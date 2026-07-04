Cyber Security Course: सायबर विश्वात करिअर करायचेय? मग देशातील पहिल्या ‘प्रॅक्टिकल सायबर सेक्युरिटी’ कोर्सबद्दल आजच जाणून घ्या

IIT Madras cyber security course 2026: देशातील दोन प्रतिष्ठित तंत्रज्ञान संस्था, आयआयटी मद्रास आणि आयआयटी कानपूर यांनी मिळून भारताचा पहिला प्रॅक्टिस-ओरिएंटेड ‘बॅचलर ऑफ सायबर सेक्युरिटी’ कार्यक्रम सुरू केला आहे. हा चार वर्षांचा बॅचलर कोर्स विद्यार्थ्यांना केवळ पदवी मिळवून देण्यापुरता मर्यादित नसून, त्यांना प्रत्यक्ष सायबर विश्वाचा अभ्यास करण्याची संधी देईल आणि संस्थेत काम करण्याचा व्यावहारिक अनुभवही मिळवून देईल.
भारतातील हा पहिला प्रॅक्टिस-ओरिएंटेड बॅचलर ऑफ सायबर सेक्युरिटी कोर्स जुलै २०२६ पासून सुरू होत आहे. आयआयटी मद्रासच्या मते, भारतात डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर झपाट्याने वाढत आहे. ऑनलाइन बँकिंग, डिजिटल पेमेंट, सरकारी सेवा आणि इंटरनेटच्या वाढत्या वापरामुळे सायबर हल्लेखोरांचा धोकाही वाढत चालला आहे. अशा परिस्थितीत, प्रशिक्षित सायबर सेक्युरिटी प्रोफेशनल्सची मागणी पूर्वीपेक्षा खूप वाढली आहे.
आयआयटी मद्रासने सांगितले की, हा ४ वर्षांचा बॅचलर कोर्स देशातील सायबर सेक्युरिटी तज्ज्ञांची वाढती गरज लक्षात घेऊन तयार करण्यात आला आहे. यामध्ये विद्यार्थ्यांना थिअरीसोबतच प्रॅक्टिकल ट्रेनिंग दिले जाईल, जेणेकरून शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर ते प्रत्यक्ष सायबर सुरक्षा आव्हानांचा सक्षमपणे सामना करू शकतील. या कोर्सचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे दोन वर्षांचा ‘फील्ड डिप्लॉयमेंट प्रोफेशनल प्रोजेक्ट’ होय. या अंतर्गत विद्यार्थ्यांना सायबर सुरक्षेशी संबंधित वास्तविक प्रोजेक्ट्सवर काम करण्याची संधी मिळेल, जिथे ते अनुभवी तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली व्यावहारिक अनुभव घेतील.
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आयआयटी मद्रासच्या मते, आयआयटी कानपूरच्या सहकार्याने सुरू करण्यात आलेला हा कार्यक्रम सायबर सुरक्षेच्या क्षेत्रात नव्या पिढीचे कुशल तज्ज्ञ तयार करेल आणि भारताच्या डिजिटल सुरक्षेला बळकट करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावेल.
IIT मद्रासचे संचालक प्रा. व्ही. कामाकोटी यांनी सांगितले की, या बॅचच्या ‘बॅचलर ऑफ सायबर सेक्युरिटी’ कोर्समध्ये प्रवेश घेण्यासाठी कमाल वयोमर्यादा २५ वर्षे आहे. इच्छुक आणि पात्र उमेदवार ‘BCyber’ प्रोग्रामच्या पहिल्या बॅचमध्ये प्रवेशासाठी प्रक्रिया सुरू करू शकतात. या कोर्समध्ये प्रवेश मिळवण्यासाठी उमेदवारांना ॲप्टिट्यूड टेस्ट आणि हॅकाथॉनची तयारी करावी लागेल, कारण निवड प्रक्रियेत त्यांचे महत्त्वपूर्ण योगदान असेल. या कोर्समध्ये मोठ्या संख्येने उमेदवार सहभागी होतील आणि देशाचे डिजिटल भविष्य सुरक्षित करण्यासाठी आपले योगदान देतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
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