन क्षमता आणि सर्वप्रकारच्या हवामानात पोहोच सुनिश्चित करण्याच्या क्षमतेत उल्लेखनीय सुधार होईल, असे उद्गार केंद्रीय नागरी उड्डाण मंत्री राम मोहन नायडू यांनी काढले.
परफॉर्मन्स बेस्ड नेव्हिगेशनद्वारे विमानोड्डाण संरचनेचे आधुनिकीकरण, स्वदेशी उपग्रह आधारित दिशादर्शन तंत्रज्ञानांचा विस्तार आणि भारताच्या विमानोड्डाण व्यवस्थेला जागतिक मापदंडांच्या अनुरूप करण्याच्या सरकारच्या योजनेला मजबुती देईल. या मंजुरीनंतर देशभरात अशाप्रकारच्या पिन्स प्रक्रियांच्या विकासाचा मार्ग खुला होणार आहे.
आमची सर्वांत मोठी प्राथमिकता देशभरात हेलिकॉप्टर संचालन अधिक विश्वसनीय आणि सुलभ करणे आहे. यंदा चारधाम हेलिकॉप्टर सेवांच्या पहिल्या टप्प्याचे संचालन प्रगत तंत्रज्ञानाच्या सहकार्याने कुठल्याही दुर्घटनेशिवाय यशस्वीपणे पूर्ण केले आहे. आमची प्रतिबद्धता तंत्रज्ञान आधारित हेलिकॉप्टर इकोसिस्टीम तयार करण्याची आहे.
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