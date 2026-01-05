Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

DRDO to Test ‘Dhvani’ : डीआरडीओच्या ‘ध्वनी’ हायपरसोनिक क्षेपणास्त्राची ७,४०० किमी/ताशी चाचणी; भारताची संरक्षणशक्ती नवी उंची गाठणार

विशेष आकार हावपरसोनिक वेगाने एअर ड्रॅग आणि ऊर्जा दाब कमी करतील, आकर्षक आणि आकर्षक डिझाइनमुळे शॉकवेव्हच्या एकाग्रतेला प्रतिबंध होईल, ज्यामुळे स्ट्रक्चरल विधाड होऊ शकतो.

Updated On: Jan 05, 2026 | 02:52 PM
  • डीआरडीओच्या  ध्वनी’ची पहिली उड्डाण चाचणी
  • उष्णता संरक्षण प्रणाली
  • मिश्रित विंग-बॉडी डिझाइन
  ‘Dhvani’ Hypersonic Missile India:  भारताची संरक्षण संशोधन आणि विकास संघटना (डीआरडीओ) २०२६ च्या पहिल्या तिमाहीत हायपरसोनिक ग्लाइड व्हेईकल (एचजीव्ही) ‘ध्वनी’ची पहिली उड्डाण चाचणी घेऊन त्यांच्या हायपरसोनिक शस्त्र कार्यक्रमात एक महत्त्वाचा टप्पा गाठण्याची तयारी करत आहे. मॅक ५ किंवा ७,४०० किमी/ताशी पेक्षा जास्त वेगाने प्रवास करण्यासाठी डिझाइन केलेली ही बूस्ट-ग्लाइड प्रणाली यशस्वी चाचणीनंतर भारताला अमेरिका, रशिया आणि चीनच्या बरोबरीने आणेल. जर ही चाचणी नियोजित प्रमाणे यशस्वी झाली, तर २०२९-३० पर्यंत ती कार्यरत होण्याची अपेक्षा आहे. त्याची अंदाजे श्रेणी ६,००० ते १०,००० किलोमीटर दरम्यान असेल, ज्यामुळे भारताच्या विद्यमान अग्नि-५ इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक क्षेपणास्त्राची श्रेणी दुप्पट होईल. ध्वनी चीनच्या डीएफ-२६ पेक्षा श्रेष्ठ सिद्ध होईल. डीएफ-२६ हे जगातील सर्वांत विध्वंसक क्षेपणास्त्रांपैकी एक मानले जाते.

उष्णता संरक्षण प्रणाली

हे अति-उच्च तापमानाच्या सिरेमिक प्लेटिंगने झाकलेले असेल, जे वातावरणातील घर्षणामुळे निर्माण होणाऱ्या २,०००-३,००० अंश सेल्सिअस तापमानाला तोड देऊ शकते. ड्रॅग आणि हीटिंग हॉटस्पॉट्स कमी करण्यासाठी त्यात कमीतकमी प्रोटूयूशन्स देखील आहे.

Supreme Court News: सरकारी भरती आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निकाल; खुल्या प्रवर्गातील जागा सर्वांसाठी खुल्या

मिश्रित विंग-बॉडी डिझाइन

पातळ, तीक्ष्ण धार किंवा लिपिटग-बॉडी आकार अधिक फायदेशीर असेल. ही रचना उड्डाणादरम्यान लिफ्ट निर्माण करेल, प्रोपल्शनशिवाय अधिक उड्डाण श्रेणी प्रदान करेल.

नियंत्रित पृष्ठभाग – पंख

उड्डाणादरम्यान प्रक्षेपण आणि स्थिरतेसाठी लहान वायुगतिकीय पलॅप किवा कॅनाई तैनात केले जाऊ शकतात. अंतर्गत प्रतिक्रिया नियंत्रण प्रणाली कोर्स, जांभई आणि रोल समायोजनामध्ये देखील मदत करू शकतात.

लिफ्टिंग रिएंट्री व्हेईकल कॉन्फिगरेशन

पारंपारिक रिएंट्री वॉरहेड (जे बैलिस्टिक लाँच मार्गावर वापरले जाते) विपरीत्, सौनिक त्याच्या बनावटीचा वापर वरच्या वातावरणात, म्हणजेच ९० किमी किवा त्याहून अधिक उंचीवर एरोडायनामिक लिफ्ट निर्माण करण्यासाठी करेल. प्रक्षेपण अचूकता प्रदान करण्यासाठी आणि शत्रूच्या संरक्षणापासून बचाव करण्यासाठी ग्लाइड अँगल कंट्रोल आणि एरो-ब्रेकिंगचा वापर केला जाईल.

BMC Election 2026: भाजप-शिंदेसेना की ठाकरे बंधू.., मुंबईकरांचा कल कुणाकडे? सर्वेतून धक्कादायक माहिती समोर

आंतरिक वैशिष्ट्‌ये

कोनदार पृष्ठभाग आणि कमी उभ्या प्रोफाइल रडार क्रॉस सेक्शन (आरसीएस) कमी करतात. हे कमी उंचीवर आणि अनियमित मार्गावर उड्डाण करून रडार शोध टाळण्यास मदत करेल,

– लिफ्ट-टू-ड्रॅग ऑप्टिमायझेशन

विशेष आकार हावपरसोनिक वेगाने एअर ड्रॅग आणि ऊर्जा दाब कमी करतील, आकर्षक आणि आकर्षक डिझाइनमुळे शॉकवेव्हच्या एकाग्रतेला प्रतिबंध होईल, ज्यामुळे स्ट्रक्चरल विधाड होऊ शकतो.

ब्रह्मोसपेक्षा दुप्पट वेग

भारत-रशिया संयुक्त प्रकल्प ब्रह्मोस सध्या जगातील सर्वात वेगवान क्रूझ क्षेपणास्त्रांपैकी एक आहे, ज्याचा वेग अंदाजे मॅक २.८-३ आहे. ध्वनीने त्या वेगापेक्षा दुप्पट, मॅक ५ पेक्षा जास्त असण्याची अपेक्षा आहे. मुख्य फरक डिझाइनमध्ये आहे.

ब्रह्मोस हे एक सुपरसॉनिक क्रूझ क्षेपणास्त्र आहे जे एका शक्तीशाली आणि मोठ्या प्रमाणात अंदाज लावता येण्याजोग्या मार्गाचे अनुसरण करते. दुसरीकडे, ध्वनीने त्याच्या अंतिम टप्प्यात शक्तीशिवाय सरकेल, ज्यामुळे ते वेगाने हालचाल करू शकेल, ज्यामुळे त्याला रोखणे कठीण होईल.

संरक्षण विश्लेषकांचे म्हणणे आहे की ध्वनीत दीर्घ पल्ल्याची, प्रगत मार्गदर्शन प्रणाली आणि एक गुप्त-केंद्रित आकार देखील असू शकतो, जो सामरिक हल्ल्यापासून ते धोरणात्मक प्रतिबंधापर्यंत त्याची भूमिका वाढवू शकतो.

 

Published On: Jan 05, 2026 | 02:50 PM

