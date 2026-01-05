DRDO to Test ‘Dhvani’ : डीआरडीओच्या ‘ध्वनी’ हायपरसोनिक क्षेपणास्त्राची ७,४०० किमी/ताशी चाचणी; भारताची संरक्षणशक्ती नवी उंची गाठणार

हे अति-उच्च तापमानाच्या सिरेमिक प्लेटिंगने झाकलेले असेल, जे वातावरणातील घर्षणामुळे निर्माण होणाऱ्या २,०००-३,००० अंश सेल्सिअस तापमानाला तोड देऊ शकते. ड्रॅग आणि हीटिंग हॉटस्पॉट्स कमी करण्यासाठी त्यात कमीतकमी प्रोटूयूशन्स देखील आहे.
पातळ, तीक्ष्ण धार किंवा लिपिटग-बॉडी आकार अधिक फायदेशीर असेल. ही रचना उड्डाणादरम्यान लिफ्ट निर्माण करेल, प्रोपल्शनशिवाय अधिक उड्डाण श्रेणी प्रदान करेल.
उड्डाणादरम्यान प्रक्षेपण आणि स्थिरतेसाठी लहान वायुगतिकीय पलॅप किवा कॅनाई तैनात केले जाऊ शकतात. अंतर्गत प्रतिक्रिया नियंत्रण प्रणाली कोर्स, जांभई आणि रोल समायोजनामध्ये देखील मदत करू शकतात.
पारंपारिक रिएंट्री वॉरहेड (जे बैलिस्टिक लाँच मार्गावर वापरले जाते) विपरीत्, सौनिक त्याच्या बनावटीचा वापर वरच्या वातावरणात, म्हणजेच ९० किमी किवा त्याहून अधिक उंचीवर एरोडायनामिक लिफ्ट निर्माण करण्यासाठी करेल. प्रक्षेपण अचूकता प्रदान करण्यासाठी आणि शत्रूच्या संरक्षणापासून बचाव करण्यासाठी ग्लाइड अँगल कंट्रोल आणि एरो-ब्रेकिंगचा वापर केला जाईल.
कोनदार पृष्ठभाग आणि कमी उभ्या प्रोफाइल रडार क्रॉस सेक्शन (आरसीएस) कमी करतात. हे कमी उंचीवर आणि अनियमित मार्गावर उड्डाण करून रडार शोध टाळण्यास मदत करेल,
विशेष आकार हावपरसोनिक वेगाने एअर ड्रॅग आणि ऊर्जा दाब कमी करतील, आकर्षक आणि आकर्षक डिझाइनमुळे शॉकवेव्हच्या एकाग्रतेला प्रतिबंध होईल, ज्यामुळे स्ट्रक्चरल विधाड होऊ शकतो.
भारत-रशिया संयुक्त प्रकल्प ब्रह्मोस सध्या जगातील सर्वात वेगवान क्रूझ क्षेपणास्त्रांपैकी एक आहे, ज्याचा वेग अंदाजे मॅक २.८-३ आहे. ध्वनीने त्या वेगापेक्षा दुप्पट, मॅक ५ पेक्षा जास्त असण्याची अपेक्षा आहे. मुख्य फरक डिझाइनमध्ये आहे.
ब्रह्मोस हे एक सुपरसॉनिक क्रूझ क्षेपणास्त्र आहे जे एका शक्तीशाली आणि मोठ्या प्रमाणात अंदाज लावता येण्याजोग्या मार्गाचे अनुसरण करते. दुसरीकडे, ध्वनीने त्याच्या अंतिम टप्प्यात शक्तीशिवाय सरकेल, ज्यामुळे ते वेगाने हालचाल करू शकेल, ज्यामुळे त्याला रोखणे कठीण होईल.
संरक्षण विश्लेषकांचे म्हणणे आहे की ध्वनीत दीर्घ पल्ल्याची, प्रगत मार्गदर्शन प्रणाली आणि एक गुप्त-केंद्रित आकार देखील असू शकतो, जो सामरिक हल्ल्यापासून ते धोरणात्मक प्रतिबंधापर्यंत त्याची भूमिका वाढवू शकतो.