ENG W vs AUS W Final Live Streaming: इंग्लंड – ऑस्ट्रेलिया फायनल कुठे, कधी आणि कसे पाहता येईल मोफत लाईव्ह?

टी२० विश्वचषकाच्या इतिहासात इंग्लंडने मायदेशात एकही सामना गमावलेला नाही. २००९ पासून ते २०२६ च्या टी२० विश्वचषक उपांत्य फेरीपर्यंत, इंग्लंडने मायदेशात एकूण ११ सामने खेळले असून ते सर्व जिंकले आहेत. ऑस्ट्रेलियाने आठव्यांदा अंतिम फेरीत स्थान मिळवले आहे, तर इंग्लंडचा संघ पाचव्यांदा खेळणार आहे. मैदानावरील रोमांचक क्रिकेटच्या खेळाव्यतिरिक्त, स्पर्धेच्या १० व्या आवृत्तीच्या अंतिम सामन्यात एक दिमाखदार समारोप सोहळा देखील पाहायला मिळेल. जगप्रसिद्ध संगीत कलाकार रीटा ओरा आणि क्लीन बँडिट आपली कला सादर करून या मोठ्या क्रीडा कार्यक्रमात मनोरंजनाची भर घालतील.
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कधी आणि कुठे पाहता येणार?
२०२६ च्या टी२० विश्वचषकात, ऑस्ट्रेलियाने आतापर्यंत एकही सामना गमावलेला नाही, अंतिम फेरीत पोहोचण्यासाठी त्यांनी सहा सामने जिंकले आहेत. इंग्लंडची कामगिरीही तशीच आहे. नॅट सायव्हर-ब्रंटच्या नेतृत्वाखाली यजमान संघ अपराजित राहिला आहे आणि विजेतेपदाच्या सामन्यात पोहोचला आहे. तथापि, रविवारी एका संघाची विजयी मालिका संपुष्टात येणे निश्चित आहे.
इंग्लंड आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील हेड-टू-हेड रेकॉर्ड काय आहे?
क्रिकेटच्या सर्वात लहान फॉरमॅटमध्ये इंग्लंड आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यात एकूण ४५ सामने खेळले गेले आहेत, त्यापैकी ऑस्ट्रेलियाने २२ सामने जिंकले आहेत. इंग्लंडने २० सामने जिंकले आहेत. दोन सामने बरोबरीत सुटले, तर एक सामना अनिर्णित राहिला. आकडेवारीनुसार, दोन्ही संघांमध्ये एक चुरशीची लढत अपेक्षित आहे.
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इंग्लंड विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया अंतिम सामन्यासाठी हवामान कसे असेल?
महिला टी-२० विश्वचषक २०२६ च्या अंतिम सामन्यादरम्यान पावसाची शक्यता कमी आहे. AccuWeather नुसार, लॉर्ड्सवरील हवामान पूर्णपणे निरभ्र राहण्याची शक्यता असून, पावसाची शक्यता केवळ ५ टक्के आहे. कमाल तापमान २८ अंश सेल्सिअस आणि किमान तापमान १६ अंश सेल्सिअस राहण्याची शक्यता आहे.