Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Latest News »
  • Bmc Election 2026 Bjpshinde Sena Or Thackeray Brothers Survey Reveals Mumbai Voters Surprising Mood

BMC Election 2026: भाजप-शिंदेसेना की ठाकरे बंधू.., मुंबईकरांचा कल कुणाकडे? सर्वेतून धक्कादायक माहिती समोर

मुंबई महानगरपालिका निवडणूक 2026 च्या पार्श्वभूमीवर AsceIndia संस्थेने जाहीर केलेल्या सर्व्हेमध्ये विविध समाजगटांमधील मतदानाचा कल स्पष्ट झाला आहे.

Updated On: Jan 05, 2026 | 02:31 PM
Bmc Election

BMC Election 2026: भाजप-शिंदेसेना की ठाकरे बंधू.., मुंबईकरांचा कल कुणाकडे? सर्वेतून धक्कादायक माहिती समोर

Follow Us:
Follow Us:
  • मिनी विधानसभा निवडणुकांची रंगत दिवसेंदिवस वाढत चालली  आहे
  • AsceIndia या संस्थेचा मुंबई महापालिका निवडणुकांसाठी एक सर्व्हे
  • मुंबई महापालिका निवडणुकीत मतदानाची टक्केवारी 55 टक्के
BMC Election 2026: राज्यातील मिनी विधानसभा निवडणुकांची रंगत दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. संपूर्ण देशाचे लक्ष मुंबईकडे लागले आहे. आजपासून मुंबईत ठाकरे बंधुंच्या प्रचारसभांना सुरूवात होणार आहे.यंदाच्या महापालिका निवडणुका ठाकरे बंधुंसाठी अस्तित्त्वाची लढाई मानली जात आहे. तर दुसरीकडे, यावेळी मुंबईत कोणत्याही परिस्थितीत भाजपचीच एकहाती सत्ता आणायची आणि भाजपचाच महापौर बसवायचा, असा निर्धार केला आहे. त्यामुळे निवडणुकांची चुरस वाढत चालली आहे. भाजप आणि एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेने मुंबईत मराठी मतदारांसोबच अमराठी मतदारांनाही आपल्या बाजूने वळवण्यासाठी मोठी रणनीती आखली आहे. (Mumbai Election Result Survey 2026)

Mayor of Mumbai : कलमा पठण करणारी मुस्लिम महिलाच मुंबईची महापौर होणार…; AIMIM नेत्याचा दावा

राज्यातील महापालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर AsceIndia या संस्थेने मुंबई महापालिका निवडणुकांसाठी एक सर्व्हे केला आहे. या सर्व्हेनुसार मुंबईतील जवळपास निम्मे मराठी मतदार ठाकरे बंधूंच्या पाठीशी उभे राहण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. मात्र, एकूण निकाल पाहता मुंबईत भाजप आणि शिवसेना (शिंदे गट) यांचीच सत्ता येण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. या सर्व्हेनुसार अमराठी मतदार मोठ्या प्रमाणावर भाजप आणि शिंदे गटाला मतदान करतील, असा कयास आहे. AsceIndia चे संस्थापक अमिताभ तिवारी यांनी ठाकरे बंधूंना मुंबईत माफक यश मिळू शकते, असा अंदाज व्यक्त केला आहे.

तिवारी यांच्या मते, 2017 च्या मुंबई महापालिका निवडणुकीत मतदानाची टक्केवारी 55 टक्के होती आणि यंदाही मतदान जवळपास याच टक्केवारीत होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या सर्व्हेनुसार मुंबईत भाजप-शिवसेनेचा महापौर बसण्याची शक्यता जवळपास निश्चित मानली जात आहे. मात्र, उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांच्या पक्षांना किती जागा मिळतात आणि ते मुंबईत आपले अस्तित्व कितपत टिकवू शकतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. (BJP Politics)

“आईबाबा आणि साईबाबांच्या आशिर्वादाने…”, नवीन वर्षाच्या सुरुवातीलाच संतोष जुवेकरने दिली Good News!

कोणाला किती मते मिळणार?

मुंबई महानगरपालिका निवडणूक 2026 च्या पार्श्वभूमीवर AsceIndia संस्थेने जाहीर केलेल्या सर्व्हेमध्ये विविध समाजगटांमधील मतदानाचा कल स्पष्ट झाला आहे. मराठी, मुस्लीम आणि अमराठी मतदारांच्या पसंतीनुसार पक्षांना मिळणाऱ्या टक्केवारीचा अंदाज या सर्व्हेत वर्तवण्यात आला आहे.

मराठी मतदारांमध्ये ठाकरे गट–मनसे आघाडीला 44 टक्के मतं मिळण्याचा अंदाज असून भाजप–शिवसेना युतीला 42 टक्के मते मिळू शकतात. काँग्रेसला 4 टक्के, तर इतर पक्षांना 11 टक्के मते मिळण्याची शक्यता आहे.

मुस्लीम मतदारांमध्ये काँग्रेस आघाडीवर असून तिला 41 टक्के मते मिळण्याचा अंदाज आहे. ठाकरे गट–मनसेला 28 टक्के, भाजप–शिवसेनेला 11 टक्के, तर इतर पक्षांना 20 टक्के मते मिळू शकतात.

अमराठी मतदारांमध्ये भाजप–शिवसेना युतीला मोठा कौल मिळताना दिसत असून 53 टक्के मतं मिळण्याचा अंदाज आहे. काँग्रेसला 19 टक्के, ठाकरे गट–मनसेला 15 टक्के आणि इतर पक्षांना 13 टक्के मते मिळू शकतात.

या आकडेवारीनुसार मराठी मतदारांमध्ये चुरशीची लढत असली तरी अमराठी मतदारांचा कौल भाजप–शिवसेनेच्या बाजूने अधिक झुकलेला असल्याचे चित्र समोर येत आहे.

 

 

 

 

Web Title: Bmc election 2026 bjpshinde sena or thackeray brothers survey reveals mumbai voters surprising mood

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 05, 2026 | 02:26 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Maharashtra Politics: “भाजप आपला मित्र…”; एकनाथ शिंदेंचे नगरसेवकांना मार्गदर्शन
1

Maharashtra Politics: “भाजप आपला मित्र…”; एकनाथ शिंदेंचे नगरसेवकांना मार्गदर्शन

मराठी माणसांनी का दिली ठाकरे बंधूंच्या हाकेला साद? BMC निवडणुकीत उद्धव-राज कुठे पडले कमी
2

मराठी माणसांनी का दिली ठाकरे बंधूंच्या हाकेला साद? BMC निवडणुकीत उद्धव-राज कुठे पडले कमी

BMC Mayor: …असं झाले तर महापौर भाजपचा नाही तर उद्धव ठाकरे गटाचा होणार! वाचा BMC चे रंजक समीकरण
3

BMC Mayor: …असं झाले तर महापौर भाजपचा नाही तर उद्धव ठाकरे गटाचा होणार! वाचा BMC चे रंजक समीकरण

भाजप पक्षामध्ये लोकशाही की हुकूमशाही? कशी होते पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षांची निवड, जाणून घ्या पूर्ण प्रक्रिया
4

भाजप पक्षामध्ये लोकशाही की हुकूमशाही? कशी होते पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षांची निवड, जाणून घ्या पूर्ण प्रक्रिया

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
UAE Health: नो टार्गेट, नो कंडिशन! अबुधाबीत आरोग्य दूतांना केवळ सेवेसाठी 37 कोटींचा बोनस; Burjeel Holdingsची जगभरात चर्चा

UAE Health: नो टार्गेट, नो कंडिशन! अबुधाबीत आरोग्य दूतांना केवळ सेवेसाठी 37 कोटींचा बोनस; Burjeel Holdingsची जगभरात चर्चा

Jan 19, 2026 | 09:01 PM
तरुणांनो, अभी नहीं तो कभी नहीं! Indian Oil Corporation मध्ये 405 पदांसाठी भरती सुरु, शेवटची तारीख…

तरुणांनो, अभी नहीं तो कभी नहीं! Indian Oil Corporation मध्ये 405 पदांसाठी भरती सुरु, शेवटची तारीख…

Jan 19, 2026 | 08:34 PM
Davos 2026 : ‘खुनी राजवटीला जागा नाही!’ दावोसने फाडले इराणचे निमंत्रण; परराष्ट्रमंत्री अराघचींची जागतिक नाचक्की

Davos 2026 : ‘खुनी राजवटीला जागा नाही!’ दावोसने फाडले इराणचे निमंत्रण; परराष्ट्रमंत्री अराघचींची जागतिक नाचक्की

Jan 19, 2026 | 08:33 PM
Kabul Blast 2026: काबूलमध्ये मोठा बॉम्बस्फोट; दहशतवाद्यांचे लक्ष्य ‘चिनी नागरिक’, अनेक मृत्यूंनी अफगाणिस्तान हादरले

Kabul Blast 2026: काबूलमध्ये मोठा बॉम्बस्फोट; दहशतवाद्यांचे लक्ष्य ‘चिनी नागरिक’, अनेक मृत्यूंनी अफगाणिस्तान हादरले

Jan 19, 2026 | 08:15 PM
Chiplun News: जिल्हा परिषद अन् पंचायत समितीसाठी काँग्रेसची भूमिका गुलदस्त्यात; तर राष्ट्रवादी…

Chiplun News: जिल्हा परिषद अन् पंचायत समितीसाठी काँग्रेसची भूमिका गुलदस्त्यात; तर राष्ट्रवादी…

Jan 19, 2026 | 08:14 PM
Women’s Asia Cup Rising Stars 2026 : भारत आणि पाकिस्तान पुन्हा भिडणार! महिला आशिया कप रायझिंग स्टार्स २०२६ चे वेळापत्रक जाहीर

Women’s Asia Cup Rising Stars 2026 : भारत आणि पाकिस्तान पुन्हा भिडणार! महिला आशिया कप रायझिंग स्टार्स २०२६ चे वेळापत्रक जाहीर

Jan 19, 2026 | 08:09 PM
Nitin Nabin: मोठी बातमी! नितीन नबीन भाजपचे नवे राष्ट्रीय अध्यक्ष; बिनविरोध निवडीनंतर उद्या घेणार पदभार

Nitin Nabin: मोठी बातमी! नितीन नबीन भाजपचे नवे राष्ट्रीय अध्यक्ष; बिनविरोध निवडीनंतर उद्या घेणार पदभार

Jan 19, 2026 | 08:08 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Jan 19, 2026 | 08:00 PM
Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Jan 19, 2026 | 06:40 PM
Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Jan 19, 2026 | 05:48 PM
Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Jan 19, 2026 | 05:42 PM
Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Jan 19, 2026 | 05:32 PM
Pimpri Chinchwad : 20 तारखेला महायुतीचे सर्व उमेदवार एकत्र अर्ज दाखल करणार बाळा भेगडे

Pimpri Chinchwad : 20 तारखेला महायुतीचे सर्व उमेदवार एकत्र अर्ज दाखल करणार बाळा भेगडे

Jan 19, 2026 | 05:27 PM
फोडाफोडीचा खेळ आता भाजप अन् शिंदेतच, संजय राऊत शिंदेंच्या नगरसेवकांपर्यंत पोहोचणार?

फोडाफोडीचा खेळ आता भाजप अन् शिंदेतच, संजय राऊत शिंदेंच्या नगरसेवकांपर्यंत पोहोचणार?

Jan 19, 2026 | 02:11 PM