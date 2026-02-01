Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Budget 2026 : आधी राष्ट्रपतींची भेट अन् नंतर संसदेच्या आवारात फोटोशूट…! अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वी काय असतो Protocol

१ फेब्रुवारी रोजी सकाळी ११ वाजता अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभेत २०२६ चा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करणार आहे. त्यापूर्वी अर्थमंत्री सीतारमण राष्ट्रपतींची भेट घेणार आहे.

Updated On: Feb 01, 2026 | 11:15 AM
Finance Minister Nirmala Sitharaman meet President Droupadi Murmu before presenting union budget

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू भेट गेतली आहे (फोटो सौजन्य - AI)

  • निर्मला सीतारमण सादर करणार देशाचा अर्थसंकल्प
  • अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण या 9 व्यांदा अर्थसंकल्प सादर
  • अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वीचे प्रोटोकॉल
Budget 2026 : नवी दिल्ली : संपूर्ण देशासाठी आजचा दिवस अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. सामान्यांच्या खिशाला कात्री बसणार की फायदा होणार याचा लेखाजोखा हा अर्थसंकल्पातून (Budget 2026) मांडण्यात येणार आहे. १ फेब्रुवारी रोजी सकाळी ११ वाजता अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभेत २०२६ चा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करतील. देशाच्या संसदीय इतिहासात हा अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) या 9 व्यांदा अर्थसंकल्प सादर करत आहेत. हा त्यांचा अर्थमंत्री म्हणून एक नवा विक्रम आहे. त्यामुळे, अर्थसंकल्प दिनासाठी अर्थमंत्र्यांचे वेळापत्रक हे अतिशय महत्त्वपूर्ण असते. अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वी काही प्रोटोकॉल पाळणे महत्त्वाचे असते.

परंपरेनुसार, अर्थसंकल्प दिनी, अर्थमंत्री सकाळी ८:३० वाजता त्यांच्या निवासस्थानातून बाहेर पडतात आणि अर्थ मंत्रालयात येतात. सकाळी ९ वाजता, त्या अर्थ मंत्रालयाबाहेर त्यांच्या अर्थसंकल्पीय टीमसोबत एक पारंपारिक फोटो सेशन घेतात. त्यानंतर थोड्याच वेळात, अर्थमंत्री हे देशाच्या राष्ट्रपतींची भेट घेतात. त्याचप्रमाणे अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची भेट घेण्यासाठी राष्ट्रपती भवनात दाखल झाल्या होत्या. त्यानंतर मंत्रिमंडळाची बैठक होते, जिथे अर्थसंकल्पाला अखेर मंजुरी दिली जाते.

हे देखील वाचा : सामान्य माणसाला काय मिळणार? खर्चाचे हे 4 मुख्य स्तंभ ठरवणार देशाचे भवितव्य

संसद भवनात आगमनानंतर फोटो सेशन

संसद भवनात आगमन झाल्यानंतर, अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण आणि त्यांच्या टीमचे माध्यमांसमोर पुन्हा फोटो सेशन होते. त्यानंतर सकाळी ११ वाजता लोकसभेचे कामकाज सुरू होते. सभापतींच्या अभिभाषणानंतर, अर्थमंत्री अर्थसंकल्पीय भाषण सादर करण्यासाठी उभे राहतात. भाषणाच्या सुरुवातीच्या भागात सरकारच्या कामगिरी आणि प्रमुख व्यक्तींवर प्रकाश टाकला जातो आणि त्यानंतर महत्त्वाच्या अर्थसंकल्पीय घोषणा होतात.

अर्थसंकल्पीय भाषण संपल्यानंतर, केंद्रीय अर्थमंत्री, अर्थ राज्यमंत्री आणि इतर वरिष्ठ अधिकारी माध्यमांशी संवाद साधतात. ही पत्रकार परिषद अर्थसंकल्पाशी संबंधित प्रश्नांची उत्तरे देते आणि महत्त्वाचे मुद्दे तपशीलवार स्पष्ट करते. त्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि इतर सरकारी नेते अर्थसंकल्पावर त्यांच्या प्रतिक्रिया देतात, तर विरोधी पक्षही त्यांच्या प्रतिक्रिया देतात.

हे देखील वाचा : Union Budget 2026: आजपासून वाढणार स्मार्टफोन्सच्या किंमती? काय सांगतात तज्ज्ञ, जाणून घ्या

अर्थसंकल्प कुठे आणि कसा पाहायचा?

अर्थसंकल्पीय भाषण सकाळी ११ वाजता थेट प्रक्षेपित केले जाईल. ते संसद टीव्ही आणि डीडी न्यूजवर पाहता येईल. याशिवाय, या चॅनेल्सच्या YouTube प्लॅटफॉर्मवर आणि प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरो (PIB) YouTube चॅनेलवर लाईव्ह स्ट्रीमिंग उपलब्ध असेल. अर्थसंकल्पीय भाषणानंतर लगेचच, अर्थसंकल्पाशी संबंधित सर्व कागदपत्रे indiabudget.gov.in आणि PIB वेबसाइटवर अपलोड केली जातात. सोप्या भाषेत अर्थसंकल्प समजून घेण्यासाठी, तुम्ही नवभारत लाईव्ह वेबसाइटला देखील भेट देऊ शकता, जिथे अर्थसंकल्पाच्या प्रत्येक महत्त्वाच्या पैलू आणि त्याचा परिणाम तपशीलवार स्पष्ट केला जाईल.

 

Published On: Feb 01, 2026 | 11:15 AM

Feb 01, 2026 | 11:15 AM
