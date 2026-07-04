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ENG W vs AUS W Final Live Streaming: इंग्लंड – ऑस्ट्रेलिया फायनल कुठे, कधी आणि कसे पाहता येईल मोफत लाईव्ह?

Updated On: Jul 04, 2026 | 04:17 PM IST
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सारांश

इंग्लंड महिला संघाचा सामना अंतिम सामन्यात ऑस्ट्रेलियाशी होत आहे. या सामन्याच्या थेट प्रक्षेपणाची माहिती तुम्हाला आहे का? कुठे आणि किती वाजता पाहू शकणार हा सामना जाणून घ्या

इंग्लंड विरूद्ध ऑस्ट्रेलिया फायनल (फोटो सौजन्य - ChatGPT)

इंग्लंड विरूद्ध ऑस्ट्रेलिया फायनल (फोटो सौजन्य - ChatGPT)

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विस्तार
  • इंग्लंड आणि ऑस्ट्रेलियादरम्यान रंगणार सामना 
  • वुमन्स वर्ल्ड कप २०२६ चा अंतिम सामना
  • नक्की कुठे आणि कधी पाहता येणार?
इंग्लंड आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील महिला टी२० विश्वचषक २०२६ चा अंतिम सामना रविवारी लंडनच्या ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदानावर खेळला जाईल. सातव्यांदा चॅम्पियन होण्यासाठी ऑस्ट्रेलियाला इतिहास घडवावा लागेल.

टी२० विश्वचषकाच्या इतिहासात इंग्लंडने मायदेशात एकही सामना गमावलेला नाही. २००९ पासून ते २०२६ च्या टी२० विश्वचषक उपांत्य फेरीपर्यंत, इंग्लंडने मायदेशात एकूण ११ सामने खेळले असून ते सर्व जिंकले आहेत. ऑस्ट्रेलियाने आठव्यांदा अंतिम फेरीत स्थान मिळवले आहे, तर इंग्लंडचा संघ पाचव्यांदा खेळणार आहे. मैदानावरील रोमांचक क्रिकेटच्या खेळाव्यतिरिक्त, स्पर्धेच्या १० व्या आवृत्तीच्या अंतिम सामन्यात एक दिमाखदार समारोप सोहळा देखील पाहायला मिळेल. जगप्रसिद्ध संगीत कलाकार रीटा ओरा आणि क्लीन बँडिट आपली कला सादर करून या मोठ्या क्रीडा कार्यक्रमात मनोरंजनाची भर घालतील.

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कधी आणि कुठे पाहता येणार?

  • इंग्लंड विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया अंतिम सामना कधी खेळला जाईल? असा प्रश्न असेल तर, इंग्लंड आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील टी२० विश्वचषक अंतिम सामना रविवार, ५ जुलै रोजी भारतीय प्रमाणवेळेनुसार सायंकाळी ७:०० वाजता सुरू होईल.
  • इंग्लंड विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया अंतिम सामना कुठे खेळला जाईल? तर इंग्लंड आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील टी२० विश्वचषक अंतिम सामना ऐतिहासिक लॉर्ड्स क्रिकेट मैदानावर खेळला जाईल.
  • इंग्लंड विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया अंतिम सामना कुठे पाहायचा? हा प्रश्न असेल तर तुम्हाला अंतिम सामना स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क टीव्ही चॅनेलवर थेट दाखवला जाईल आणि जिओहॉटस्टार वेबसाइट व ॲपवर थेट प्रक्षेपित (लाइव्ह-स्ट्रीम) केला जाईल. एनबीटी ऑनलाइन तुम्हाला सामन्याबद्दल सतत अद्ययावत माहिती (अपडेट्स) देईल.
इंग्लंड आणि ऑस्ट्रेलियाचा विक्रम काय आहे?

२०२६ च्या टी२० विश्वचषकात, ऑस्ट्रेलियाने आतापर्यंत एकही सामना गमावलेला नाही, अंतिम फेरीत पोहोचण्यासाठी त्यांनी सहा सामने जिंकले आहेत. इंग्लंडची कामगिरीही तशीच आहे. नॅट सायव्हर-ब्रंटच्या नेतृत्वाखाली यजमान संघ अपराजित राहिला आहे आणि विजेतेपदाच्या सामन्यात पोहोचला आहे. तथापि, रविवारी एका संघाची विजयी मालिका संपुष्टात येणे निश्चित आहे.

इंग्लंड आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील हेड-टू-हेड रेकॉर्ड काय आहे?

क्रिकेटच्या सर्वात लहान फॉरमॅटमध्ये इंग्लंड आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यात एकूण ४५ सामने खेळले गेले आहेत, त्यापैकी ऑस्ट्रेलियाने २२ सामने जिंकले आहेत. इंग्लंडने २० सामने जिंकले आहेत. दोन सामने बरोबरीत सुटले, तर एक सामना अनिर्णित राहिला. आकडेवारीनुसार, दोन्ही संघांमध्ये एक चुरशीची लढत अपेक्षित आहे.

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इंग्लंड विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया अंतिम सामन्यासाठी हवामान कसे असेल?

महिला टी-२० विश्वचषक २०२६ च्या अंतिम सामन्यादरम्यान पावसाची शक्यता कमी आहे. AccuWeather नुसार, लॉर्ड्सवरील हवामान पूर्णपणे निरभ्र राहण्याची शक्यता असून, पावसाची शक्यता केवळ ५ टक्के आहे. कमाल तापमान २८ अंश सेल्सिअस आणि किमान तापमान १६ अंश सेल्सिअस राहण्याची शक्यता आहे.

Web Title: England women vs australia women final live streaming when and where to watch free

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Published On: Jul 04, 2026 | 04:17 PM

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