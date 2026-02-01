Budget 2026 : आधी राष्ट्रपतींची भेट अन् नंतर संसदेच्या आवारात फोटोशूट…! अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वी काय असतो Protocol

परंपरेनुसार, अर्थसंकल्प दिनी, अर्थमंत्री सकाळी ८:३० वाजता त्यांच्या निवासस्थानातून बाहेर पडतात आणि अर्थ मंत्रालयात येतात. सकाळी ९ वाजता, त्या अर्थ मंत्रालयाबाहेर त्यांच्या अर्थसंकल्पीय टीमसोबत एक पारंपारिक फोटो सेशन घेतात. त्यानंतर थोड्याच वेळात, अर्थमंत्री हे देशाच्या राष्ट्रपतींची भेट घेतात. त्याचप्रमाणे अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची भेट घेण्यासाठी राष्ट्रपती भवनात दाखल झाल्या होत्या. त्यानंतर मंत्रिमंडळाची बैठक होते, जिथे अर्थसंकल्पाला अखेर मंजुरी दिली जाते.
संसद भवनात आगमनानंतर फोटो सेशन
संसद भवनात आगमन झाल्यानंतर, अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण आणि त्यांच्या टीमचे माध्यमांसमोर पुन्हा फोटो सेशन होते. त्यानंतर सकाळी ११ वाजता लोकसभेचे कामकाज सुरू होते. सभापतींच्या अभिभाषणानंतर, अर्थमंत्री अर्थसंकल्पीय भाषण सादर करण्यासाठी उभे राहतात. भाषणाच्या सुरुवातीच्या भागात सरकारच्या कामगिरी आणि प्रमुख व्यक्तींवर प्रकाश टाकला जातो आणि त्यानंतर महत्त्वाच्या अर्थसंकल्पीय घोषणा होतात.
अर्थसंकल्पीय भाषण संपल्यानंतर, केंद्रीय अर्थमंत्री, अर्थ राज्यमंत्री आणि इतर वरिष्ठ अधिकारी माध्यमांशी संवाद साधतात. ही पत्रकार परिषद अर्थसंकल्पाशी संबंधित प्रश्नांची उत्तरे देते आणि महत्त्वाचे मुद्दे तपशीलवार स्पष्ट करते. त्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि इतर सरकारी नेते अर्थसंकल्पावर त्यांच्या प्रतिक्रिया देतात, तर विरोधी पक्षही त्यांच्या प्रतिक्रिया देतात.
अर्थसंकल्प कुठे आणि कसा पाहायचा?
अर्थसंकल्पीय भाषण सकाळी ११ वाजता थेट प्रक्षेपित केले जाईल. ते संसद टीव्ही आणि डीडी न्यूजवर पाहता येईल. याशिवाय, या चॅनेल्सच्या YouTube प्लॅटफॉर्मवर आणि प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरो (PIB) YouTube चॅनेलवर लाईव्ह स्ट्रीमिंग उपलब्ध असेल. अर्थसंकल्पीय भाषणानंतर लगेचच, अर्थसंकल्पाशी संबंधित सर्व कागदपत्रे indiabudget.gov.in आणि PIB वेबसाइटवर अपलोड केली जातात. सोप्या भाषेत अर्थसंकल्प समजून घेण्यासाठी, तुम्ही नवभारत लाईव्ह वेबसाइटला देखील भेट देऊ शकता, जिथे अर्थसंकल्पाच्या प्रत्येक महत्त्वाच्या पैलू आणि त्याचा परिणाम तपशीलवार स्पष्ट केला जाईल.